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Криминал Пенсионерам звонят из Социального фонда России — потом они теряют деньги

Пенсионерам звонят из Социального фонда России — потом они теряют деньги

Рассказываем, в чем дело

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При разговоре необходимо сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПри разговоре необходимо сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

При разговоре необходимо сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

Мошенники придумали новый способ выманить у людей деньги. Они звонят пенсионерам, притворяясь сотрудниками Социального фонда России или банков, рассказали в пресс‑службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Разбираемся, как работает схема.

Аферисты сообщают о якобы допущенной технической ошибке при начислении июльских надбавок к пенсии. Чтобы быстрее добиться своего, преступники ссылаются на «новые указы» и специально нагнетают обстановку, создавая ощущение срочности. Их цель — заставить человека в спешке продиктовать личные данные, реквизиты банковской карты или коды из СМС.

Настоящие сотрудники Соцфонда и банков никогда не просят по телефону передавать персональные данные или называть коды из СМС. Тем более ради начисления выплат.

«Не принимайте решения в спешке. Если разговор кажется подозрительным, прервите его и самостоятельно свяжитесь с Социальным фондом для уточнения информации», — рассказали РИА Новости в «Мошеловке».

Все материалы о том, по каким схемам работают мошенники, собираем в специальном разделе. Прочитайте также, что делать, если вам на карту пришли деньги от незнакомого человека.

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
2
Гость
1 минута
Мошенники вообще никакой чести и достоинства не имеют
Гость
5 минут
Спасибо, что пишите про это маме перешлю пусть читает
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Гость
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