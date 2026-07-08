«Уничтожить посевы — крайний выход»: российские фермеры оказались на грани из-за дефицита топлива и диких цен

Аграрии не могут найти топливо так же, как и остальные водители Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Топливный кризис, охвативший практически всю Россию, особенно остро ощущается на юге страны. За последние недели жители Краснодарского края столкнулись с длинными очередями на заправках, ограничениями на отпуск бензина и дизельного топлива, а также закрытием части АЗС. В отдельных муниципалитетах горючее отпускают только в баки автомобилей, запрещая наполнять канистры, а власти организуют дежурства дружинников и волонтеров возле заправок. В Новороссийске бензина на АЗС в один из дней вообще не осталось, но позже поставки всё-таки возобновились.

В администрации Краснодарского края объясняли происходящее ажиотажным спросом, туристическим сезоном и уборочной кампанией. Вместе с тем вице-губернатор сообщил, что из 1029 автозаправочных станций края 369 временно не работают, а власти обсуждают дополнительные ограничения, включая полный запрет отпуска топлива в канистры.

Сильнее всего ситуация ударила по сельскому хозяйству. Именно сейчас на Кубани начинается уборка зерновых — период, когда техника работает практически круглосуточно, а потребление дизельного топлива достигает максимума.

Наши коллеги из 93.RU поговорили с представителями аграрного сектора — руководителями хозяйств и отраслевыми экспертами. Все они называют положение дел крайне тяжелым. При этом если крупные агрохолдинги еще могут рассчитывать на ранее созданные запасы и поставки по топливным картам, то небольшие и средние хозяйства вынуждены искать дизель буквально по всему краю и стоять в тех же очередях, что и обычные автомобилисты.

Ситуация по стране Уборочная кампания в России в этом году идет с заметным отставанием. По данным на 1 июля, аграрии обмолотили около 1,3–1,5 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур — это примерно 3% от запланированных площадей. Год назад к этой дате было убрано 4,2–4,6 миллиона гектаров, или около 9% посевов. Хотя эксперты связывают задержку прежде всего с холодной весной, а затем продолжительными дождями, дополнительной проблемой стал дефицит топлива. Задержки с поставками горючего достигают 5–10 дней вместо привычных 1–3, а его нехватка снижает темпы уборки примерно на 2–4% в сутки. Одновременно резко выросли затраты: дизельное топливо на бирже за год подорожало примерно на 30%, перевозка зерна автотранспортом — на 20–30%, железнодорожная логистика — примерно на 13%. Эксперты предупреждают, что это может привести к снижению рентабельности сельхозпроизводства и осложнить уборочную кампанию.

Крупные хозяйства держатся, но запасы кончаются

Говоря о сельском хозяйстве в целом, нужно разделять фермеров по категориям их хозяйств. Дело в том, что чем больше хозяйство, тем больше обороты и возможности. Так, если говорить о крупных и средних предприятиях, то они заранее сформировали запасы топлива благодаря собственным резервуарам. Но сейчас расход резко вырос из-за начала уборочной кампании.

Президент Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и масличных культур Игорь Лобач считает, что даже у крупных предприятий имеющихся запасов в среднем хватит лишь на 15–20 дней, после чего проблема может коснуться уже всех участников рынка.

Уборка урожая только началась, но у фермеров уже проблемы Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

По мнению эксперта, федеральные власти способны стабилизировать ситуацию, если поставки топлива будут восстановлены в ближайшие дни. В противном случае проблем не избежать.

«Для всей страны последствия будут негативные. Я не помню, чтобы раньше до такого доводили», — добавляет Лобач.

Угроза потери урожая

Совсем иначе складывается ситуация у небольших фермерских хозяйств. Как объясняет эксперт, многие из них не имеют собственных топливных баз. Обычно фермеры приезжают на заправки с бочками, заправляют их и затем развозят дизель к работающей в поле технике. Сейчас такая схема практически перестала работать, потому что в регионе почти полностью запретили продавать бензин в канистры.

Теперь же мелкие фермеры вынуждены вставать в общие очереди, а ограничения по объему отпуска топлива делают полноценное обеспечение техники практически невозможным из-за высокого расхода. Именно это, считает эксперт, уже приводит к срывам уборочных работ.

«Вы бы на машине пропустили, например, трактор с бочками на полтора-два куба? Конечно, нет. Вот поэтому они вынуждены становиться в очереди», — говорит Лобач.

В качестве одного из решений он предлагает закрепить в каждом районе отдельные АЗС или специальные дни недели исключительно для обслуживания сельхозтоваропроизводителей.

