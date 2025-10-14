НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Дело о насильственном захвате власти возбуждено против Ходорковского*, Шульман** и еще 21 человека

Дело о насильственном захвате власти возбуждено против Ходорковского*, Шульман** и еще 21 человека

В обвинении фигурируют известные оппозиционные деятели

153
Дело о насильственном захвате власти возбуждено против Ходорковского*, Шульман** и еще 21 человека | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUДело о насильственном захвате власти возбуждено против Ходорковского*, Шульман** и еще 21 человека | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU
Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского, бывшего главы нефтяной компании «ЮКОС», признанного иноагентом, и ряда членов «Антивоенного комитета России»***, признанного в РФ нежелательной организацией. Им инкриминируются такие преступления, как насильственный захват власти и организация террористического сообщества, передает ТАСС.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, дело возбуждено по статье 278 Уголовного кодекса РФ (насильственный захват власти) и частям 1, 2 статьи 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем). Отдельно в отношении Ходорковского возбуждено дело по статье о публичных призывах к терроризму.

В обвинении фигурируют известные оппозиционные деятели, признанные в России иноагентами, в том числе Михаил Касьянов****, Владимир Кара-Мурза*****, Гарри Каспаров******, Евгений Чичваркин*******, Сергей Гуриев********, Екатерина Шульман и другие. Ряд из них, включая Каспарова и Кара-Мурзу, уже внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

В ведомстве пояснили, что основанием для дела стала деятельность «Антивоенного комитета». В частности, указывается на принятую в апреле 2023 года в Берлине «Берлинскую декларацию», в которой заявлено о необходимости «ликвидации действующей власти России». Кроме того, ФСБ ссылается на созданную в октябре 2025-го при участии движения в ПАСЕ «платформу российских демократических сил», которая, по данным спецслужбы, позиционируется Ходорковским как «учредительное собрание переходного периода» и «альтернатива власти РФ».

В ЦОС ФСБ также заявили, что Ходорковский и другие учредители «АКР» финансируют украинские военизированные формирования, признанные в РФ террористическими, и ведут вербовку в их ряды для последующего «захвата власти в РФ силовым путем».

В настоящее время проводятся следственные действия. Заявленные статьи предусматривают серьезные сроки наказания — вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию террористического сообщества. По статье о насильственном захвате власти максимальный срок 20 лет, за участие в террористическом сообществе фигурантам грозит 15-летний срок.

*Михаил Ходорковский признан в РФ иностранным агентом.

**Екатерина Шульман признана в РФ иностранным агентом.

***«Антивоенный комитет России» признан в России нежелательной организацией.

****Михаил Касьянов признан в РФ иностранным агентом.

*****Владимир Кара-Мурза признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

******Гарри Каспаров признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

*******Евгений Чичваркин признан в РФ иностранным агентом.

********Сергей Гуриев признан в РФ иностранным агентом.

Константин Митягин
