В Ярославле грузовой поезд сошел с рельсов — фото

Утром 10 июля в Ярославле сошел с рельсов грузовой поезд с щебнем. Все случилось около восьми утра на перегоне Приволжье — Ярославль-Главный.
«На подъездных парковых путях станции Ярославль-Главный произошел сход трех грузовых вагонов. На месте происшествия работает Ярославский транспортный прокурор Анна Смалькова», — прокомментировали в транспортной прокуратуре.
В результате ЧП никто не пострадал.
«Угрозы экологии нет. <…> Причины происшествия устанавливаются», — рассказали в пресс-службе Северной железной дороги.
Отдельно в СЖД обратили внимание, что на движение поездов ситуация не повлияла.
Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения. Тем временем на месте уже начались восстановительные работы, отправлен восстановительный поезд.
Ранее стало известно о том, что актер театра и кино Михаил Орлов устроил дебош в поезде, его высадили на станции в соседней Костроме.