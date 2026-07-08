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Бизнес Кризис-2026 Проблема «Продаю, чтобы сохранить жизнь»: владелец АЗС — о ценах на бензин и убыточном бизнесе

«Продаю, чтобы сохранить жизнь»: владелец АЗС — о ценах на бензин и убыточном бизнесе

Он выставил заправку на продажу

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Владельцам маленьких АЗС сейчас очень трудно | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUВладельцам маленьких АЗС сейчас очень трудно | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Владельцам маленьких АЗС сейчас очень трудно

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

На популярном сайте объявлений появилось предложение о продаже действующей АЗС в Романовской станице Ростовской области. Объявление с фразами «Готовый бизнес», «Срочно», «Без обременений» — стандартный ход продажи, но в условиях «бензинового кризиса» звучит печально. Корреспондент 161.RU связался с владельцем заправки Геннадием, чтобы узнать, что послужило поводом для продажи — повсеместная проблема с топливом или личные причины?

По словам собственника, этот «готовый бизнес» стал для него непосильной ношей.

«Я продаю, чтобы сохранить жизнь, — с ходу заявляет Геннадий. — Это просто ужас. Пока, правда, дурачков не нашлось, кто хочет купить убыточный бизнес. Я не хочу платить налоги за АЗС, у меня на это просто не хватит средств».

Главная боль владельца — ценообразование, которое ставит независимые заправки на грань выживания. Он устал объяснять клиентам, почему его цены отличаются от цен на заправках гигантов рынка.

«Люди еще спрашивают, а почему у вас бензин по 105 рублей, а у „Газпрома“ по 70? — возмущается Геннадий. — Так вы спросите у „Газпрома“, почему он мне продает его по 105. Я на этом почти ничего не зарабатываю. Завтра вот поеду на базу, буду покупать топливо уже по 115».

Получается замкнутый круг: чтобы работать, нужно покупать топливо по цене, которая уже выше розничной у конкурентов. По словам Геннадия, о прибыли в таких условиях говорить не приходится — речь идет лишь о том, как минимизировать убытки.

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Наталья КостюкНаталья Костюк
Наталья Костюк
корреспондент 161.RU
АЗС Продажа бизнеса Ростов Бензиновый кризис
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Комментарии
5
Гость
2 минуты
все летит в пропасть
Гость
8 минут
никакой бизнес в стабильной не возможен для простых людей это вам не "плохие 90-е" теперь только олигархат и провластных в *деле*
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Гость
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