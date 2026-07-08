Учебную нагрузку снизят, но добавят новый предмет: главные изменения для школьников с 1 сентября

Список изучаемой литературы скорректируют Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В 2026/2027 учебном году российских школьников ждут изменения в учебном процессе. Они коснутся нагрузки и содержания предметов. Подробнее обо всех нововведениях — в нашем материале.

С 1 сентября изменится объем учебной нагрузки в начальной школе. Объем аудиторной работы учеников первых — четвертых классов за четыре года не может составлять менее 2966 академических часов и более 3305, следует из документа Минпросвещения. Ранее эти показатели были другими: минимум — 2954 часа, максимум — 3345 часа.

Еще одно изменение касается самых маленьких школьников. Ученикам первых классов с 1 сентября 2026 года не будут задавать домашние задания. Такое решение приняло Минпросвещения. Предполагается, что это должно помочь детям адаптироваться к учебному процессу и снизить нагрузку.

Изменения затронут и содержание отдельных предметов. Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог уточнил, что корректировки будут точечными.

«Например, в федеральной рабочей программе по истории закреплена обязательная последовательность изучения тем в пределах одного класса, чтобы исключить существенные расхождения между школами. В литературе обновлены формулировки планируемых результатов и список рекомендуемых произведений для внеклассного чтения, при этом базовый перечень обязательной классики остается неизменным», — сказал Мурог в беседе с ТАСС.

Еще одно нововведение ждет учеников средней школы. С 1 сентября в 5-х классах вводится учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в обновленном формате. Его содержание и распределение часов закрепили в приказах Минпросвещения, а методические рекомендации уже направили в регионы. В 2026/2027 учебном году курс будут преподавать один раз в неделю (всего 34 часа в год), а в последующие годы его поэтапно введут в 6-х и 7-х классах.

«Цель курса — сформировать у школьников представление о традиционных ценностях и культурном многообразии страны через изучение исторических примеров, биографий выдающихся деятелей и региональных традиций», — отметил Мурог.