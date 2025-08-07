НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Стало известно, как будет выглядеть новый микрорайон в Ярославле. Разглядываем эскизы

Стало известно, как будет выглядеть новый микрорайон в Ярославле. Разглядываем эскизы

Как может преобразиться Дзержинский район

1 175
11 комментариев
Ярославцам показали, как будет выглядеть жилой комплекс | Источник: «Простор» архитектурная компанияЯрославцам показали, как будет выглядеть жилой комплекс | Источник: «Простор» архитектурная компания

Ярославцам показали, как будет выглядеть жилой комплекс

Источник:

«Простор» архитектурная компания

5 августа главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов у себя в социальных сетях поделился эскизами 13-го микрорайона в Дзержинском районе. Проект носит название «Русский Яр». Эскизы подготовила архитектурная компания из Ульяновска «Простор».

Напомним, новый микрорайон расположится в Дзержинском районе между улицами Малой Норской и Большой Норской. Постановление о проведении аукциона на поиск застройщика на данный участок 18 апреля подписал мэр города Артем Молчанов. Участок имеет площадь 169 017 кв. м.

Границы будущего микрорайона обведены синим | Источник: мэрия ЯрославляГраницы будущего микрорайона обведены синим | Источник: мэрия Ярославля

Границы будущего микрорайона обведены синим

Источник:

мэрия Ярославля

Дома в микрорайоне хотят сделать в трех цветах. На эскизах указано, что за основу взяты синий, зеленый и красный. На цветовой карте также присутствуют оттенки бежевого и серого, которые являются дополнительными.

<p>Артем Цымбалов </p><p>Артем Цымбалов </p>

В Ярославле застройщик создал дизайн-код для 13-го Микрорайона в Дзержинке, так самый типовой некогда район может стать ярче.

Артем Цымбалов

главный архитектор Ярославля
В эскизах представили цвета | Источник: архитектурная компания «Простор»В эскизах представили цвета | Источник: архитектурная компания «Простор»

В эскизах представили цвета

Источник:

архитектурная компания «Простор»

В карте материалов — штукатурка, имитация кирпича и дерева. Основными принципами решения фасадов в эскизах назвали вертикальность, акцентирование композиционных доминант и насыщенность галереи. Также там сказано, что для каждого подъезда будет создан единый дизайн при помощи трафаретной техники.

За основу взяли узоры | Источник: архитектурная компания «Простор» За основу взяли узоры | Источник: архитектурная компания «Простор»
В эскизах показали примеры рисунков | Источник: архитектурная компания «Простор» В эскизах показали примеры рисунков | Источник: архитектурная компания «Простор»
За основу взяли анималистику | Источник: архитектурная компания «Простор» За основу взяли анималистику | Источник: архитектурная компания «Простор»
+1
Будут использованы изображения животных | Источник: архитектурная компания «Простор» Будут использованы изображения животных | Источник: архитектурная компания «Простор»

Решение о комплексном развитии этой территории мэрия приняла в декабре 2023 года. Предполагалось, что будет организовано строительство многоквартирных домов малой и средней этажности (до 8 этажей). В этом месте также могут появиться парковки до трех этажей, а также почта, клубы, котельная, химчистки, салон красоты, магазины, спортивные площадки. Также в границах участка предусмотрено размещение школы и двух садиков.

На реализацию проекта потенциальному застройщику власти готовы дать 10 лет с момента заключения договора о комплексном развитии территории.

Хотят использовать три основных цвета | Источник: архитектурная компания «Простор» Хотят использовать три основных цвета | Источник: архитектурная компания «Простор»
Дома будут необычной формы | Источник: архитектурная компания «Простор» Дома будут необычной формы | Источник: архитектурная компания «Простор»
На эскизах показали, как могут выглядеть дома в новом микрорайоне | Источник: архитектурная компания «Простор» На эскизах показали, как могут выглядеть дома в новом микрорайоне | Источник: архитектурная компания «Простор»

В конце июня 2024 годы состоялся первый аукцион на право строительства микрорайона № 13. Победителем стала питерская фирма «Бизант», входящая в крупную строительную компанию «Глоракс» из Москвы. За аренду земли под застройку она предложила 157,9 миллиона рублей. Однако по предписанию УФАС мэрия аннулировала результаты аукциона.

«Поступила жалоба от ООО „Инвестиционная компания Альтернатива“, которая посчитала, что ее незаконно не допустили до участия в аукционе. В действиях заказчика действительно были выявлены нарушения. Компанию не допустили до участия в аукционе, так как посчитали, что она не представила свой опыт. Комиссия УФАС пришла к выводу, что комиссия заказчика при имеющихся документах не дала им должную оценку», — ранее сообщили порталу 76.RU в антимонопольной службе.

На эскизе&nbsp;— улица микрорайона | Источник: архитектурная компания «Простор» На эскизе&nbsp;— улица микрорайона | Источник: архитектурная компания «Простор»
Детская площадка может быть деревянной | Источник: архитектурная компания «Простор» Детская площадка может быть деревянной | Источник: архитектурная компания «Простор»
На эскизах показали дворики микрорайона | Источник: архитектурная компания «Простор» На эскизах показали дворики микрорайона | Источник: архитектурная компания «Простор»

14 августа 2024 года прошел повторный аукцион. За право строительство боролись предыдущий победитель «Бизант» и «Инвестиционная компания Альтернатива». Последняя взяла верх — предложила за аренду участка под застройку самую большую сумму: 217,8 миллиона рублей.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Инвестиционная компания Альтернатива» — или ООО «ИК АЛЬТЕРНАТИВА» — была образована 17 июня 2024 года и зарегистрирована в Костроме. Однако после проверки ФНС указано, что сведения недостоверны.

«Принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) — 09.07.2025», — указано на сайте «Контур.Фокус».

Учредитель фирмы — Владимир Суханов. Он также является владельцем ООО «Строительная компания „АртСтрой“», зарегистрированного в Калининграде. Финансы на конец 2024 года составили 221,2 миллиона активов и 3,6 миллиона чистого убытка. Задолженность на 10.05.2025 — 21,7 тысячи рублей.

Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Микрорайон Застройщик
Комментарии
11
Гость
2 часа
Дома из нормального кирпича - это уже утраченные технологии забытой цивилизации?....
Гость
2 часа
Такие открытые лоджии не для нашего климата. Всё начнут стёрлись- кто во что горазд. И будет ужасный вид
Читать все комментарии
