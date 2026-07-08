«Всегда одна с ребенком»: соседи — о семье из Ачинска до бегства жены и смерти 5-летней дочери

Женщина сбежала из Ачинска вместе с пятилетней дочерью 27 июня Источник: Дмитрий Н. / Vk.ru, Мария Ленц / NGS24.RU

В Новосибирской области нашли сбежавшую из Ачинска вместе с ребенком Екатерину Н. Ее дочь погибла, а сама женщина отказывается общаться со следователями. Корреспонденты NGS24.RU Дмитрий Мамаев и Мария Ленц съездили к дому нашумевшей на всю страну семьи и пообщались с ее ближайшим окружением, чтобы понять, чем она жила и что могло привести к трагедии.

Ребенок мертв, мать в бегах

Ежедневно в России при стечении трагичных обстоятельств, случайностей или намеренного желания гибнут дети. Любая смерть — несравнимая трагедия, но мало какие из них широко обсуждаются общественностью на протяжении недель и месяцев, за тысячи километров от места, где всё произошло. В отличие от историй, в которых невозможно объяснить, что или кто и по каким причинам оборвал детскую жизнь.

Подобная история в июле 2026-го разворачивается в Красноярском крае, где внезапно взрослая женщина со своей пятилетней дочерью решает сбежать из Ачинска. Но как станет известно позже, девочка город так и не покинет. Ее тело спустя несколько дней поисков найдут на камнях у железной дороги на другом конце города.

Ачинск находится в двух часах езды от Красноярска Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Это случится 5 июля, по иронии — рядом с одноименной улицей. К тому моменту труп уже долгое время пролежал на жаре и начал разлагаться, из-за чего установить причину смерти не смогут.

В то же время — всего за неделю с небольшим — мать погибшего ребенка заметят в двух городах и объявят в федеральный розыск. А оставшийся один в опустевшем доме отец семейства впадет в прострацию и начнет пить спустя 10 лет завязки и 12 лет счастливого (в глазах окружения) семейного союза.

Город разбит на «секторы», где есть как частная застройка, так и многоквартирные дома. Как бывает в небольших городах, они часто соседствуют Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Снимки в материале не имеют четкой привязки и опознавательных особенностей места жительства, работы героев материала по требованию российского законодательства. Публикация некоторых снимков окружающей обстановки запрещена указом губернатора региона.

Средняя «сельская» семья

Та самая пропавшая мать, 32-летняя Екатерина Н. — коренная жительница Ачинска Здесь она училась, работала, а в 10-х познакомилась с будущим мужем — Дмитрием Н. У них завязались отношения.

В архиве семьи много счастливых фотографий Источник: Дмитрий Н. / Vk.ru

Дмитрий занимался ремонтом бытовой техники, в частности активно скупал и чинил холодильники, был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель — NGS24.RU нашел в «Контур.Фокусе» его полного тезку, открывшего ИП в соответствующей сфере.

Как рассказали NGS24.RU одни соседи, он переехал в город и никогда не объяснял, почему выбрал именно Ачинск, другие говорят, что здесь жил его отец, после смерти которого Дмитрию достался дом в районе Шанхай, где пара и съехалась.

Пара проживала на окраине поселка Восточного в Ачинске. Местные называют район Шанхаем, так как в 1930-х на этой территории жили китайцы. Здесь они возделывали огороды. Последний из первых поселенцев «недавно» умер в возрасте за сто лет.

В 90-е в районе дрались местные банды подростков. Сейчас, по словам одних местных, по нему всё еще страшно передвигаться, по словам других, в нем тихо и спокойно.

Судя по фотографиям в соцсетях, отношениями в семье Дмитрий был доволен. На его странице множество фото, где пара позирует перед камерой в обнимку или же просто фиксирует счастливый момент — со счастливыми лицами.

Долгое время Екатерина и Дмитрий не регистрировали брак и сделали это в день рождения дочери в феврале 2021-го.

