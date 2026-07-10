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Образование Обзор Учеба курсантов похожа на съемки боевика: как на Урале готовят следователей и оперов — видео

Учеба курсантов похожа на съемки боевика: как на Урале готовят следователей и оперов — видео

Легендарный институт МВД готовит кадры для всей России и стран СНГ

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Будущие сотрудники рассказали, кем они хотят стать

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Уральский юридический институт МВД в Екатеринбурге ежегодно выпускает несколько сотен следователей, оперуполномоченных и участковых. Наши коллеги Е1.RU пообщались с курсантами и показали часть захватывающего процесса обучения.

Молодые ребята рассказали, что думают о работе полицейского, текущих проблемах, и поделились мыслями о том, как можно поднять престиж профессии.

«Эта профессия мне нравилась с пятого класса. Родственников из органов у меня нет, просто сама захотела и поступила. Мне захотелось помогать людям в каких-то жизненных ситуациях. Поначалу было трудно с физнагрузками, но в дальнейшем ты к этому привыкаешь, стремишься, желаешь — и у тебя получается. Я думаю, что буду следователем, расследовать различные преступления. Убийц и трупов я не боюсь, нас к этому готовят», — поделилась курсантка Юлия Мусюк.

Уральский юридический институт МВД России ведет свою историю с 11 мая 1961 года, когда приказом министра внутренних дел РСФСР было образовано Свердловское отделение факультета заочного обучения Высшей школы МВД РСФСР. В этом году ему исполняется 65 лет.

Сейчас в институте обучается свыше 700 курсантов и слушателей, в том числе много приезжих из других областей России и более 40 человек из Монголии, Казахстана, Мозамбика и других государств.

В этом институте будущих полицейских и следователей готовят не только в аудиториях, но и в условиях, максимально приближенных к реальной службе. Курсанты осваивают криминалистику, огневую и физическую подготовку, учатся работать на месте преступления, проводить спецоперации и применять современные технологии, используя даже VR-тренажеры.

В тире курсанты отрабатывают стрельбу из разных положений, в том числе из движущегося автомобиля на специальном тренажере. Следователи проходят практику в криминалистической лаборатории и учебных локациях, где учатся искать отпечатки пальцев, следы крови, собирать улики и оформлять протоколы.

С первого учебного года курсанты получают денежное довольствие, проходят службу в нарядах и участвуют в охране общественного порядка.

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Евгений Кошек
Редактор раздела «Криминал»
Институт МВД Полиция Следователь Участковый Курсант
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