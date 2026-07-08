«Ты моя». SHAMAN показал первые кадры со свадьбы с Мизулиной

Источник: Shaman / Telegram

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) показал кадры со свадьбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Пара отметила торжество еще в июне на Патриарших. В День семьи, любви и верности певец наконец поделился первыми кадрами.

Дронов опубликовал видео, на котором он с супругой танцует, обнимается и целуется. Музыкальным сопровождением для видео стала собственная песня Дронова «Ты моя».

Shaman выложил видео под песню «Ты моя» Источник: Shaman / Telegram

Пара расписались осенью 2025 года в Донецке. На молодых вместо костюма и белого платья были рубашка и жакет в цвете хаки, предположительно, французского бренда Saint Laurent.

Источник: Shaman / Telgram

Как говорила сама Мизулина, свадьба в Донецке была спонтанным решением во время поездки.

«Мы уже готовились к свадьбе, обсуждали, как это должно быть, где это должно быть. Всё сошлось в ходе поездки в Донбасс», — рассказывала глава Лиги безопасного интернета.

скриншот от ноября 2025-го Источник: торговая площадка скриншот от ноября 2025-го Источник: торговая площадка

Празднование бракосочетания состоялось в июне в одном из ресторанов на Патриарших прудах в Москве, в узком кругу родных и близких, писал «СтарХит». Среди гостей были замечены певец Григорий Лепс, экс-депутат Госдумы и теща Дронова — Елена Мизулина.