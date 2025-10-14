Ярославцам выплатят компенсации за установку шлагбаумов во дворах: кого это коснется

Ярославцам компенсируют деньги за установки шлагбаумов во дворах Источник: Александр Левчук / NGS42.RU

Власти Ярославля пообещали компенсировать жителям траты на установку шлагбаумов во дворах. Решение о выделении денег на эти цели было принято в сентябре 2025 года.

В мэрии пояснили, кто может рассчитывать на выплаты.

«Решение о выплате компенсации принято в связи с обустройством пешеходной зоны и платных парковок в центре Ярославля. Субсидия будет предусмотрена жителям улиц, граничащих с платными парковками», — сообщил порталу 76.RU заместитель мэра — директор департамента градостроительства мэрии Александр Черневский.

Деньги смогут получить ТСЖ, ЖСК, управляющие компании и собственники помещений в домах, где установлен непосредственный способ управления. Компенсировать ярославцы смогут затраты на шлагбаумы, установленные в период с октября 2025 года. При этом жителям обязательно надо будет получить в администрации своего района разрешение на монтаж устройства, ограничивающего въезд.

В мэрии добавили, что возмещение затрат будет производиться в полном объеме по результатам отбора в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

«Отбор будет проводиться на конкурсной основе на основании заявок участников», — добавили власти.

Заявку можно будет подать в электронном виде в той же системе «Электронный бюджет».

Порядок предоставления субсидии сейчас разрабатывается. Он будет утвержден постановлением мэрии. После этого станут понятны все нюансы процедуры.

Когда порядок опубликуют, ярославцы смогут задать дополнительные вопросы по теме в департамент городского хозяйства мэрии или в администрацию своего района.