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Происшествия Атаки БПЛА Дроны пробили два российских танкера — пострадали люди

Дроны пробили два российских танкера — пострадали люди

Рассказываем главное об атаках

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На одном из танкеров провели эвакуацию (фото из архива) | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUНа одном из танкеров провели эвакуацию (фото из архива) | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

На одном из танкеров провели эвакуацию (фото из архива)

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Таганрогском заливе беспилотники повредили два танкера. Они шли пустыми в Ростов‑на‑Дону. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем канале на платформе «Макс».

В результате атаки два человека получили легкие ранения. Одному помощь оказали прямо на месте, второго отвезли в больницу, но он отказался оставаться там. Экипаж с одного из судов эвакуировали. Нефтепродуктов на танкерах не было, разлива не случилось. Власти продолжают выяснять детали произошедшего.

Также сегодня была атака на Саратовскую область. К сожалению, один человек погиб. Есть и другие пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Всего за ночь силы ПВО сбили 415 украинских беспилотников над разными регионами страны. Россия нанесла ответные удары.

Минобороны сообщило, что ночью ВС РФ атаковали объекты военно‑промышленного комплекса в Киеве. Поражены предприятие, где хранили и собирали комплектующие для ракет «Фламинго», а также цех по сборке дронов.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Дрон Танкер Атака
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Комментарии
1
Гость
6 минут
У нас в регионе ни кто не пострадал, хорооо сработали ПВО
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