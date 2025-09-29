«Будет лучше, чем в Ярославле»: застройщик из Калининграда возведет жилой квартал в Рыбинске

Так будет выглядеть жилой комплекс этого же застройщика в 13-м микрорайоне Ярославля Источник: предоставлено компанией «RусскаЯ ЕвропА»

В Рыбинске Ярославской области застройщик из Калининграда собирается построить жилой экоквартал. Площадкой для его возведения станет Пузырево поле. Эта земля площадью 29 гектаров под комплексное развитие территории ушла в аренду с торгов за 170 миллионов рублей. Как уточнили в администрации Рыбинска, сейчас документы готовятся для подписания.

Застройщик, который будет реализовывать проект в Рыбинске, известен построенным в Калининграде масштабным жилым комплексом комфорт-класса «RусскаЯ ЕвропА». Его особенности — необычные планировки (двухуровневая жилплощадь, бани в каждой квартире, панорамные окна и т. п.), площадки для отдыха и спорта на крышах, дворы без машин и другое.

Каким будет новый квартал в Рыбинке, пока до конца не известно. Но здесь планируется не только жилье, но и школы, детские сады, поликлиника, аптеки, магазины, парки, теннисные и футбольные поля. Также, как и в Калининграде, обещают зоны отдыха на крышах, дворы без машин (с подземным паркингом).

«Это будет интересней и лучше, чем в Калининграде и Ярославле. Напомню, что Рыбинск и Калининград — это города побратимы. Глава Рыбинска поддержал мою личную инициативу, что это будет экоквартал комфорт-класса под названием „Адмиральский“, где первый жилой комплекс будет называться „Ушаков“, а второй — „Егоров“. Все остальные ЖК также будут названы именами прославленных русских адмиралов», — рассказал порталу 76.RU руководитель проекта экоквартала «RусскаЯ ЕвропА» в Калининграде Виктор Иванюк.

Федор Ушаков (1745 — 1817) — русский флотоводец, командующий Черноморским флотом, командующий русско-турецкой эскадрой в Средиземном море, адмирал, уроженец сельца Бурнаково (сейчас эта территория относится к Рыбинскому округу Ярославской области). Владимир Егоров (1938 — 2022) — советский и российский военачальник, государственный деятель, командующий Балтийским флотом ВМФ России (1991–2000 гг.), адмирал, бывший губернатор Калининградской области (2000–2005 гг.).

По информации Виктора Иванюка, 14 ноября в администрации Рыбинска должен пройти публичный Градостроительный совет, на котором несколько архитектурных мастерский предложат свои варианты генплана застройки территории.

Согласно данным сервиса «Контур. Фокус», под товарным знаком «Русская Европа» работает ООО Специализированный застройщик «АвангардИнвестПроект», зарегистрированный в 2014 году в Калининграде. Компания занимается недвижимостью. Чистая прибыль организации за 2024 год составила 496,4 млн. рублей. Владелец компании в настоящее время — калининградское АО «Русская Европа», образованное в 2020 году (сработало в 2024 году с убытком в 4,8 млн. рублей). Держатель реестра акционеров АО «Русская Европа» — АО «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.»

Напомним, сейчас застройщик из Калининграда готовится к возведению нового жилого квартала в 13-м микрорайоне Дзержинского района Ярославля. Здесь обещают жилье комфорт-класса — с высокими потолками, просторными планировками, несколькими санузлами, открытыми террасами и электрическими банями прямо в квартирах. Приставка «эко» в названии квартала означает экологичность применяемых инженерных решений, грамотное расположение участка на определенном удалении от основных транспортных магистралей, а также, как ранее говорили в компании-застройщике «чистые, прозрачные отношения» с дольщиками.