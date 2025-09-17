В Ярославле перенесли срок сдачи площади Труда: когда закончат работы

Власти назвали новую дату завершения работ на площади Труда Источник: Дмитрий Левченко / Vk.com

В Ярославле перенесли срок сдачи благоустройства на площади Труда. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 16 сентября.

«Основные работы по благоустройству должны завершить к началу ноября», — уточнил глава региона у себя в соцсетях.

Напомним, что изначально завершить работы планировали к концу лета 2025 года, но после сроки перенесли на 30 сентября. Теперь продлили еще на месяц. Подрядчиком на объекте выступает компания «Ярдормост». За работы на площади Труда она получит 65,8 миллиона рублей.

Что известно о подрядчике Узнать «Ярдормост» — ярославская компания, работающая с 26 декабря 2018 года. Она зарегистрирована в деревне Кузнечиха. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем фирмы является Министерство имущественных отношений Ярославской области. На конец 2024 года чистая прибыль организации составила 5,2 миллиона рублей. Ранее компания также занималась ремонтом улицы Победы. В июле 2025 года задержали экс-главу компании — Дмитрия Дранного. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Про скандальные проекты подрядчика читайте по ссылке.

Ресторатор обратился к губернатору

В таком состоянии находилась площадь Труда, по данным на 16 сентября Источник: Дмитрий Левченко / Vk.com

В конце августа 2025 года владелец ресторана Izi Kitchen Дмитрий Левченко записал видеообращение губернатору Михаилу Евраеву. Он попросил главу региона разобраться с затянувшимся благоустройством на площади Труда.

Летом работы на площади проводились неспешно. После видео бизнесмена на объекте рабочие стали трудиться оживленнее. Теперь ежедневно Дмитрий Левченко публикует кадры с отчетом о проделанных работах на площади Труда.