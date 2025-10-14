НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Ярославцам выплатят компенсации за установку шлагбаумов во дворах: кого это коснется

Ярославцам выплатят компенсации за установку шлагбаумов во дворах: кого это коснется

Подробнее об инициативе властей рассказали в мэрии города

644
Ярославцам компенсируют деньги за установки шлагбаумов во дворах | Источник: Александр Левчук / NGS42.RUЯрославцам компенсируют деньги за установки шлагбаумов во дворах | Источник: Александр Левчук / NGS42.RU

Ярославцам компенсируют деньги за установки шлагбаумов во дворах

Источник:

Александр Левчук / NGS42.RU

Власти Ярославля пообещали компенсировать жителям траты на установку шлагбаумов во дворах. Решение о выделении денег на эти цели было принято в сентябре 2025 года.

В мэрии пояснили, кто может рассчитывать на выплаты.

«Решение о выплате компенсации принято в связи с обустройством пешеходной зоны и платных парковок в центре Ярославля. Субсидия будет предусмотрена жителям улиц, граничащих с платными парковками», — сообщил порталу 76.RU заместитель мэра — директор департамента градостроительства мэрии Александр Черневский.

Деньги смогут получить ТСЖ, ЖСК, управляющие компании и собственники помещений в домах, где установлен непосредственный способ управления. Компенсировать ярославцы смогут затраты на шлагбаумы, установленные в период с октября 2025 года. При этом жителям обязательно надо будет получить в администрации своего района разрешение на монтаж устройства, ограничивающего въезд.

В мэрии добавили, что возмещение затрат будет производиться в полном объеме по результатам отбора в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

«Отбор будет проводиться на конкурсной основе на основании заявок участников», — добавили власти.

Заявку можно будет подать в электронном виде в той же системе «Электронный бюджет».

Порядок предоставления субсидии сейчас разрабатывается. Он будет утвержден постановлением мэрии. После этого станут понятны все нюансы процедуры.

Когда порядок опубликуют, ярославцы смогут задать дополнительные вопросы по теме в департамент городского хозяйства мэрии или в администрацию своего района.

Напомним, ранее сообщалось, что компенсация пока предусмотрена только на 2025 год. Средства на эти цели планируют взять из резервного фонда Ярославля. Предварительно, речь идет примерно о трех миллионах рублей.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
1 час
Чаво ?
Гость
12 минут
А почему за счёт налогов
