Платные парковки в Ярославле заработают в декабре: нюансы пользования

Парковка в центре Ярославля станет платной в декабре

Платные парковки в Ярославле заработают в декабре. Информация об этом 1 октября появилась в официальной группе правительства Ярославской области в Telegram.

«Пользователей личного транспорта становится все больше. Чтобы сохранить порядок на центральных улицах, современные города выбирают платные парковки. В Ярославской области в проект войдут Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский и Ростов Великий», — сообщили власти.

Парковочное пространство будет едино на весь регион. Это означает, что во всех населенных пунктах будет действовать одно приложение, один пользовательский кошелек, общая система скидок и единая сеть видеокамер.

Для всех жителей Ярославской области будет действовать скидка в размере 50% на почасовые тарифы. Отдельные льготы будут закреплены для инвалидов, многодетных семей, ветеранов боевых действий. Машину рядом с медучреждениями можно будет оставлять бесплатно на два часа в сутки.

Бесплатными парковочные места будут для пользователей каршеринга — деньги за услуги в данном случае будет отдавать сервис.

Те, кто живет в домах рядом с платными парковками, смогут оставлять машину бесплатно на ночь — с 20:00 до 8:00. Либо платить 300 рублей в месяц или 1700 рублей в год.

Кому сделают скидки Будут резидентские льготы Платить парковку можно будет онлайн

В Ярославле час пользования платными парковками в центре города для легковых автомобилей до 3,5 тонны обойдется в 230 рублей, для остального транспорта — в 450 рублей.

Где появятся платные парковки в Ярославле Узнать В Ярославле платные парковки на первом этапе оборудуют больше, чем на 30 улицах: Волжская набережная от улицы Победы до Волжского спуска (верхний ярус);

Волжская набережная в районе речного вокзала (нижний ярус);

Волжская набережная в районе Волжского спуска (нижний ярус);

Которосльная набережная от улицы Республиканской до Волжской набережной;

Советская площадь;

Первомайский переулок от улицы Первомайской до улицы Трефолева;

улица Пушкина от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

улица Свердлова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

улица Некрасова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

проспект Октября от улицы Республиканской до Красной площади;

улица Советская от улицы Республиканской до Советской площади;

улица Кооперативная от улицы Победы до улицы Флотской;

улица Терешковой от улицы Победы до Красной площади;

Флотский спуск (два направления) от Волжской набережной до улицы Терешковой;

улица Флотская от Флотского спуска до проспекта Октября;

улица Суркова от Волжской набережной до проспекта Октября;

Красный съезд (два направления) от Семеновского моста до Красной площади;

улица Собинова от Октябрьского переулка до улицы Некрасова;

улица Ушинского от Красной площади до площади Волкова;

улица Первомайская от Которосльной набережной до Волжской набережной;

улица Трефолева от улицы Советской до улицы Первомайской;

улица Максимова от улицы Андропова до дома № 1 улицы Максимова;

улица Нахимсона от улицы Андропова до Советской площади;

Революционный проезд от улицы Первомайской до дома № 2 по Революционному проезду;

улица Революционная (два направления) от улицы Первомайской до Волжской набережной;

улица Андропова от улицы Нахимсона до улицы Почтовой;

улица Почтовая от Волжского спуска до улицы Андропова;

улица Подзеленье от улицы Почтовой до Даманского острова;

площадь Челюскинцев (два направления) от Советской площади до улицы Почтовой;

Советский переулок от Советской площади до Волжской набережной;

Народный переулок от Советской площади до Волжской набережной;

улица Волкова от улицы Кедрова до Народного переулка;

улица Кедрова от улицы Советской до Волжской набережной;

улица Б. Октябрьская от улицы Республиканской до Богоявленской площади;

Мукомольный переулок от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

Октябрьский переулок от Мукомольного переулка до Южного переулка;

Богоявленская площадь (вдоль домов № 2/27, 4, 6) от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

Богоявленская площадь (вдоль домов № 25, корп. 1, 25, корп. 8, 25, корп. 13) от Которосльной набережной до Московского проспекта вдоль территории кремля;

улица Подзеленье (вдоль домов № 5/1, 7/1) от улицы Подзеленье до дома № 7/1 по улице Подзеленье;

улица Комсомольская от площади Волкова до Богоявленской площади.

Напомним, разговоры о введении платных парковок в регионе велись еще с 2023 года. По мнению властей, такой шаг позволит решить сразу несколько проблем — разгрузить от транспорта центр города, улучшить визуальное восприятие достопримечательностей города и пополнить бюджет.