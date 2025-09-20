НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город В Ярославле отреставрируют уникальную церковь за 316 млн рублей. Кто займется работами

В Ярославле отреставрируют уникальную церковь за 316 млн рублей. Кто займется работами

Власти определили подрядчика

307
Церковь Петра и Павла отреставрируют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦерковь Петра и Павла отреставрируют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Церковь Петра и Павла отреставрируют

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле определили подрядчика, который займется реставрацией церкви Петра и Павла в Красноперекопском районе. Работы выполнит ярославская художественная мастерская «Реставратор». Общая стоимость составит 315,6 млн рублей, средства выделены из федерального и областного бюджетов.

«„Реставратор — команда с большим опытом работы на значимых объектах: церкви Ильи Пророка, ансамбле Толгского монастыря, Ростовском кремле. Мастера займутся и реставрацией трех объектов комплекса Иоанна Предтечи: колокольни, святых ворот и ограды с воротами. На эти работы направлено еще 127,2 млн рублей», — сообщил губернатор Михаил Евраев 19 сентября у себя в соцсетях.

Что известно про церковь Петра и Павла

«Церковь Петра и Павла, 1736–1744 гг. — объект культурного наследия регионального значения. Она входит в ансамбль объекта культурного наследия федерального значения „Полотняный (Петропавловский) двор Ярославской Большой мануфактуры. Петропавловский парк“, XVIII–XIX вв., сер. XX в.»

Церковь построена по подобию Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. Место хранит в себе городскую легенду. На одном из лестничных маршей между первым и вторым этажами на полу видны бордовые разводы. По легенде, во время гонений здесь был убит священник, кровь которого потом проступила на полу, и ее ничем не смогли отмыть.

Как оказалось, у этой легенды есть реальная основа. На самом деле священнослужитель был избит, а не убит. В 1929 году храм хотели закрыть, его настоятель — отец Михаил Невский — был против. Его выволокли со службы и избили, отправили в изолятор в Коровниках.

Службы в храме возобновили в 1999 году.

Согласно условиям контракта, подрядчик займется реставрацией интерьеров верхнего храма, приведет в порядок паперть нижнего уровня, восстановит зал перед хорами, а также выполнит работы в колокольне и на лестницах. Отдельное внимание уделят воссозданию утраченной декоративной резьбы, золочению иконостаса, а также ремонту окон, дверей и других архитектурных деталей.

Всего план работ насчитывает 65 пунктов, выполнять их будут поэтапно. Завершить реставрацию планируется к 30 мая 2027 года.

Как отмечается в документации, подрядчик обязан еженедельно предоставлять заказчику отчеты о ходе работ.

Параллельно в Ярославле благоустраивают Петропавловский парк, где расположена церковь Петра и Павла. Здесь появятся смотровая площадка, беседка и зона отдыха для посетителей. Работы уже начаты, завершить их планируют к 30 октября 2025 года.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
Комментарии
1
Гость
18 минут
слава Богу!
