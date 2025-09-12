Смотровая площадка с зоной отдыха: в Ярославле начали работы в историческом парке у фабрики. Фото

В Ярославле начались работы по благоустройству Петропавловского парка в Красноперекопском районе. Здесь планируется установка смотровой площадки и создание зоны отдыха.
Работы выполняет костромской подрядчик — ИП Дмитрий Дятлов. За установку площадки он получит 2 миллиона 674 тысячи 849 рублей. Сдать объект должны до 30 октября 2025 года.
Проект разбит на несколько этапов. До 24 сентября необходимо провести подготовительные работы, к 12 октября — смонтировать фундамент и каркас, к 20 октября — уложить деревянный настил, а к концу месяца завершить монтаж ограждений.
Что известно про подрядчика
ИП Дмитрий Дятлов зарегистрирован в Костромской области в 2020 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.
У Дятлова также есть фирма по строительству дорог и автомагистралей — ООО «Ярбетонострой». Компания новая: ее зарегистрировали в августе 2025 года.
Бизнесмен участвует и в других городских проектах. В частности, он занимается благоустройством территории парка ДК «Гамма» в Заволжском районе за 17,6 миллиона рублей, а также ведет работы в Сквере 950-летия Ярославля в Ленинском районе за 6,4 миллиона рублей.
На каком этапе сейчас находятся работы в Петропавловском парке, смотрите в фоторепортаже ниже.
В марте 2025 года мэрия Ярославля приобрела 32 скамейки для Петропавловского парка, потратив на это чуть больше 1,1 миллиона рублей. Кроме того, для территории закупили 26 урн стоимостью 34 400 рублей каждая. Общая сумма расходов на них составила 894,4 тысячи рублей.
