Качели за миллионы: в Ярославле ищут поставщика детских аттракционов на центральную площадь

Благоустройство площади Юности Источник: Госзакупки

Площадь Юности в Ярославле получила ещё больше финансирования на благоутсройство. На сайте «Госзакупки» появилось объявление о поиске подрядчика, который установит качели, гамак и карусели. Заказчиком выступает МБУ «Горзеленхозстрой».

Максимальная цена контракта, выставленная 7 июля, 6 014 582 рублей. На такую сумму планируется закупить 14 объектов — девять качелей и пять каруселей.

В документах контракта опубликовали эскизы будущих аттракционов.

Будущий поставщик должен самостоятельно доставить аттракционы в течение 30 рабочих дней с даты заключения контракта.

Подрядчики могут подавать заявки до 14 июля. С тем, кто предложит самое выгодное предложение, заключат контракт.

«Сроки поставки: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения контракта», — говорится в документе.

Таким образом, качели должны быть поставлены ко второй половине августа.

Напомним, в Ярославле прошло голосование за территории, которые благоустроят в 2027 году. Среди них была и площадь Юности, но победителями стали территории у ДК «Нефтяник» и сквера «Россиянка». Как уточнили власти, территорию у дворца культуры будут благоустраивать в 2027 году.

Площадь Юности обустраивают в 2026-м масштабно: ранее уже искали подрядчиков на общие строительные работы и установку детских городков. В общей сложности сумма перевалила за 100 млн рублей. Что сделают:

Проведут демонтажные работы и спилят существующие деревья — 3 млн 740 тысяч рублей;

проложат кабели и трубы для канализации, установят новые фонари, подготовят место под тротуары и плитку, установят основания для шестиметровой Птицы Говоруна и Дракона такой же высоты, в лапах которого будет телеэкран, — 23 млн 334 тысячи рублей;

создадут тротуары и уложат плитку, оборудуют камеры видеонаблюдения и установят подсветку — 44 млн 775 тысяч рублей;

поставка и установка «Птицы Говоруна» и детской горки — 30 млн 068 тысяч рублей.

Птица Говорун — это вымышленный персонаж книг Кира Булычева и советского мультфильма «Тайна третьей планеты» 1981 года. История рассказывает о приключениях девочки Алисы и ее папы-ученого, которые отправляются в космос на поиски новых видов животных для городского зоопарка.