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Город Качели за миллионы: в Ярославле ищут поставщика детских аттракционов на центральную площадь

Качели за миллионы: в Ярославле ищут поставщика детских аттракционов на центральную площадь

И это снова — на Юности

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Благоустройство площади Юности | Источник: ГосзакупкиБлагоустройство площади Юности | Источник: Госзакупки

Благоустройство площади Юности

Источник:

Госзакупки

Площадь Юности в Ярославле получила ещё больше финансирования на благоутсройство. На сайте «Госзакупки» появилось объявление о поиске подрядчика, который установит качели, гамак и карусели. Заказчиком выступает МБУ «Горзеленхозстрой».

Максимальная цена контракта, выставленная 7 июля, 6 014 582 рублей. На такую сумму планируется закупить 14 объектов — девять качелей и пять каруселей.

В документах контракта опубликовали эскизы будущих аттракционов.

На площади установят качель длиной в семь метров | Источник: ГосзакупкиНа площади установят качель длиной в семь метров | Источник: Госзакупки
16-метровая качель с деревянной крышей | Источник: Госзакупки16-метровая качель с деревянной крышей | Источник: Госзакупки
В закупке указана карусель на пять мест | Источник: ГосзакупкиВ закупке указана карусель на пять мест | Источник: Госзакупки
Пластиковая карусель на одного ребенка | Источник: ГосзакупкиПластиковая карусель на одного ребенка | Источник: Госзакупки
Эскиз карусели-вертушки | Источник: ГосзакупкиЭскиз карусели-вертушки | Источник: Госзакупки
Установить планируют и гамак | Источник: ГосзакупкиУстановить планируют и гамак | Источник: Госзакупки

Будущий поставщик должен самостоятельно доставить аттракционы в течение 30 рабочих дней с даты заключения контракта.

Подрядчики могут подавать заявки до 14 июля. С тем, кто предложит самое выгодное предложение, заключат контракт.

«Сроки поставки: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения контракта», — говорится в документе.

Таким образом, качели должны быть поставлены ко второй половине августа.

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Напомним, в Ярославле прошло голосование за территории, которые благоустроят в 2027 году. Среди них была и площадь Юности, но победителями стали территории у ДК «Нефтяник» и сквера «Россиянка». Как уточнили власти, территорию у дворца культуры будут благоустраивать в 2027 году.

Площадь Юности обустраивают в 2026-м масштабно: ранее уже искали подрядчиков на общие строительные работы и установку детских городков. В общей сложности сумма перевалила за 100 млн рублей. Что сделают:

Детская зона с героем мультфильма «Тайны третьей планеты» | Источник: Госзакупки Детская зона с героем мультфильма «Тайны третьей планеты» | Источник: Госзакупки
Эскизы благоустройства&nbsp;— фонтан на площади сохранят | Источник: Госзакупки Эскизы благоустройства&nbsp;— фонтан на площади сохранят | Источник: Госзакупки

  • Проведут демонтажные работы и спилят существующие деревья — 3 млн 740 тысяч рублей;

  • проложат кабели и трубы для канализации, установят новые фонари, подготовят место под тротуары и плитку, установят основания для шестиметровой Птицы Говоруна и Дракона такой же высоты, в лапах которого будет телеэкран, — 23 млн 334 тысячи рублей;

  • создадут тротуары и уложат плитку, оборудуют камеры видеонаблюдения и установят подсветку — 44 млн 775 тысяч рублей;

  • поставка и установка «Птицы Говоруна» и детской горки — 30 млн 068 тысяч рублей.

Птица Говорун — это вымышленный персонаж книг Кира Булычева и советского мультфильма «Тайна третьей планеты» 1981 года. История рассказывает о приключениях девочки Алисы и ее папы-ученого, которые отправляются в космос на поиски новых видов животных для городского зоопарка.

Как вам?

Мне нравится, площадь оживет!
Главное, чтобы детям нравилось
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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Благоустройство Площадь Подрядчик
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Комментарии
2
Гость
4 минуты
очень здорово, что сохранят фонтан, дети его любят и при этом добавят новые зоны для отдыха
Гость
5 минут
радует, что благоустройство продолжается, ждем результат
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Гость
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