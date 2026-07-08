Великие тоже плачут. Как прошли матчи 1/8 финала чемпионата мира — разбор и детали

Аргентина отыгралась с 0:2 в матче против Египта Источник: Fifa.com

На чемпионате мира по футболу в Северной Америке завершился очередной раунд плей-офф. Матчи проходили в течение нескольких дней. Команды определяли, кто из них пройдет в четвертьфинал. Интрига нарастает, драматизма становится больше. Футболисты не сдерживали эмоции и плакали. Роналду не станет чемпионом мира, а сборная Бразилии не возьмет шестой кубок мира как минимум еще четыре года. Рассказываем, чем запомнилась 1/8 финала.

Англичане отстояли, бразильцы слетели, аргентинцы сотворили невероятный камбэк — результаты матчей

Сборная Марокко разгромила канадцев — 3:0. Все голы футболисты оставили на второй тайм.

Французы с большими трудностями прошли парагвайцев. Забил Килиан Мбаппе. Южноамериканцы играли грязно и много фолили. Далеко не всем это понравилось, в том числе и рядовым зрителям — 1:0.

Норвежцы обыграли бразильцев. Южноамериканцы осознанно отдали мяч сопернику и действовали от обороны. План на игру был понятен, но он не сработал. В конце второго тайма дубль сделал Эрлинг Холанд. Неймар отыграл один мяч с пенальти. На большее у бразильцев не хватило времени — 1:2.

Англичане еле-еле отстояли победный счет в матче против Мексики. Кейн снова забил, а потом привез пенальти в свои ворота. Часть второго тайма сборная Англии играла в меньшинстве, поэтому им пришлось оборонять 3:2 в свою пользу. Им это удалось.

Микель Мерино забил победный гол Источник: Fifa.com

Португальцы вылетели. В центральном матче 1/8 финала Криштиану Роналду и компания проиграли испанцам. Всё решил один гол, забитый в самом конце матча.

Бельгийцы разгромили сборную США — 4:1. Кажется, весь мир болел именно за них. Не всем понравилось вмешательство президента США Дональда Трампа в футбольные дела. Он позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и попросил того отменить красную карточку одному из лучших игроков сборной Фоларину Балогуну, которую тот получил в прошлом матче. Конечно же, футболист сыграл против бельгийцев, но ничем не запомнился.

Месси не реализовал пенальти и забил гол Источник: Fifa.com

Настоящий триллер произошел в матче Аргентина — Египет. Месси не забил пенальти, а потом еще его команда до 79-й минуты «летела» 0:2. Затем наступил невероятный камбэк, и аргентинцам удалось до конца матча забить три гола. Лео тоже отметился.

Грегор Кобель тащит пенальти Источник: Fifa.com

Колумбия со Швейцарией скатали нули и сильнейшего выясняли в серии пенальти. Дальше прошла сборная бывшего тренера «Спартака» Мурата Якина. Футболисты сборной Швейцарии точнее пробили одиннадцатиметровые.

Криштиану Роналду не станет чемпионом мира

Португалия вновь вылетела на ранней стадии чемпионата мира. Для Криштиану Роналду турнир в Северной Америке был последним шансом взять кубок мира. Ему уже 41 год, и вряд ли сыграет на мундиале через четыре года. Поэтому сохранялась интрига — удастся ли португальцу победить в самом важном турнире для любого футболиста и в заочной конкуренции с Лео Месси не отстать от него по достижениям на уровне сборных. Не получилось.

Роналду играл на шести чемпионатах мира. Главным достижением для него стало четвертое место в 2006 году. Дальше — вылеты на групповой стадии, в 1/8 финала, четвертьфинале и снова в 1/8 финала. На ЧМ он провел 27 игр и забил 11 голов, только один из них — в плей-офф.

Слезы — атрибут 1/8 финала

На этой стадии плей-офф мы увидели слезы футболистов. Горечь от вылета из 1/8 финала. Криштиану после проигрыша испанцам не сдержал слез. Неймар, когда бразильцы проиграли норвежцам, тоже.

Роналду вылетел в 1/8 финала Источник: Fifa.com

Месси тоже плакал. Но повод у него позитивнее — всё-таки удалось дожать египтян и отыграться с 0:2.

Месси плакал после матча с Египтом Источник: Fifa.com

Бразильцы снова без кубка мира. Так долго еще никогда не было

Сборная Бразилии покинула турнир. Команда не выиграет чемпионат мира как минимум еще четыре года, а суммарно 28 лет. В истории сборной такого большого разрыва между победами на ЧМ еще не было. Самый большой — 24 года, с 1970 по 1994 годы.

В период эры Пеле (сначала с Диди, Вава и Гарринчей, а потом с Жаирзиньо) сборная трижды была чемпионом мира, в эпоху Роналдо — дважды. Поколение Неймара осталось без кубка мира.

Хозяева ЧМ синхронно покинули турнир

Сборные Канады, Мексики и США на одной стадии покинули чемпионат мира. Проиграли Марокко, Англии и Бельгии соответственно. Достойно сыграли и не опозорились.

Бомбардиры рвут и мечут

Продолжается ожесточенная гонка за звание лучшего бомбардира турнира. Лео Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Харри Кейн — все они забивают. Лидер пока что аргентинец. У него восемь забитых мячей. У француза и норвежца — по семь, у англичанина — шесть.

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