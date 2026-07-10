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«Шел от своего лучшего друга»: что известно о резне в спальном районе Ярославля

Публикуем подробности от очевидцев и родных погибших

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В Ярославле двоих парней нашли изрезанными в спальном районе | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / max, Алина Сардекова / 76.RUВ Ярославле двоих парней нашли изрезанными в спальном районе | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / max, Алина Сардекова / 76.RU

В Ярославле двоих парней нашли изрезанными в спальном районе

Источник:

«Подслушано в Ярославле! (18+)» / max, Алина Сардекова / 76.RU

В ночь на 9 июля в спальном районе Ярославля встреча случайных прохожих закончилась двойным убийством. В домах на пересечении Гагарина и Нефтяников в Красноперекопском районе с разницей в несколько часов нашли изрезанными двоих молодых парней.

Что известно о последнем вечере двоих друзей — в нашем материале.

Все имена героев изменены — Прим. Ред.

«Мам, я иду домой»

Как рассказала родственница погибших, Коля жил на Нефтестрое с мамой. В августе ему могло исполнится 25 лет.

«Прилежный парень, очень уважительный и заботливый, отслеживается по отношениям с мамой. С мамой была тесная связь. В 1:22 9 июля он позвонил со словами: „Мам, я иду домой“. В 1:40 перестал выходить на связь. Шел от своего лучшего друга», — рассказала 76.RU родственница погибшего.

Сергею недавно исполнилось 25 лет. По словам знакомых, дома его ждали молодая жена и малыш.

Одного из друзей найдут мертвым, повисшем на заборе | Источник: Алина Сардекова / 76.RUОдного из друзей найдут мертвым, повисшем на заборе | Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Одного из друзей найдут мертвым, повисшем на заборе

Источник:

Алина Сардекова / 76.RU

Тем вечером парни выпивали пиво на лавочке во дворе дома. В какой-то момент стали шуметь. Вскоре к ним присоединился сосед.

«Жена [Сергея] сказала, так дело не пойдёт, уходите со двора, идите тогда отдыхайте к [Коле], — рассказала родственница одного из погибших. — И они пошли через круглосуточный магазин».

«Конфликт, как следствие, драка»

Когда начали уходить, к компании подошли двое незнакомцев. Как позднее узнают родные, это был 27-летний Антон с другом. Они вышли из кафе неподалеку. Оба были навеселе.

«Начался конфликт, суть неизвестна, как следствие, драка. Антон достал нож», — добавила родственница Коли.

Глубокой ночью прохожий найдет окровавленного Николая мертвым. Парень висел на дорожном ограждении. Его спина была в резаных ранах, живот — искромсан.

«По камерам видно, как ребята бегали вокруг машин от Антона, который бегал за ними с ножом. В итоге Сергея ударили первым. Коля побежал от него уже с ножевыми ранениями. Коля с уже смертельными ранениями попытался убежать», — рассказала родственница погибшего.

Парня в крови нашли на дорожном ограждении | Источник: читатель 76.RUПарня в крови нашли на дорожном ограждении | Источник: читатель 76.RU

Парня в крови нашли на дорожном ограждении

Источник:

читатель 76.RU

Так описывают случившееся случайные очевидцы той ночи: «Что-то неладное — человек висит на заборе. Рядом стоял мужчина, который оказался здесь раньше нас и вызвал полицию и скорую. Через некоторое время подбежал молодой человек, сказал, что в соседнем дворе еще один труп — порезанный мужчина».

Лучшего друга Коли Сергея найдут на парковке у дома. И тоже в крови.

По данным источников 76.RU, тем вечером пострадал также их знакомый — сосед. Его забрали в больницу в тяжелом состоянии.

Утром сотрудники полиции сообщили: по делу задержан 27-летний житель Ярославской области. Его подозревают в совершении особо тяжкого преступления. Дело передано в военный следственный отдел.

Пока следователи выясняют хронологию событий той ночи, родные погибших начали подготовку к похоронам.

Редакция портала 76.RU выражает соболезнования родным и близким погибших.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Убийство Ножевое ранение Задержание Спальный район
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Комментарии
8
Гость
16 минут
Интересно, а почему дело перадано в военный следственный отдел ?
Гость
18 минут
Да и так все понятно было.
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Гость
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