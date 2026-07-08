Пенсионерам звонят из Социального фонда России — потом они теряют деньги

При разговоре необходимо сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Мошенники придумали новый способ выманить у людей деньги. Они звонят пенсионерам, притворяясь сотрудниками Социального фонда России или банков, рассказали в пресс‑службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Разбираемся, как работает схема.

Аферисты сообщают о якобы допущенной технической ошибке при начислении июльских надбавок к пенсии. Чтобы быстрее добиться своего, преступники ссылаются на «новые указы» и специально нагнетают обстановку, создавая ощущение срочности. Их цель — заставить человека в спешке продиктовать личные данные, реквизиты банковской карты или коды из СМС.

Настоящие сотрудники Соцфонда и банков никогда не просят по телефону передавать персональные данные или называть коды из СМС. Тем более ради начисления выплат.