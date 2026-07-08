Пенсионерам звонят из Социального фонда России — потом они теряют деньги

Мошенники придумали новый способ выманить у людей деньги. Они звонят пенсионерам, притворяясь сотрудниками Социального фонда России или банков, рассказали в пресс‑службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Разбираемся, как работает схема.
Аферисты сообщают о якобы допущенной технической ошибке при начислении июльских надбавок к пенсии. Чтобы быстрее добиться своего, преступники ссылаются на «новые указы» и специально нагнетают обстановку, создавая ощущение срочности. Их цель — заставить человека в спешке продиктовать личные данные, реквизиты банковской карты или коды из СМС.
Настоящие сотрудники Соцфонда и банков никогда не просят по телефону передавать персональные данные или называть коды из СМС. Тем более ради начисления выплат.
«Не принимайте решения в спешке. Если разговор кажется подозрительным, прервите его и самостоятельно свяжитесь с Социальным фондом для уточнения информации», — рассказали РИА Новости в «Мошеловке».
Все материалы о том, по каким схемам работают мошенники, собираем в специальном разделе. Прочитайте также, что делать, если вам на карту пришли деньги от незнакомого человека.