Стало известно, как будет выглядеть новый микрорайон в Ярославле. Разглядываем эскизы

Ярославцам показали, как будет выглядеть жилой комплекс Источник: «Простор» архитектурная компания

5 августа главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов у себя в социальных сетях поделился эскизами 13-го микрорайона в Дзержинском районе. Проект носит название «Русский Яр». Эскизы подготовила архитектурная компания из Ульяновска «Простор».

Напомним, новый микрорайон расположится в Дзержинском районе между улицами Малой Норской и Большой Норской. Постановление о проведении аукциона на поиск застройщика на данный участок 18 апреля подписал мэр города Артем Молчанов. Участок имеет площадь 169 017 кв. м.

Границы будущего микрорайона обведены синим Источник: мэрия Ярославля

Дома в микрорайоне хотят сделать в трех цветах. На эскизах указано, что за основу взяты синий, зеленый и красный. На цветовой карте также присутствуют оттенки бежевого и серого, которые являются дополнительными.

В Ярославле застройщик создал дизайн-код для 13-го Микрорайона в Дзержинке, так самый типовой некогда район может стать ярче. Артем Цымбалов главный архитектор Ярославля

В эскизах представили цвета Источник: архитектурная компания «Простор»

В карте материалов — штукатурка, имитация кирпича и дерева. Основными принципами решения фасадов в эскизах назвали вертикальность, акцентирование композиционных доминант и насыщенность галереи. Также там сказано, что для каждого подъезда будет создан единый дизайн при помощи трафаретной техники.

Решение о комплексном развитии этой территории мэрия приняла в декабре 2023 года. Предполагалось, что будет организовано строительство многоквартирных домов малой и средней этажности (до 8 этажей). В этом месте также могут появиться парковки до трех этажей, а также почта, клубы, котельная, химчистки, салон красоты, магазины, спортивные площадки. Также в границах участка предусмотрено размещение школы и двух садиков.

На реализацию проекта потенциальному застройщику власти готовы дать 10 лет с момента заключения договора о комплексном развитии территории.

В конце июня 2024 годы состоялся первый аукцион на право строительства микрорайона № 13. Победителем стала питерская фирма «Бизант», входящая в крупную строительную компанию «Глоракс» из Москвы. За аренду земли под застройку она предложила 157,9 миллиона рублей. Однако по предписанию УФАС мэрия аннулировала результаты аукциона.

«Поступила жалоба от ООО „Инвестиционная компания Альтернатива“, которая посчитала, что ее незаконно не допустили до участия в аукционе. В действиях заказчика действительно были выявлены нарушения. Компанию не допустили до участия в аукционе, так как посчитали, что она не представила свой опыт. Комиссия УФАС пришла к выводу, что комиссия заказчика при имеющихся документах не дала им должную оценку», — ранее сообщили порталу 76.RU в антимонопольной службе.

14 августа 2024 года прошел повторный аукцион. За право строительство боролись предыдущий победитель «Бизант» и «Инвестиционная компания Альтернатива». Последняя взяла верх — предложила за аренду участка под застройку самую большую сумму: 217,8 миллиона рублей.