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Происшествия В Ярославле грузовой поезд сошел с рельсов — фото

В Ярославле грузовой поезд сошел с рельсов — фото

На месте работает транспортная прокуратура

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В Ярославле поезд сошел с рельсов | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramВ Ярославле поезд сошел с рельсов | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

В Ярославле поезд сошел с рельсов

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Утром 10 июля в Ярославле сошел с рельсов грузовой поезд с щебнем. Все случилось около восьми утра на перегоне Приволжье — Ярославль-Главный.

«На подъездных парковых путях станции Ярославль-Главный произошел сход трех грузовых вагонов. На месте происшествия работает Ярославский транспортный прокурор Анна Смалькова», — прокомментировали в транспортной прокуратуре.

В результате ЧП никто не пострадал.

«Угрозы экологии нет. <…> Причины происшествия устанавливаются», — рассказали в пресс-службе Северной железной дороги.

Отдельно в СЖД обратили внимание, что на движение поездов ситуация не повлияла.

Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения. Тем временем на месте уже начались восстановительные работы, отправлен восстановительный поезд.

Ранее стало известно о том, что актер театра и кино Михаил Орлов устроил дебош в поезде, его высадили на станции в соседней Костроме.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Поезд Вагон сошел с рельсов Грузовой вагон
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Комментарии
17
Гость
12 минут
Совпадение? Не думаю.
Гость
21 минута
картина маслом, 21 век совершенная Россия - Рабочие пытаются поставить гружёный вагон на место ломиками.
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Гость
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