В Ярославле отреставрируют уникальную церковь за 316 млн рублей. Кто займется работами

«Церковь Петра и Павла, 1736–1744 гг. — объект культурного наследия регионального значения. Она входит в ансамбль объекта культурного наследия федерального значения „Полотняный (Петропавловский) двор Ярославской Большой мануфактуры. Петропавловский парк“, XVIII–XIX вв., сер. XX в.»

Церковь построена по подобию Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. Место хранит в себе городскую легенду. На одном из лестничных маршей между первым и вторым этажами на полу видны бордовые разводы. По легенде, во время гонений здесь был убит священник, кровь которого потом проступила на полу, и ее ничем не смогли отмыть.

Как оказалось, у этой легенды есть реальная основа. На самом деле священнослужитель был избит, а не убит. В 1929 году храм хотели закрыть, его настоятель — отец Михаил Невский — был против. Его выволокли со службы и избили, отправили в изолятор в Коровниках.

Службы в храме возобновили в 1999 году.