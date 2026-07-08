«Носила сари даже в мороз»: как красотка из Индии влюбилась в Русский Север. Видео

Посмотрите, как живется студентке из Индии на Русском Севере Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Сулекха Падалкар приехала в Россию из Индии и уже пятый год живет в Архангельске. 23-летняя студентка учится на врача и параллельно ведет блог о жизни здесь.

Сложнее всего девушке оказалось привыкнуть к северному климату. Но русская зима не остановила индианку от того, чтобы выходить в мороз и делать красивые фото в роскошном сари.

«Мне было очень холодно, но, думаю, я была настолько увлечена своим образом, что носила эти наряды даже в мороз и гордилась ими. Возможно, это помогало мне легче переносить холод», — говорит индианка.

Первый в жизни снегопад девушка увидела именно в Архангельске: «Как в раю», — делится она.

Сулекха успела побывать в Москве, Санкт‑Петербурге, Казани и Сочи и заметила разницу в менталитете населения России и Индии. Например, по ее словам, здесь люди пунктуальнее, но менее открыты.

«В Индии, если мы смотрим друг на друга — например, в общественных местах, — то улыбнуться другому человеку считается совершенно нормальным. А в России, как я заметила, люди обычно не улыбаются друг другу на публике, потому что, как мне кажется, здесь люди думают, что улыбка должна быть искренней, и поэтому улыбаются только тем, кого действительно уважают или к кому испытывают настоящую симпатию», — говорит девушка.