В Ярославле отреставрируют уникальную церковь за 316 млн рублей. Кто займется работами

В Ярославле определили подрядчика, который займется реставрацией церкви Петра и Павла в Красноперекопском районе. Работы выполнит ярославская художественная мастерская «Реставратор». Общая стоимость составит 315,6 млн рублей, средства выделены из федерального и областного бюджетов.
Что известно про церковь Петра и Павла
«Церковь Петра и Павла, 1736–1744 гг. — объект культурного наследия регионального значения. Она входит в ансамбль объекта культурного наследия федерального значения „Полотняный (Петропавловский) двор Ярославской Большой мануфактуры. Петропавловский парк“, XVIII–XIX вв., сер. XX в.»
Церковь построена по подобию Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. Место хранит в себе городскую легенду. На одном из лестничных маршей между первым и вторым этажами на полу видны бордовые разводы. По легенде, во время гонений здесь был убит священник, кровь которого потом проступила на полу, и ее ничем не смогли отмыть.
Как оказалось, у этой легенды есть реальная основа. На самом деле священнослужитель был избит, а не убит. В 1929 году храм хотели закрыть, его настоятель — отец Михаил Невский — был против. Его выволокли со службы и избили, отправили в изолятор в Коровниках.
Службы в храме возобновили в 1999 году.
Согласно условиям контракта, подрядчик займется реставрацией интерьеров верхнего храма, приведет в порядок паперть нижнего уровня, восстановит зал перед хорами, а также выполнит работы в колокольне и на лестницах. Отдельное внимание уделят воссозданию утраченной декоративной резьбы, золочению иконостаса, а также ремонту окон, дверей и других архитектурных деталей.
Всего план работ насчитывает 65 пунктов, выполнять их будут поэтапно. Завершить реставрацию планируется к 30 мая 2027 года.
Как отмечается в документации, подрядчик обязан еженедельно предоставлять заказчику отчеты о ходе работ.
Параллельно в Ярославле благоустраивают Петропавловский парк, где расположена церковь Петра и Павла. Здесь появятся смотровая площадка, беседка и зона отдыха для посетителей. Работы уже начаты, завершить их планируют к 30 октября 2025 года.