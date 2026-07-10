«Ничего не лечит»: что стало с кумирами 90-х из легендарного «Маски-шоу»

Если вы хотя бы раз включали телевизор в 90-е, вам не надо долго представлять этих комиков Источник: комик-труппа «Маски»

При звуках «Тумба тутери тумба» в девяностых все понимали, что по телевизору начался юмористический сериал «Маски-шоу» (6+). Эксцентричная комедия, пантомима и стилистика немого кино так запали в душу зрителям, что проект с первых серий получил народную любовь и продержался на российском телевидении больше десяти лет. Вот только в нулевые сменились тренды, появились новые форматы, и актеры «Маски-шоу», сменив прописку на нескольких каналах, исчезли из вещания. Но творчество не бросили. Мы узнали, как сложилась жизнь некоторых артистов труппы — Георгия Делиева, Бориса Барского и Владимира Комарова.

Георгий Делиев

В 1984 году молодой выпускник архитектурного факультета Георгий Делиев бросил профессию ради пантомимы и устроился в ансамбль «Маски». Коллектив тогда состоял из разрозненных артистов, и Делиев быстро взял инициативу в свои руки и стал худруком. Под одной вывеской он объединил будущих звезд: Бориса Барского, Александра Постоленко, Владимира Комарова и Наталью Бузько.

Труппа успешно гастролировала по СССР, собирая аншлаги, но Делиеву было тесно в рамках театральных подмостков. Тут ему на глаза попалось «Шоу Бенни Хилла» (18+), и в голове молодого худрука всё сложилось. От Хилла он взял структуру коротких, динамичных скетчей, ускоренную перемотку кадров и дерзкий юмор, а от любимого Чарли Чаплина — трогательную немоту персонажей, понятную без слов в любой точке планеты.

Главные герои «Маски-шоу» заметно изменились, но их всё равно несложно узнать Источник: theater.maski / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Первые выпуски представляли собой просто нарезку театральных номеров труппы и закулисных шуток, но уже через год Делиев запустил полноценный сериал, где каждая серия была тематическим мини-фильмом. Текстовых сценариев почти не было: Георгий приносил на съемочную площадку раскадровки — блокноты, где схематично от руки рисовал комиксы и трюки, которые актеры должны были воплотить в кадре.

Всё это время рядом с Делиевым была супруга Лариса. Они познакомились еще в студенчестве. За круглой отличницей и старостой группы ухаживала половина курса, но она выбрала Георгия. В 1979 году пара сыграла свадьбу. В 1983 году у супругов родилась дочь Яна. Девочка росла за кулисами и в детстве активно снималась в выпусках «Маски-шоу».

История любви Георгия Делиева и его первой супруги Ларисы продлилась 33 года. Они прошли путь от бедных студентов-архитекторов до всесоюзного признания, став друг для друга главной жизненной опорой. Их брак оборвался в январе 2012 года из-за внезапной смерти Ларисы. Причиной стал инсульт. Врачи оказались бессильны. Она ушла из жизни на 50-м году, оставив Георгия в глубоком трауре. Потеря любимой женщины, с которой он провел всю молодость, стала самым тяжелым ударом в жизни артиста. Лишь спустя несколько лет он женился во второй раз.

Георгий Делиев со второй супругой Екатериной после красной дорожки Одесского международного кинофестиваля Источник: delievgeorgiy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сегодня у 66-летнего режиссера подрастают двое сыновей от второго брака, а старшая дочь подарила Георгию внучку. Кстати, сейчас Яна выступает с отцом на одной сцене — в шоу One Fool Show, которое раньше было моноспектаклем.

Георгий Делиев покоряет французскую сцену вместе с дочерью Источник: delievgeorgiy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Яна превратилась в героиню. Нельзя такой бриллиант прятать за кулисами. Надо немножко некоторые грани хотел засветить. Ну и она засветилась полностью, — рассказывал Делиев в одном из интервью. — В итоге возник новый конфликт, появился еще один персонаж, героиня, которая немножко на себя одеяло тянет.

One Fool Show покорил жителей Парижа, где с недавнего времени живет Георгий Делиев. Также он сотрудничает с известным российским клоуном и мимом Славой Полуниным, гастролируя с его шоу по всему миру.

— Но, конечно, нет такого обилия работ, [как раньше], — признается Делиев. — Там съемки в фильмах, и моя работа как режиссера, и какие-то антрепризы.

Кроме того, Делиев давно признан как талантливый художник. В Париже регулярно проходят его персональные выставки, на которых он представляет ироничные акварели и картины маслом.

