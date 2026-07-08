Дешевое топливо может дорого обойтись? Россияне штурмуют автосервисы, мечтая перейти на газ (ГБО), но с чем столкнутся

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Вся Россия, похоже, стоит в очередях на заправки. В некоторых городах бензин вообще кончился (как, например, в Новороссийске). И одновременно выстраиваются очереди в автосервисы — уже не за бензином или соляркой, конечно, а за возможностью от него хоть немного избавиться.

Автовладельцы массово бросились устанавливать газобаллонное оборудование (ГБО). За считаные недели спрос на переоборудование автомобилей вырос на треть, запись в некоторых сервисах растянулась до осени и даже зимы, а цены на оборудование начали стремительно ползти вверх. И чем сильнее становится ажиотаж, тем активнее появляются те, кто обещает решить проблему «без очередей», «за два дня» и «без лишней бюрократии».

По данным Национальной газомоторной ассоциации, средняя стоимость работ сейчас составляет от 50 до 80 тысяч рублей без учета оформления документов в Госавтоинспекции. Но даже такие суммы автомобилистов уже не отпугивают. Они себя оправдают? Вот что выяснил MSK1.RU.

«Всё расписано до конца лета»

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что нынешний всплеск интереса к газу вполне объясним, но переоценивать его не стоит.

«Да, сейчас действительно массовый спрос. На сервисах по переоборудованию автомобилей всё расписано фактически до конца лета», — говорит эксперт. Однако, по его мнению, происходящее не стоит воспринимать как долгосрочный тренд. Если дефицит топлива исчезнет, если на заправках снова станет спокойно и перестанут закрываться АЗС из-за отсутствия бензина, то нынешний ажиотаж довольно быстро начнет спадать.

Но есть одна важная деталь, на которую Юшков обращает особое внимание. Даже если спустя несколько месяцев интерес к переоборудованию снизится, большинство тех, кто уже поставил ГБО, вряд ли пожалеют о своем решении. Всё потому, что современное оборудование не заставляет выбирать между газом и бензином.

«Люди, как правило, переходят на двухтопливную систему. Можно использовать бензин, можно использовать сжиженный углеводородный газ (СУГ). Бонусы от такого переоборудования у вас останутся. Хотите — ездите на бензине, хотите — на газе. Одно топливо закончилось — автоматически переключились на другое. Ничего сложного там нет», — объясняет аналитик.

Именно возможность выбирать сегодня становится главным аргументом в пользу установки ГБО. Газ по-прежнему стоит примерно вдвое дешевле бензина АИ-92 и АИ-95, а значит, даже несмотря на подорожание оборудования, вложения постепенно окупаются. По словам Юшкова, цены на газ тоже могут немного вырасти, но принципиально ситуация не изменится — СУГ всё равно останется заметно дешевле традиционного топлива.

Впрочем, эксперт призывает не идеализировать ситуацию. Газ — это не волшебная палочка, которая избавляет автомобилиста от всех проблем.

Во-первых, далеко не каждая заправка (особенно в Центральной России) предлагает такую услугу. Если бензиновую АЗС можно встретить практически в любом районе, то газовые станции еще нужно поискать. Особенно если речь идет о небольших населенных пунктах. В крупных городах это ощущается меньше, а вот в регионах перед установкой оборудования стоит заранее понять, где именно водитель будет заправляться.

Самая опасная очередь — не на заправке, а в гараже

Чем дольше приходится ждать своей записи на установку ГБО, тем сильнее соблазн найти тех, кто обещает сделать всё быстрее. Именно поэтому эксперты опасаются настоящего бума полулегальных мастерских.

Сегодня объявления «установим ГБО за один день», «без оформления», «по знакомству» появляются всё чаще. Кто-то обещает сделать дешевле официальных сервисов, кто-то уверяет, что никакие документы вообще не нужны. Есть и те, кто после просмотра нескольких роликов в интернете начинает задумываться о самостоятельной установке оборудования.

Юшков считает, что именно здесь проходит граница между разумной экономией и опасной авантюрой. По его словам, современное ГБО давно отработано и при грамотной (!) установке ничем принципиально не опаснее бензиновых. Более того, страх перед газом, по мнению эксперта, во многом остается пережитком прошлого.

«СУГ не опаснее паров бензина. Это точно такой же горючий материал. Сам этот сегмент давно отработан, оборудование вполне безопасное. Но, конечно, речь идет о качественной установке и нормальном оборудовании», — подчеркивает аналитик.

Газ бывает разный. Именно здесь многие ошибаются

Еще один миф, который сейчас активно гуляет среди автомобилистов, — что любое ГБО для автомобилей одинаковое. На самом деле это не так. Юшков специально обращает внимание на то, что подавляющее большинство легковых автомобилей переводят вовсе не на метан, а на пропан-бутановую смесь. Именно она используется в обычных легковых машинах, потому что оборудование относительно компактное, недорогое и давно хорошо себя зарекомендовало.

«Многие начинают говорить про метан, но это совсем другая история. Там уже совершенно другое давление. Если в баллоне со сжиженным углеводородным газом давление сравнительно небольшое, то в метановом оборудовании оно уже под 80 атмосфер. Поэтому нужны толстостенные баллоны, специальное оборудование, которое весит значительно больше», — объясняет Юшков.

По его словам, именно поэтому метан редко используют владельцы обычных легковых автомобилей. Такой вариант больше подходит автобусам, коммунальной технике, грузовикам и сельхозмашинам, где массивный баллон не становится серьезной проблемой.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов тоже уверен, что за газомоторным топливом будущее:

«Все увлеклись электромобилями. Про газ как будто стало даже немодно говорить. Кажется, что если обсуждаешь электрокары — ты молодой, современный, почти как в Кремниевой долине. А если говоришь про газомоторное топливо, будто возвращаешься в прошлое. Но нынешняя ситуация показала, что это ошибка», — говорит эксперт.

Газ сложнее воровать. И это многих бесит

Правда, есть серьезное но: инфраструктуру газомоторного топлива за месяц не построишь. «Зато нынешний кризис — хороший повод вспомнить о программах, которые уже существуют, но развиваются гораздо медленнее, чем планировалось», — считает Фролов.

По его словам, в перспективе на альтернативное топливо могли бы активнее переходить муниципальный транспорт, коммунальные службы, крупные автопарки и сельхозпредприятия. Это снизило бы нагрузку на рынок бензина и сделало бы подобные кризисы менее болезненными.

Но и тут есть подводные камни, говорит Юшков: в автопарках систематически воруют бензин и дизтопливо, а вот с газомоторным топливом так уже не получится — газ не сольешь и не унесешь домой в канистре.

«Когда какой-то автобусный парк переходил на газомоторное топливо или покупал часть автобусов на газу, водители и персонал специально ломали это оборудование, а говорили директору: „Видите, ломалось постоянно. Что за ерунду вы купили?“ — рассказывает Юшков. — Потому что многие, кто в автопарках работают, считали, что слитое топливо, которое уносили домой в канистре, — это часть его зарплаты».

Так что придется не только в некоторых регионах строить почти с нуля газомоторную инфраструктуру (несмотря на существующие уже много лет госпрограммы), но и перестраивать психологию людей. А это задачи, наверное, на десятилетия.