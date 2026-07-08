ВСУ попытались нарушить поставки газа в Турцию: в «Газпроме» заявили об атаке на объект «„Голубого потока“

Беспилотники атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», задействованную в поставках газа по газопроводу «Голубой поток» в Турцию. Об этом сообщил Газпром в своем Telegram-канале.
«7 июля в 19 ч. 51 мин. компрессорная станция „Краснодарская“, задействованная в цепочке поставок российского газа по газопроводу „Голубой поток“, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию», — говорится в сообщении.
«Голубой поток» — это газопровод, который напрямую связывает Россию и Турцию. По нему российский природный газ идет в Турцию через акваторию Черного моря, минуя третьи страны
В компании заявили, что оперативно принятые меры позволили избежать нарушения поставок. В настоящее время ведется устранение полученных повреждений.