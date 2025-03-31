Компания из Костромы построит жилой микрорайон у третьего моста через Волгу в Ярославле

В Ярославле появится новый жилой микрорайон Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В Ярославле определили победителя торгов на застройку большого участка земли около будущего третьего моста через Волгу.

Речь идет о территории площадью 54 217 квадратных метров в районе улиц Моховой и 1-й Шоссейной в Заволжском районе. Здесь можно будет строить восьмиэтажные дома и всю необходимую инфраструктуру.

Кроме того, на инвестора возложена обязанность по расселению шести квартир в аварийном доме № 24б на улице 1-й Шоссейной и возведение детского сада на 90 мест.

«Строительство детского сада и расселение аварийного жилья происходит за внебюджетные средства впервые», — отметили в мэрии Ярославля.

Границы будущего жилого квартала Источник: мэрия Ярославля











Аукцион прошел 25 марта. Начальная цена за право арендовать площадку под возведение жилья составляла 22,3 миллиона рублей. За право вести здесь строительство боролись две компании — ООО «Инвестиционная компания Альтернатива» из Костромы и ООО «Специализированный застройщик „Клевер“ из Ярославля. В итоге наибольшую цену предложила фирма из соседнего региона — 50,3 миллиона рублей (это в два раза больше изначальной стоимости). Соответственно, ООО „Инвестиционная компания Альтернатива“ и стала победителем.

На возведение нового микрорайона застройщику дают 9 лет.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Инвестиционная компания Альтернатива» была образована 17 июня 2024 года. Зарегистрирована в Костроме. Учредитель фирмы — Владимир Суханов. Костромская фирма является частью калининградской строительной корпорации, компании-участники которой выступали в качестве генподрядчика при строительстве в Калининграде крупного ЖК «Цветной бульвар» и застройщиком ЖК «RусскаЯ ЕвропА».