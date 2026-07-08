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Город «Ты моя». SHAMAN показал первые кадры со свадьбы с Мизулиной

«Ты моя». SHAMAN показал первые кадры со свадьбы с Мизулиной

Артист выбрал для этого семейный праздник

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«Ты моя». SHAMAN показал первые кадры со свадьбы с Мизулиной | Источник: Shaman / Telegram«Ты моя». SHAMAN показал первые кадры со свадьбы с Мизулиной | Источник: Shaman / Telegram
Источник:

Shaman / Telegram

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) показал кадры со свадьбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Пара отметила торжество еще в июне на Патриарших. В День семьи, любви и верности певец наконец поделился первыми кадрами.

Дронов опубликовал видео, на котором он с супругой танцует, обнимается и целуется. Музыкальным сопровождением для видео стала собственная песня Дронова «Ты моя».

Shaman выложил видео под песню «Ты моя»

Источник:

Shaman / Telegram

Пара расписались осенью 2025 года в Донецке. На молодых вместо костюма и белого платья были рубашка и жакет в цвете хаки, предположительно, французского бренда Saint Laurent.

Источник: Shaman / Telgram Источник: Shaman / Telgram
Источник:

Shaman / Telgram

Как говорила сама Мизулина, свадьба в Донецке была спонтанным решением во время поездки.

«Мы уже готовились к свадьбе, обсуждали, как это должно быть, где это должно быть. Всё сошлось в ходе поездки в Донбасс», — рассказывала глава Лиги безопасного интернета.

скриншот от ноября 2025-го | Источник: торговая площадкаскриншот от ноября 2025-го | Источник: торговая площадка

скриншот от ноября 2025-го

Источник:

торговая площадка

скриншот от ноября 2025-го | Источник: торговая площадкаскриншот от ноября 2025-го | Источник: торговая площадка

скриншот от ноября 2025-го

Источник:

торговая площадка

Празднование бракосочетания состоялось в июне в одном из ресторанов на Патриарших прудах в Москве, в узком кругу родных и близких, писал «СтарХит». Среди гостей были замечены певец Григорий Лепс, экс-депутат Госдумы и теща Дронова — Елена Мизулина.

Источник: StarHitИсточник: StarHit
Источник:

StarHit

Источник: StarHitИсточник: StarHit
Источник:

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18 минут
очень скрепные рубашки --просто роскошь для людей
Гость
58 минут
Блин только пообедали и теперь тошнит сильно 🤮🤮🤮
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Гость
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