«Родила в день свадьбы дочку, роспись в перенатальном», — подписывает фото Дмитрий Н. Источник: Дмитрий Н. / Vk.ru

«В день свадьбы родилась дочка, сотрудники ЗАГСа выезжали в перинатальный центр, расписывали нас там. Большое вам спасибо», — писал глава семейства в отзыве о ачинском ЗАГСе, в соцсети он также выложил фотографию.

Счастливый муж — неприятный сосед

— Ну это, скорее всего, когда ребенок… Она забеременела, тогда они и расписались. Им ее родители свадьбу и сделали, — рассказывает нам один из соседей семьи, пожелавший не публиковать информацию о себе. Мы разговариваем 7 июля, уже после того, как произошла трагедия.

Стоим под жарким солнцем в паре десятков метров от дома супругов Н. Одноэтажное деревянное здание с новой крышей стоит на возвышении — на углу автомобильной и железной дороги, в зарослях кустов.

Перед воротами — нагромождение бытовой техники, перед входом — куча угля и сорванный с нее брезент. На стук в дверь никто не отвечает, но в щель забора, за которым десятки видавших белых холодильников, видно, что входная дверь в сам дом приоткрыта, что наталкивает на мысль, что хозяин внутри.

Две машины семьи, у одной из которых приоткрыты боковые стекла, как бы подтверждают эту версию.

— Он тут хотел на машине уехать. Ну отец Кати (исчезнувшая мать. — Прим. ред.) его не пускал. Ну явно бы дел натворил, — рассказывает сосед.

По его словам, Дмитрий долгое время сторонился спиртного и 10 лет был в завязке, но уже на протяжении двух дней пьет. Так переживает случившееся.

— 10 лет не пил. Вот друг его приезжал на машине, сказал, что он не пил. Он ему и привез коньяк, Дмитрий попросил привезти. Вот он уже два дня пьет. Сам я его не видел.

Фотография сделана в другом месте (мы не можем показывать точное окружение и вид дома семьи — героев истории) Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Сосед, с которым мы разговариваем, живет в Шанхае с детства благодаря чему в том числе имеет связь почти со всеми местными. Наладить добрососедские отношения с семьей Н. у него, несмотря на располагающий стиль общения, не получилось.

— Он такой, ну… жадноватый на деньги. У меня мать умерла, я хотел продать ему рабочий холодильник. Он за тысячу говорит. Я его в интернете выставил за пять — продал. А моей однокласснице делал [холодильник]. Он приехал, с нее сорвал как за полхолодильника. <…> По мне, он неприятный человек. Ну он и резкий. Постоянно на повышенных тонах, а как у них дома было, не знаю, — рассказывает собеседник, при этом отмечая, что его сосед не сторонится работы.

Версия о том, что женщина могла сбежать с ребенком из-за страха перед мужем, активно обсуждалась в Сети. В контексте подобных обвинений вспоминается история из Канска, где психически нездоровая мать жестоко убила троих своих детей. Позже выяснилось, что их отец также издевался над домочадцами.

Официально на момент публикации Дмитрий не проходит подозреваемым в возбужденном после исчезновения семьи уголовном деле. Беспричинной агрессии за ним не замечали, добавляет наш собеседник — сосед.

— Ну он не агрессивный, он просто такой вспыльчивый такой. Ну, может, из-за того, что с женой как-то всё было. Он же знает, какая она была.

Никто не мог ее понять

За как минимум пять лет жизни в Шанхае супруги не стали ни с кем по-настоящему близки и, по словам соседей, не имели друзей. Никто не замечал в их доме больших застолий, а практически единственными гостями являлись родители Екатерины.

Ее саму никто из соседей не смог понять даже на «общественном уровне». Никаких всплесков настроения или жестокого обращения с дочерью за ней не замечали — замечали странности в поведении.

