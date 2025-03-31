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Недвижимость Компания из Костромы построит жилой микрорайон у третьего моста через Волгу в Ярославле

Компания из Костромы построит жилой микрорайон у третьего моста через Волгу в Ярославле

А также расселит аварийный дом и возведет детский сад

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12 комментариев
В Ярославле появится новый жилой микрорайон | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВ Ярославле появится новый жилой микрорайон | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В Ярославле появится новый жилой микрорайон

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В Ярославле определили победителя торгов на застройку большого участка земли около будущего третьего моста через Волгу.

Речь идет о территории площадью 54 217 квадратных метров в районе улиц Моховой и 1-й Шоссейной в Заволжском районе. Здесь можно будет строить восьмиэтажные дома и всю необходимую инфраструктуру.

Кроме того, на инвестора возложена обязанность по расселению шести квартир в аварийном доме № 24б на улице 1-й Шоссейной и возведение детского сада на 90 мест.

«Строительство детского сада и расселение аварийного жилья происходит за внебюджетные средства впервые», — отметили в мэрии Ярославля.

Границы будущего жилого квартала | Источник: мэрия ЯрославляГраницы будущего жилого квартала | Источник: мэрия Ярославля

Границы будущего жилого квартала

Источник:

мэрия Ярославля

Аукцион прошел 25 марта. Начальная цена за право арендовать площадку под возведение жилья составляла 22,3 миллиона рублей. За право вести здесь строительство боролись две компании — ООО «Инвестиционная компания Альтернатива» из Костромы и ООО «Специализированный застройщик „Клевер“ из Ярославля. В итоге наибольшую цену предложила фирма из соседнего региона — 50,3 миллиона рублей (это в два раза больше изначальной стоимости). Соответственно, ООО „Инвестиционная компания Альтернатива“ и стала победителем.

На возведение нового микрорайона застройщику дают 9 лет.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Инвестиционная компания Альтернатива» была образована 17 июня 2024 года. Зарегистрирована в Костроме. Учредитель фирмы — Владимир Суханов. Костромская фирма является частью калининградской строительной корпорации, компании-участники которой выступали в качестве генподрядчика при строительстве в Калининграде крупного ЖК «Цветной бульвар» и застройщиком ЖК «RусскаЯ ЕвропА».

Напомним, ООО «Инвестиционная компания Альтернатива» также выиграла аукцион на право застройки 13 микрорайона в Дзержинском районе Ярославля. Здесь собираются построить микрорайон под рабочим названием «Эко-квартал „ЯрославиЯ“» с широкими пространствами, энергосберегающими технологиями и жильем комфорт-класса.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Недвижимость Строительство Новый жилой район Застройка Строительная компания
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Комментарии
12
Гость
57 минут
Вопрос для кого нужны эти бетонные коробки, если рождаемость упала, 📉 демография в Ярославле превышает смертность, а мы строим пустые бетонные коробки которые не купить
Гость
53 минуты
У вас и так не кто покупает жилье, которое не кому не нужно оно простаивает на рынке недвижимости, при этом вы угробили всю зелень вырубили и травите людей
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