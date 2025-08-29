В Ярославле отреставрируют уникальную церковь за 317 миллионов рублей

В Ярославле будут реставрировать церковь Петра и Павла. На объект культурного наследия готовы потратить 317,2 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок». Там уточнили, что здание ранее уже реставрировали.
«Фасады здания и интерьер нижнего храма восстановлены в процессе ремонтно-реставрационных работ. Проводились работы по усилению конструкций шпиля колокольни. Интерьеры верхнего храма находятся в процессе реставрации. Интерьеры объема лестницы и второстепенных помещений имеют множество утрат и повреждений, реставрационные работы не проводятся», — говорится в документах.
Общее состояние конструкций здания оценили как удовлетворительное.
«Церковь Петра и Павла, 1736–1744 гг — объект культурного наследия регионального значения. Она входит в ансамбль объекта культурного наследия федерального значения „Полотняный (Петропавловский) двор Ярославской Большой мануфактуры. Петропавловский парк“, XVIII–XIX вв., сер. XX в.»
Церковь построена по подобию Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. Место хранит в себе городскую легенду. На одном из лестничных маршей между первым и вторым этажами на полу видны бордовые разводы. По легенде, во время гонений здесь был убит священник, кровь которого потом проступила на полу, и ее ничем не смогли отмыть.
Как оказалось, у этой легенды есть реальная основа. На самом деле священнослужитель был избит, а не убит. В 1929 году храм хотели закрыть, его настоятель — отец Михаил Невский — был против. Его выволокли со службы и избили, отправили в изолятор в Коровниках.
Службы в храме возобновили в 1999 году.
Согласно проекту контракта, подрядчик должен будет провести реставрацию интерьера зала верхнего храма, привести в порядок помещения паперти нижнего храма, отремонтировать зал перед хорами, отреставрировать интерьеры колокольни и привести в порядок лестницы. Помимо этого специалисты должны будут воссоздать утраченную декоративную художественную орнаментальную плоскую резьбу, провести золочение иконостаса, отреставрировать окна, двери и многое другое.
График работ включает в себя 65 пунктов. Их будут делать с перерывами, сроком окончания указано 30 мая 2027 года.
«Подрядчик еженедельно направляет отчеты заказчику о ходе выполнения работ», — говорится в проекте контракта.
Заявки от желающих выполнить работы будут принимать до 16 сентября 2025 года. Аукцион по подведению итогов состоится 19 сентября.
В 2018 году была отреставрирована нижняя часть храма. Из федерального бюджета тогда выделяли 33 миллиона рублей. В декабре 2024 года стало известно, что на восстановление второго этажа из федерального бюджета выделили около 300 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что в Ярославле благоустроят Петропавловский парк, на территории которого расположена церковь. Там хотят установить беседку в одной стилистике с храмом, организовать смотровую площадку, а также установить лавочки и урны. Мы показывали эскизы проекта.
В июле власти начали поиск подрядчика для установки деревянной смотровой площадки. Ее хотят разместить за пределами охранной зоны прудов.