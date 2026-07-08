«Впереди, капец, какие сложные времена». В разгар сезона в Сочи рестораны переделывают под столовые, а отели — под хостелы

Это пляж в Сириусе Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Непривычно малолюдные улицы в этом году в Сочи, но особенно в Сириусе. Как бы не крепились и не заявляли на курорте, что народу полно и всё отлично, от этих утверждений туристов больше не будет. Страдают все: отельеры, рестораторы, перевозчики и другие предприниматели, которые ждали высокий сезон. Только сочинцы, не занятые в туристической отрасли, радуются — очереди на заправках не такие большие, какие могли быть в благоприятный сезон, и пробок на дорогах не очень много. Наши коллеги из SOCHI1.RU рассказывают, что происходит на главном курорте страны, который уже и не главный.

«Да у нас же катастрофа»

Столько пустых помещений, которые ищут арендаторов, в разгар сезона в Сочи еще не было. Даже те кафе и рестораны, которые работали десятками лет, не выдерживают и закрываются совсем или перепрофилируются в столовки.

— Мы искали в Сириусе место для банкета, торжество у нас семейное. И ведь не нашли. На набережной всё сносят, да еще и в разгар сезона. Хорошее было кафе «Портофино» — теперь столовая. Еще одно кафе «Две пальмы» — тоже. Люди выживают, но скорее всего не выживут. Даже в столовых нет никого, — рассказала жительница Сириуса Анна Жигалова.

Многие просто не открылись в этом сезоне, рассказал владелец одного из кафе в Сириусе Геворг. А те, кто открылся, работают фактически в минус.

— Да у нас же катастрофа. Цены на продукты увеличиваются ежедневно, мы не можем так часто поднимать стоимость блюд. К нам и так никто толком не ходит. Персонала по минимуму в этом году, работаем семьей. Вечером у нас всегда скидки. Но кого кормить, если нет людей? Если раньше, мы и в зимний период работали, то сейчас, скорее всего, закроемся уже в конце августа. И вряд ли откроемся весной, — рассказал Геворг.

В прошлом году был ресторан, теперь столовая Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Стонут все вокруг»

По данным администрации Сочи, в начале июля заполняемость отелей Сочи составила 76 процентов. По данным отельеров, средняя загрузка объектов сейчас в среднем 65 процентов, и это на 15 процентов меньше, чем в прошлом году. Ключевое слово здесь: в среднем. То есть, хорошие объекты вовремя сориентировались и продали лето по сниженной цене, там раскуплено 80 процентов номеров. А есть те, кто так и ждет у моря погоды со своими завышенными ценами, надеясь на резкий всплеск интереса к Сочи. Что характерно, в этом сезоне дешевые объекты размещения, такие как гостевые дома, стоят пустые. Хотя в прошлом году от отдыхающих отбоя не было. Люди ведь еще больше экономят, почему же не бронируют?

— У меня сейчас реальных отдыхающих два номера. Остальные — работники крупных отелей, которым работодатель платит за проживание. Фактически мы стали хостелом. И снизили цены до минимума, чтобы хоть как-то заполнить наш гостевой дом. Стонут все вокруг. Броней новых нет уже месяц. Вот как забронировали в начале июня, так эти брони на июль и август висят, — рассказала владелица гостевого дома в Сириусе Людмила Белякова. Она отмечает, что такого не было даже в ковид. В этом году работают только на коммуналку и, дай бог, чтобы хватило.

Прибрежные магазины пустые, туристы всё покупают на ВБ Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Тут просто тишина — вакуум»

Туротрасль в этом году лихорадит на всём черноморском побережье. Еще на прошлой неделе число бронирований Сочи резко увеличилось из-за топливного кризиса в Крыму. Люди искали, куда срочно податься, но сейчас всё по-другому. Генеральный директор «Росюгкурорта» Валерий Сычев рассказал SOCHI1.RU, что ситуация на туристическом рынке сейчас быстро меняется, раз в неделю — новый расклад.

— Часть людей перетекло в Сочи, но это касается не частников, а именно корпоративных заказчиков. У кого целевые программы были сверстаны и им нужно было что-то решать — перебрасывать. Это касается в основном августа, может быть, по сентябрю прибавится потом. Раньше по сентябрю практически не было, или они были очень незначительные. Сейчас этот бензиновый кризис добрался до нас. И у нас в начале июля вообще не было бронирований. Как выключатель — бах. У нас за весь период нашей деятельности никогда такого не было, даже в ковид. А тут просто тишина — вакуум, — рассказал Валерий.

Новых броней нет, аннуляций тоже. Наступил полный штиль. Такое впечатление, что сезон 2026 года уже сформировался и его больше не будет, говорит эксперт. Вроде пик сезона, а никто ничего не бронирует. При этом такая ситуация по всему побережью. Россияне массово выбирают заграничные направления, где нет топливных кризисов, проблем с аэропортами и связью. Да и цены адекватные.

В Сочи крупные объекты будут работать несомненно, считает Валерий, а частникам нужно либо очень сильно снижать цены, либо просто закрываться. Исправить ситуацию в этом сезоне уже не получится. Загнать туриста в Сочи массово может только серьезное снижение цен. Эксперт считает, что на примере кешбэка это могло бы сработать. Просто условия нужны правильные. Другого варианта нет. Но наши отельеры очень медленные, они не видят перспективу. У них нет понимания глубины, поэтому снижения цен ждать не стоит, уверен Валерий.

— По идее должен появиться глобальный «Библио — Глобус», который сделает дешевым перевозку и размещение. Думаю, тут государство должно включиться. Как в Олимпиаду. Тотально установили цены во всех отелях, никто не пикнул. Не знаю, сейчас это возможно или нет. И надо ли это государству. Что касается рыночных механизмов, то ситуация будет развиваться в сторону коррекции рынка, но очень медленно. И по сути дела, мы прошляпим следующий год, который будет повторять текущий. Такой плавный дрейф в сторону снижения. Насколько он устаканится, покажет рынок. Так что мы сейчас в начале зарождения курортного шторма. Впереди, капец, какие сложные времена. По идее многим надо в октябре закрываться, а то и в сентябре, — считает Валерий.