Ида Галич утрамбовала селеб в самолет и устроила шабаш — что здесь происходит

Ида Галич улетела в Северную Осетию праздновать свадьбу. С собой она привезла целый звездный десант Источник: galichida / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Москва в эти дни заметно обезлюдела. Всё потому, что Ида Галич собрала звездный десант на свою свадьбу и увезла всех праздновать в Северную Осетию. Для Иды это малая родина по материнской линии, и она лично настояла на этой локации, проигнорировав Красную Поляну, Алтай и озеро Комо.

Праздник начался прямо в небе. Невеста и жених арендовали отдельный авиарейс, на котором доставили в Осетию более 180 гостей. Кадры с песнями, танцами и поцелуями молодоженов прямо на борту облетели все соцсети.

Праздник начался уже в аэропорту Источник: Голубь Мира Яна Рудковская / T.me

Организацией свадьбы занималось личное ивент-агентство Иды. Для того чтобы доставить всех к месту проведения мероприятия, запустили специальный закрытый сайт-приложение для гостей, где они могли изучить тайминг, меню и даже удаленно записаться к визажистам в день церемонии.

Поздравить пару прилетели топовые селебрити: Оксана Самойлова, Денис Дорохов, Ирина Горбачева, Руслан Усачев, Мигель, Алексей Жидковский, Виктория Шелягова, Ирина Мягкова, Маша Миногарова и другие.

А как вам такой свадебный ролик с гостями? Источник: IdaGalich / T.me

Началось всё прямо на взлетной полосе: перед посадкой в самолет влюбленные нежно поцеловались под оглушительные аплодисменты своих гостей. Ида решила не дожидаться церемонии и надела воздушную свадебную фату прямо в аэропорту.

Каждое кресло в самолете украсили фирменными салфетками с памятной надписью «Свадьба Олега и Иды», в салоне на полную мощность гремела музыка, а ведущий без остановки шутил и развлекал звездных пассажиров.

Без гармони тоже не обошлось Источник: Скромное Обаяние Пацана / T.me

Для свадьбы Иде Галич сшили три эксклюзивных наряда: два роскошных свадебных платья для официальной части и один костюм для вечерней дискотеки.

Идея устроить гулянья во Владикавказе принадлежала жениху. Именно Олег предложил горы, кавказское гостеприимство и потрясающие озера, зная, что для Иды это малая родина по маме. Собрать в Осетии около двух сотен гостей из Москвы оказалось задачей со звездочкой, ведь увязать жесткие графики звезд невероятно сложно.

Ну и какая свадьба без русских народных песен? Источник: IdaGalich / T.me

Ида признаётся, что изначально вообще не хотела пышных торжеств: она предлагала просто тихо расписаться в загсе и посидеть в ресторане. Но Олег настоял на настоящей сказке с белым платьем и красивыми локациями, взяв на себя абсолютно все расходы.

— Муж всё оплачивает, и это его идея. Я, зная, какая в стране нестабильная финансовая ситуация, предложила просто расписаться в Москве и позвать друзей в ресторан. Но он настоял, понимая, что я, как и любая девочка, мечтаю о сказке: пышном белом платье, незабываемых локациях, — рассказала Ида нашим коллегам из издания «СтарХит». — Думаю, красивой историей любви грех не поделиться. Для кого-то она может стать неким парусом, покажет, что жизнь после развода не заканчивается и счастье после 35 лет возможно.

А вот что ждало гостей на месте Источник: Голубь Мира Яна Рудковская / T.me

Ида Галич начала встречаться с бизнесменом Олегом Ледвичем в 2023 году, а в 2024-м у них состоялась помолвка. Однако из-за беременности Иды (в июле 2025 года у пары родилась общая дочь) пышный праздник пришлось отложить на год.

При этом без скандала торжество не обошлось. Праздник решили провести в районе Владикавказа. Организаторы начали готовить площадку возле живописного Мидаграбинского озера, которая частично относится к памятнику природы регионального значения «Урочище Джимара». Местные жители обвинили команду блогера в экологическом вандализме, а Минприроды Северной Осетии инициировало официальную проверку.