— Какое-то отхождение от нормы, можно так сказать, присутствовало, — рассказывает нам второй сосед, которого мы уговорили на короткую беседу, когда он уже зашел на свой участок. Вместе с супругой он ездил по делам.

— Как это?

— Как это ощутить, я не знаю. Каждый человек по-своему чувствует. И как это сказать конкретно? Не знаю, но да — что-то вот… Ну я не знаю даже, как это обозвать.

Один раз мужчина подвозил ее и девочку до детского сада. Остановка, где они садились на автобус, находится здесь же, рядом с их домом.

Фото сделано в другом месте (мы не можем показывать точное окружение и вид дома семьи — героев истории) Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

— Чтобы муж отвозил ее в садик — ни разу не видел. То есть она всегда одна с ребенком на автобусе выезжала. Хотя он дома, машины возле дома стоят.

Больше о странностях в поведении Екатерины и ее семьи рассказывает наш первый собеседник — коренной «шанхаец».

— Я хорошо вижу людей. Я по телефонному звонку могу определить, пьет кто или нет, выпивший звонит или нет. Она всегда странная была. <…> Куда-то улетала, в какое-то забытье, типа того. Вроде она не здесь, не с нами. Смотрела на людей так вот, знаешь, как будто она вот попала из другого мира и смотрит: «Это люди, что ли?» Ну типа вот такого, — объясняет он.

В Следственном комитете подтвердили психическое заболевание женщины, из-за чего у нее были с проблемы с памятью и могло резко меняться настроение.

Другие собеседники NGS24.RU в Ачинске рассказывали, что странности видели и в ее движениях: «Наблюдается заторможенность, одновременно нервозность. Слишком быстро передвигается по магазину. Так не описать словами, это нужно видеть всё своими глазами».

При этом Екатерина следила за дочкой, вспоминает тот же сосед. На девочке была хорошая одежда, при людях ее не ругали.

— Я ее голос слышал раза два… Ну балуется девочка, она там ее одернет, два слова скажет, и всё. Зимой стоят ждут автобус, ребенок носится, бегает. Она одергивает, чтоб на дорогу не выбегала. <…> Девочка нормально одета была. И она нормально одета была всегда, с чистой с головой, это сразу видно, — дополняет он.

«Мы же не знаем, что происходило внутри дома, правильно?»

К этому моменту у нас, как, возможно, и у вас, сложилась противоречивая картина семьи. С одной стороны — сложный характер, черты интровертов и психические отклонения. С другой — усердная работа и свое дело, забота о ребенке, что хоть и является базовым для любой семьи, контрастирует с представлением о том, что мать девочки не понимала, что происходит.

Еще больше вопросов без ответов появляется, когда мы разговариваем еще с одними соседями из дома, расположенного чуть дальше. Супруги куда-то спешно собираются и уже направляются к машине, но соглашаются побеседовать с нами, когда узнают, о чем пойдет разговор.

Соседи поделились немного иными впечатлениями Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

— Ну что я могу сказать? Я только могу сказать о нем [Дмитрии], что нормальный человек у нее муж. Отношения у нас хорошие, по-соседски всё. А ее со стороны просто видела, ничего не могу сказать. Все они сидели в огороде спокойно, они работали, ребенок рядом бегал всегда, играл, — активно вступает в диалог пенсионерка.

— С кем разговаривали, говорят, что женщина, какая-то странная была и малообщительная.

— С ней я не общалась. Я просто со стороны видела. Я в огороде работаю, они в огороде работают…

— Ну а сам Димка, он хороший, он прямо спокойный. Не было такого, чтобы они сильно ругались. В поле зрения такого никогда не было, — вклинивается в разговор девушка. — Никто не замечал, чтобы были ругань, скандалы… <…> Мы сами, конечно, в шоке от того, что случилось. По поводу ребенка и вообще… Весь Ачинск взбудоражен.

