«Ты моя». SHAMAN показал первые кадры со свадьбы с Мизулиной

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) показал кадры со свадьбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Пара отметила торжество еще в июне на Патриарших. В День семьи, любви и верности певец наконец поделился первыми кадрами.
Дронов опубликовал видео, на котором он с супругой танцует, обнимается и целуется. Музыкальным сопровождением для видео стала собственная песня Дронова «Ты моя».
Пара расписались осенью 2025 года в Донецке. На молодых вместо костюма и белого платья были рубашка и жакет в цвете хаки, предположительно, французского бренда Saint Laurent.
Как говорила сама Мизулина, свадьба в Донецке была спонтанным решением во время поездки.
«Мы уже готовились к свадьбе, обсуждали, как это должно быть, где это должно быть. Всё сошлось в ходе поездки в Донбасс», — рассказывала глава Лиги безопасного интернета.
Празднование бракосочетания состоялось в июне в одном из ресторанов на Патриарших прудах в Москве, в узком кругу родных и близких, писал «СтарХит». Среди гостей были замечены певец Григорий Лепс, экс-депутат Госдумы и теща Дронова — Елена Мизулина.
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