Фермеры вынуждены запасаться бензином и стоять в очередях Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Генеральный директор агрофирмы Александр Неженец рассказывает, что проблемы в хозяйстве начались больше недели назад. По его словам, дизель приходится буквально искать повсюду. Поставщики перестали гарантировать своевременные поставки, а цены заметно выросли.

Последнюю партию предприятие, по словам руководителя, приобрело по 145 рублей за килограмм (аграрии измеряют часто именно в такой величине). Сейчас запасов хватает лишь на несколько дней.

«Если не будет топлива, мы просто не сможем работать», — считает Неженец.

Он отмечает: альтернативных способов приобрести топливо сейчас нет. Хозяйство обращалось к поставщикам и профильным структурам, однако пока остается только ждать обещанных поставок. Если кризис затянется, аграрий не исключает серьезных потерь урожая.

«Кончится топливо, и мы остановимся»

Руководитель сельскохозяйственного предприятия Юрий Шлома говорит, что проблемы испытывают все. Стоимость топлива заметно выросла, а сроки поставок увеличились с одного-двух дней до двух недель. Урожай столько ждать не может.

«Я же живу в этой стране. У меня своей бензоколонки нет. Завтра закончится топливо, и мы остановимся», — отмечает фермер.

Шлома рассказывает, что многие хозяйства работают буквально «с колес», не имея возможности создавать большие запасы топлива. После прошлогодней засухи у многих фермеров просто не было средств, чтобы закупить большие объемы топлива заранее. Поэтому большинство рассчитывает на текущие поставки и ежедневную работу.

«Как старые люди говорят, день прожили, и слава Богу. К сожалению, мы сейчас переходим к такой стадии. Человек, который год ждал, он, естественно, будет последнее пальто отдавать, но будет убирать, потому что… что, умирать, что ли?» — спрашивает Шлома.

Фермерам нужно много солярки, которой нет Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Еще более тревожной ситуацию называет глава крестьянско-фермерского хозяйства Евгений Суханов. По его словам, сейчас обеспеченность предприятия дизельным топливом составляет лишь около 30–40% от необходимого объема. Запаса, по его оценке, хватит максимум на неделю, а скорее — на четыре-пять дней.

Фермер говорит, что оптовые цены уже стали практически неподъемными. Если ситуация не изменится, последствия, по его мнению, будут тяжелыми.

«Солярки у меня нет. Я не могу себе позволить покупать ее по 160 рублей. Остановится уборочная — всё», — жалуется он.

Суханов предупреждает, что вслед за потерями урожая могут последовать снижение выручки, финансовые проблемы и новая волна банкротств небольших хозяйств.

Крайний сценарий — уничтожить урожай

На вопрос о возможном плане действий в случае дальнейшего ухудшения ситуации Евгений Суханов признаётся: запасных вариантов у фермеров фактически нет. Сначала хозяйства будут пытаться найти деньги на покупку сверхдорогого топлива, чтобы завершить уборку.

Если же горючее продолжит дорожать, а денег у фермеров не будет, то отрасль ждет более тяжелый сценарий — уничтожение урожая.

«Совсем крайний выход — пустить диски и задисковать урожай», — грустно подчеркивает фермер.

На языке аграриев это означает не уборку, а фактическое уничтожение посевов: поле проходят дисковой бороной, которая измельчает растения и запахивает их в землю. Такой способ используют, когда собрать урожай уже невозможно или экономически бессмысленно.

Для кубанских фермеров этот вариант означает признание того, что спасти урожай уже не получится.

Уже сейчас собрано меньше урожая, чем планировалось Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Что дальше?

Все фермеры сходятся в одном: уборка урожая не может ждать поставок топлива. Каждый день без горючего — это прямой риск потерять часть урожая, который должен был пойти на экспорт или на стол россиян. Крупные хозяйства пока держатся, а мелкие и средние — уже на пределе. Все ждут, что ситуация выправится быстро, как обещали.

Директор по развитию топливной компании «Формула нефти» Константин Ведерников в интервью депутату гордумы заявил, что закупочная стоимость бензина достигла 120 рублей за литр. С учетом логистики и наценки АЗС конечная стоимость для потребителя составит минимум 140 рублей за литр. То, что на некоторых заправках цены остаются на прежнем уровне, происходит за счет дотаций от государства. Они есть только у крупных сетей.

При такой стоимости топлива фермерам просто невыгодно обрабатывать поля, считает Ведерников. Дизель и логистика дорожают, а само сырье дешевеет. В небольших хозяйствах ситуация крайне тяжелая.

«Если не наладить эту ситуацию, мы придем к пустым полкам и голоду, потому что урожай будет нерентабельным. Потому что много сельхозпроизводителей, которые говорят, что сейчас соберем урожай и больше не будем сажать», — объясняет Ведерников.