— Общаюсь с ними уже давно, потому что я сосед по огороду, елки-палки, — вставляет между строк свою реплику, пожалуй, самый близкий к семье, где произошла трагедия, из соседей — Юрий.

На фото вся семья улыбается (нам необходимо замазывать лица супруга Екатерины и их погибшей дочери) Источник: Дмитрий Н. / Vk.ru

Мужчина немногословен и во время нашего диалога задумчиво отводит взгляд в сторону. Можно сказать, что он неравнодушный, сопереживающий человек, и это же подтвердится фактом, что он сразу зашел к главе семейства после трагедии.

— Я заезжал к нему, елки-палки. Он в одну точку лежит смотрит, только и сказал мне: «Юра…»

Юрий пожимает плечами.

— Мы же не знаем, что происходило внутри дома, правильно? Мы же там с ними не находились. Может быть, там что-то и было у них, но мы же не знаем, и никто об этом не знает, видите? И тут как-то только одни догадки сейчас в этой ситуации, — сокрушаются соседи.

«У человека горе, а вы [пристаете]»

Мы попробовали связаться с Дмитрием по телефону — во двор, если он был в доме, он не выходил. Он ответил на звонок, но отказался разговаривать, сказав, что ему «сейчас не до этого».

Спустя час к дому семейства подъехала машина, из которой вышли три человека: пожилой мужчина и две женщины. На просьбу корреспондента пообщаться старший из них ответил категоричным отказом.

— Пошел [отсюда]. У человека горе, а вы пристаете.

Задать вопросы родственникам не удалось Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

После этого из машины вышла еще одна женщина, держа в руках что-то похожее на папки с бумагами, вместе они ушли в дом. По словам соседей, это могли быть родители Екатерины — ее отец ездит на той же машине. Трое из четверых уехали спустя 15 минут, одна из женщин осталась внутри.

«Всё время с мамой разговаривала, улыбалась»

По словам соседей, Екатерина работала в одном из продуктовых магазинов неподалеку. Мы попробовали найти ее бывших коллег, но во всех магазинах, хоть сколько-то имеющих отношение к продуктам, нам сказали, что ее не знают. В одном из них только показали ориентировку, которую принесли, видимо, как только начались поиски.

Но в соседнем одна из продавщиц узнала Екатерину по фото, правда, только в роли покупателя, когда еще работала в другом магазине. Женщина рассказала, что та была обходительна со своей дочкой.

— Она считала считалочку. И на чем заканчивалась считалочка, тот товар она и брала — сок, там, или сырок, допустим. <…> Девочка такая жизнерадостная, всегда такая улыбка, всё время с мамой разговаривала, улыбалась.

«Комментировать происшествие мы не будем»

После этого мы отправились в детский сад, куда Екатерина водила свою дочь. Центральный вход — напротив мусорных баков — там оказался закрытым. Мы связались с руководством, и нас пригласили приехать позже, но на все вопросы корреспондента лишь ответили, что не могут комментировать ситуацию.

— Ребят, с уважением отношусь к вашему труду непростому, но комментариев никаких не будет. Все комментарии — через Управление образования администрации Ачинского муниципального округа. Либо только с его разрешения, — заявила заместитель заведующего Юлия Пугачева.

— То есть там, в администрации, запрещают комментировать?

— Нам никто ничего не запрещает. Мы дошкольная образовательная организация, поэтому комментировать происшествие данное мы не будем.

Мать нашли

Вечером 7 июля, спустя 11 дней после того, как Екатерина Н. ушла из дома со своей дочерью, женщину нашли в Новосибирске. До этого она, предположительно, успела побывать в Красноярске и Томске.

Женщину доставили в отделение полиции и в ближайшее время планируют перевезти в Красноярск. Известно, что на контакт с правоохранителями Екатерина не идет.

Женщину заметили через уличную камеру в Новосибирске Источник: ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия / Telegram

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