Делиева периодически можно увидеть на пленэре Источник: delievgeorgiy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

А в апреле 2026 года старый музыкальный клип «Одесса-мама», снятый Делиевым и Юрием Володарским еще в 1988 году, получил Гран-при международного кинофестиваля Remember the Future, который проводится во Франции каждый месяц, — за лучшую режиссерскую работу.

— Тогда всё произошло почти случайно: нам неожиданно досталась 35-миллиметровая пленка Кодак, и мы, дерзкие и бесстрашные, решили воспользоваться шансом и снять хоть и короткое, но цельное произведение. Это был настоящий эксперимент, в который мы как режиссеры и весь коллектив «Маски» вложили огромное количество энергии и фантазии, — вспоминает Делиев. — Такие события дают стимул двигаться дальше: давать жизнь уже написанным сценариям, писать новые, искать финансирование и возможности для режиссерских работ, — говорит Делиев.

Борис Барский

Легендарный усатый романтик и поэт из «Маски-шоу» по-прежнему предан искусству. Он руководит одесским театром «Маски», пишет книги, гастролирует за рубежом и активно занимается благотворительностью.

Усы Бориса Барского — его главный бренд. Однажды ему по сценарию нужно было сыграть женщину, но он наотрез отказался их сбривать. В итоге гримерам пришлось часами замазывать растительность тоннами тонального крема и пудры. С тех пор его женские персонажи часто были либо с усами, либо с густо замазанным лицом. Источник: theater.maski / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Барский давно вышел за рамки простого актера пантомимы. Он состоялся как серьезный поэт и драматург, выпустив уже семь сборников своих фирменных иронично-лирических стихотворений и пьес. А его пьесы составляют основу репертуара «Дома клоунов».

Пьеса Барского «Ромео и Джульетта», которую он написал для родного театра, официально признана одной из самых долгоиграющих комедийных постановок на постсоветском пространстве. Спектакль идет на сцене уже больше 20 лет в практически неизменном составе, а сам Борис до сих пор выходит на сцену в роли Ромео, доказывая, что для настоящей любви и юмора возраста не существует.

Без Бориса Барского 90-е определенно были бы куда скучнее Источник: borisbarsky / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Личная жизнь Барского — пример редкой для шоу-бизнеса верности. В 2025 году он и его супруга Наталья отпраздновали 45-летие совместной жизни. Они познакомились еще в юности в студии пантомимы. Борис тогда только начинал свой путь в клоунаде, а Наталья работала в коллективе костюмером и гримером. Чувства вспыхнули быстро, и в том же 1980 году молодые люди сыграли скромную свадьбу.

В 2010 году семья пережила страшную трагедию — из-за внезапного сердечного приступа после болезни умер их 25-летний сын Константин.

— Это боль, которую время не лечит. Ничего не лечит. И не вылечит никогда. И это то, что ты не мог изменить. Это бессмысленно просто, — говорил Борис Барский.

У Бориса есть старшая дочь Анастасия. В апреле 2022 года она родила дочь. Появление внучки вернуло в дом артиста долгожданный смех и подарило 66-летнему Борису Владимировичу новый смысл жизни. Он обожает проводить время с малышкой и признается, что роль дедушки лучшая в его карьере.

Борис Барский остается предан театру «Маски» Источник: borisbarsky / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Владимир Комаров

Легендарный «лысый из Масок» — один из самых харизматичных комиков 90-х. Но к 2002 году он устал от однотипного экранного образа и покинул золотой состав комик-труппы «Маски». Сразу после ухода он вместе с коллегой по цеху Алексеем Агопьяном (известным, например, по роли второго пилота Дринкинса из «Крутого пике») создал юмористический дуэт «Одеколон», с которым они выступали на эстраде и корпоративах.

Кроме того, Владимир основал собственную группу «Д-ръ БрMental», в которой был фронтменом, пел со сцены ироничные песни и гастролировал по клубам.

В 2024 году Владимир Комаров после долгого перерыва вновь вернулся в родной театр «Маски», начав периодически появляться на афишах «Дома клоунов».

В последние годы Комаров водил уникальные авторские пешеходные экскурсии по Одессе, показывал туристам непарадные дворики, сопровождая прогулки фирменными байками и невероятными историями из съемочного прошлого.

Также артист нашел себя в редком ремесле — он профессионально изготавливал эксклюзивные курительные трубки из бриара (помните, что курение вредит вашему здоровью, из чего бы ни были сделаны трубки). Свои изделия ручной работы он подписывал псевдонимом Владимир Сальве.

Актеры «Маски-шоу» с теплом вспоминают Владимира Комарова Источник: delievgeorgiy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Жизнь Владимира Комарова оборвалась 29 марта 2026 года. Артист скончался от сердечной недостаточности.