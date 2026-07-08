Дроны пробили два российских танкера — пострадали люди

На одном из танкеров провели эвакуацию (фото из архива) Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Таганрогском заливе беспилотники повредили два танкера. Они шли пустыми в Ростов‑на‑Дону. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем канале на платформе «Макс».

В результате атаки два человека получили легкие ранения. Одному помощь оказали прямо на месте, второго отвезли в больницу, но он отказался оставаться там. Экипаж с одного из судов эвакуировали. Нефтепродуктов на танкерах не было, разлива не случилось. Власти продолжают выяснять детали произошедшего.

Также сегодня была атака на Саратовскую область. К сожалению, один человек погиб. Есть и другие пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Всего за ночь силы ПВО сбили 415 украинских беспилотников над разными регионами страны. Россия нанесла ответные удары.