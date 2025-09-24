Выделено три миллиона: ярославцам компенсируют траты на шлагбаумы во дворах

В Ярославле выделят три миллиона рублей на установку шлагбаумов во дворах жилых домов. Такую поправку в бюджет города 24 сентября утвердил муниципалитет.
«Субсидия предусмотрена для компенсации части расходов, связанных с установкой шлагбаумов на въездах во дворовые территории», — пояснил директор департамента финансов мэрии Ярославля Андрей Данц.
Цель — ограничение неконтролируемого транспортного потока во дворы. Данц отметил, что отчасти решение связано с обустройством пешеходной зоны и платных парковок в центре Ярославля.
Деньги смогут получать управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники помещений в многоквартирных домах, осуществляющих непосредственное управление домами.
Субсидия пока предусмотрена только на 2025 год. Средства планируют взять из резервного фонда Ярославля.
Выплата будет производиться в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Порядок предоставления компенсаций разработают в ближайшее время.