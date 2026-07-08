Итог — банкротство? Турбизнес оценил, как проблемы с топливом повлияли на отдых на Байкале

Итог — банкротство? Турбизнес оценил последствия топливного кризиса в Прибайкалье Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Приближается пик туристического сезона, на паромной переправе на остров Ольхон нет традиционной километровой очереди, а в Листвянке много свободного пространства. Это приметы бензинового кризиса, который больно ударил по туристической отрасли Иркутской области. Редакция «ИрСити» поговорила с экспертами, чтобы понять, что будет с туризмом на Байкале.

Сезон может провалиться полностью

Обычно в июне на Байкал — в частности, на остров Ольхон и побережье Малого моря — приезжают местные туристы: жители Иркутской области и соседних регионов. В этом году многие поездки срывались сначала из-за погоды, а потом людей начал останавливать дефицит топлива. И, как оценил прошедший месяц заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ) Вадим Копылов, ситуация печальная — «июнь практически выпал из повестки».

А то, каким станет июль, вызывает тревогу. Если в ближайшее время ситуация не разрешится, то, как считает эксперт, сезон может провалиться полностью. А если всё-таки вопросы отрегулируют, то резко вырастет нагрузка на инфраструктуру, так как приезд иностранцев совпадет с отложенным спросом у местных туристов. И тогда вновь будет столпотворение на паромной переправе на Ольхон и даже проблемы с размещением.

На фоне бензинового кризиса растут расходы бизнеса на транспортные услуги и завоз продуктов. Например, под вопросом автомобильные и водные экскурсии, а так как туры уже проданы, то повысить стоимость путевок уже нельзя, поэтому турбазы и туроператоры будут нести убытки, считает Копылов. При этом, считает эксперт, в моменте стоимость размещения расти не будет. Наоборот, есть вероятность, что в погоне за клиентами цены будут снижаться.

Но это в моменте. Если говорить на перспективу, то отдых на Байкале вновь станет дороже, предполагает замглавы СБАТ.

Отели будут бороться за клиентов

Состояние туристической отрасли в целом вызывает тревогу. По словам предпринимателя, основателя отеля «Порт Ольхон», экс-мэра Иркутска Виктора Кондрашова, из-за общей сложной финансовой ситуации в стране еще с прошлого года фиксируется снижение уровня и глубины бронирования. По словам эксперта, у туристов изменился режим планирования: если раньше клиенты принимали решение заранее, то сейчас они не могут дать такую конкретику.

«Мы это почувствовали в прошлом году, на зиму пошло снижение по брони и появились пробелы в бронировании. Процентов на 20. Сейчас еще больше усугубляется. В позапрошлом году у нас уже в апреле была распродана зима, то есть самые популярные месяцы — февраль и март, в этом году — нет, всё свободно», — рассказал бизнесмен.

Это приводит к тому, что турбазы вынуждены сокращать издержки — например, сокращать персонал, чтобы сократить расходы на зарплату. «Сначала начинаются отпуска без содержания, а затем просто отказываемся от временных работников, которых обычно набираем на 4 месяца. Догонять это в моменте потом будет сложно», — заметил предприниматель.

По его словам, фиксируется массовая отмена броней, по июлю снижение оценивается в 15–20%. Тем не менее август пока что стабилен. «Потому что у людей еще надежда существует», — подчеркнул Кондрашов.

Бизнесмен уточняет, что из-за роста издержек многие турбазы будут работать на грани, а некоторые и вовсе будут вынуждены закрыться.

Ситуация грозит банкротством

Топливный кризис привел к отмене от 20 до 45% бронирований в отелях и на турбазах, оценила председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева. Так как расстояние до туристических объектов достигает 200–350 километров, требуется дозаправка, чтобы вернуться в Иркутск. Но так как никто не может это гарантировать, туристы вынуждены отказываться от поездок. Особенно это касается жителей региона, которые формируют до 80% летнего потока на побережье Байкала.

Более того, по оценкам Марины Григорьевой, проблемы с предоставлением трансфера, проведением автомобильных и водных экскурсий, а также введение лимитов на АЗС могут привести к отмене до 90% забронированных туров из других регионов России.

Но это только одна сторона медали. Топливный кризис ставит под угрозу вывоз жидких и твердых коммунальных отходов на туристических объектах в Центральной экологической зоне. Даже спецмашины вынуждены заправляться в рамках выделенных лимитов, но этого количества топлива не хватает даже на один рейс с Ольхона или Малого моря до полигона. Более того, есть проблемы с оплатой.

Как подчеркивает Марина Григорьева, если перечисленные проблемы не будут разрешены, то многие турбазы не смогут выполнить налоговые и кредитные обязательства или вовсе обанкротятся.

Встряска для байкальского туризма

Отдельно от топливного кризиса страдают водители-гиды, в профессиональных чатах в сутки может быть 300–400 сообщений о том, где можно заправиться, рассказывает гид по Иркутску и Байкалу Татьяна Бройдо. Тем не менее паники пока что нет: все надеются, что ситуация в итоге разрешится в ближайшее время.

По ее наблюдениям, пока что перевозчики, с которыми работают гиды, не поднимают цены, но если кризис будет затягиваться, то транспортные услуги начнут дорожать, а туры — отменяться. Более того, в пик сезона может возникнуть ситуация, когда водителей-гидов и вообще перевозчиков будет не хватать. «Это будет еще одна встряска для байкальского туризма, который и так весь год трясет», — заметила эксперт.

Хотя, добавляет она, те, кто оплатил тур, в любом случае в него поедут, а вот те, кто принимает решения довольно спонтанно, могут рискнуть не отправиться в путешествие.

Татьяна Бройдо подчеркивает, что на Байкале стало меньше туристов из-за комплекса причин. И это не связано с бензиновым кризисом.

«Наш рынок перегрелся, потому что мы задрали цены уже выше некуда. У людей стало меньше денег, они стали экономить. Кроме того, за последнее время сильно развился внутренний туризм, появилось много предложений в западной части России. И у нашего потенциального клиента — среднестатистического жителя Москвы — появился колоссальный выбор. И он лучше съездит в 5 коротких, недорогих поездок, чем будет год копить на то, чтобы побывать на Байкале. Но, честно скажу, субъективно — это хорошо. Нам нужна пауза, нам нужно охлаждение, чтобы все немножко пришли в себя», — пояснила эксперт.

«15 лет работы — псу под хвост»

Иркутский гид-организатор Никита Истомин подчеркивает, что турист, который всё-таки решится на поездку на Байкал, должен быть готов к росту ценника на 25%. Но даже в этом случае встает вопрос, как гиду выполнить обязательства.

«Вот мне нужно сделать маневр до Ольхона, потом обратно и уйти в Тунку. По 20 литров заправляться? И с туристами в машине сидеть 8–12–16 часов на заправке? Причем без гарантии заправиться. Да, можно заправиться заранее. Но летом мы вполне спокойно накатываем 1200–1400 километров за неделю тура. Это сколько циклов заправки по 12 часов мне нужно отстоять, чтобы заправить " крузака " с его прожорливостью? И по правилам сейчас в канистры нельзя», — рассуждает эксперт.