Город Смотровая площадка с зоной отдыха: в Ярославле начали работы в историческом парке у фабрики. Фото

Смотровая площадка с зоной отдыха: в Ярославле начали работы в историческом парке у фабрики. Фото

Кто проводит благоустройство в Петропавловском парке

Какие работы ведутся в Петропавловском парке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие работы ведутся в Петропавловском парке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле начались работы по благоустройству Петропавловского парка в Красноперекопском районе. Здесь планируется установка смотровой площадки и создание зоны отдыха.

Работы выполняет костромской подрядчик — ИП Дмитрий Дятлов. За установку площадки он получит 2 миллиона 674 тысячи 849 рублей. Сдать объект должны до 30 октября 2025 года.

Проект разбит на несколько этапов. До 24 сентября необходимо провести подготовительные работы, к 12 октября — смонтировать фундамент и каркас, к 20 октября — уложить деревянный настил, а к концу месяца завершить монтаж ограждений.

Что известно про подрядчика

ИП Дмитрий Дятлов зарегистрирован в Костромской области в 2020 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

У Дятлова также есть фирма по строительству дорог и автомагистралей — ООО «Ярбетонострой». Компания новая: ее зарегистрировали в августе 2025 года.

Бизнесмен участвует и в других городских проектах. В частности, он занимается благоустройством территории парка ДК «Гамма» в Заволжском районе за 17,6 миллиона рублей, а также ведет работы в Сквере 950-летия Ярославля в Ленинском районе за 6,4 миллиона рублей.

На каком этапе сейчас находятся работы в Петропавловском парке, смотрите в фоторепортаже ниже.

Весной 2024 года во время голосования около 32 тысяч ярославцев выбрали в качестве территории на благоустройство старинный парк на Перекопе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Весной 2024 года во время голосования около 32 тысяч ярославцев выбрали в качестве территории на благоустройство старинный парк на Перекопе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Летом 2025 года власти запустили торги по поиску подрядчика, который благоустроит парк | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Летом 2025 года власти запустили торги по поиску подрядчика, который благоустроит парк

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Первые два этапа благоустройства — установка смотровой площадки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Первые два этапа благоустройства — установка смотровой площадки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Осенью начали работы в парке. Сейчас вся территория перекопана | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Осенью начали работы в парке. Сейчас вся территория перекопана

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Несмотря на работы, люди подорожают гулять по парку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Несмотря на работы, люди подорожают гулять по парку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо установки смотровой площадки, подрядчик должен будет установить новый забор у объектов культурного наследия «Господский дом» и «Богадельня» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо установки смотровой площадки, подрядчик должен будет установить новый забор у объектов культурного наследия «Господский дом» и «Богадельня»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сейчас доступ к зданиям свободный | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сейчас доступ к зданиям свободный

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо всего, подрядчик должен сделать дорожки в парке из розового гранитного отсева | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо всего, подрядчик должен сделать дорожки в парке из розового гранитного отсева

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Согласно проекту контракта, все работы должны завершить до конца октября | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Согласно проекту контракта, все работы должны завершить до конца октября

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В марте 2025 года мэрия Ярославля приобрела 32 скамейки для Петропавловского парка, потратив на это чуть больше 1,1 миллиона рублей. Кроме того, для территории закупили 26 урн стоимостью 34 400 рублей каждая. Общая сумма расходов на них составила 894,4 тысячи рублей.

Со смотровой площадки будет открываться вид на храм | Источник: ЕИС закупкиСо смотровой площадки будет открываться вид на храм | Источник: ЕИС закупки
Согласно эскизам, вдоль прудов высадят деревья | Источник: ЕИС закупкиСогласно эскизам, вдоль прудов высадят деревья | Источник: ЕИС закупки
В парке также планируют установить фонтан и скамейки со светильниками | Источник: ЕИС закупкиВ парке также планируют установить фонтан и скамейки со светильниками | Источник: ЕИС закупки

Вы были в Петропавловском парке?

Конечно, мой любимый парк в городе!
К сожалению, нет
Свой вариант напишу в комментариях
Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Петропавловский парк Благоустройство
Гость
47 минут
видео наблюдение обязательно
Гость
28 минут
И снова пропал мобильный интернет!
