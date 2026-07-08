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Происшествия Атаки БПЛА ВСУ попытались нарушить поставки газа в Турцию: в «Газпроме» заявили об атаке на объект «„Голубого потока“

ВСУ попытались нарушить поставки газа в Турцию: в «Газпроме» заявили об атаке на объект «„Голубого потока“

Сейчас устраняют все повреждения

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Удар пришелся по компрессорной станции «Краснодарская» (архивное фото) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUУдар пришелся по компрессорной станции «Краснодарская» (архивное фото) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Удар пришелся по компрессорной станции «Краснодарская» (архивное фото)

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Беспилотники атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», задействованную в поставках газа по газопроводу «Голубой поток» в Турцию. Об этом сообщил Газпром в своем Telegram-канале.

«7 июля в 19 ч. 51 мин. компрессорная станция „Краснодарская“, задействованная в цепочке поставок российского газа по газопроводу „Голубой поток“, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию», — говорится в сообщении.

«Голубой поток» — это газопровод, который напрямую связывает Россию и Турцию. По нему российский природный газ идет в Турцию через акваторию Черного моря, минуя третьи страны

В компании заявили, что оперативно принятые меры позволили избежать нарушения поставок. В настоящее время ведется устранение полученных повреждений.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Газпром Компрессорная станция Голубой поток Беспилотник Турция
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