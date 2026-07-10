Учеба курсантов похожа на съемки боевика: как на Урале готовят следователей и оперов — видео

Уральский юридический институт МВД в Екатеринбурге ежегодно выпускает несколько сотен следователей, оперуполномоченных и участковых. Наши коллеги Е1.RU пообщались с курсантами и показали часть захватывающего процесса обучения.

Молодые ребята рассказали, что думают о работе полицейского, текущих проблемах, и поделились мыслями о том, как можно поднять престиж профессии.

«Эта профессия мне нравилась с пятого класса. Родственников из органов у меня нет, просто сама захотела и поступила. Мне захотелось помогать людям в каких-то жизненных ситуациях. Поначалу было трудно с физнагрузками, но в дальнейшем ты к этому привыкаешь, стремишься, желаешь — и у тебя получается. Я думаю, что буду следователем, расследовать различные преступления. Убийц и трупов я не боюсь, нас к этому готовят», — поделилась курсантка Юлия Мусюк.

Уральский юридический институт МВД России ведет свою историю с 11 мая 1961 года, когда приказом министра внутренних дел РСФСР было образовано Свердловское отделение факультета заочного обучения Высшей школы МВД РСФСР. В этом году ему исполняется 65 лет.

Сейчас в институте обучается свыше 700 курсантов и слушателей, в том числе много приезжих из других областей России и более 40 человек из Монголии, Казахстана, Мозамбика и других государств.