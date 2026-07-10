Погибнет половина урожая: почему на помидорах появляется вершинная гниль

Поврежденные плоды придется выбросить Источник: Александра Бруня / NGS.RU

Помидоры на огороде могут начинать подгнивать, но это не вирус или грибок. Вершинная гниль может оставить без урожая, если не принять меры. Агроном объяснила, что делать с помидорами в этом случае.

Вершинная гниль на помидорах

Вершинная гниль — болезнь физиологическая. У плодов слишком слабые сосуды и из-за стресса от жары с перепадами температур не выдерживают нагрузки.

«Отмирает точка роста в жаркую погоду и на ней образуется некрозное черное пятно. Люди думают, что это гниль, но это именно некроз ткани, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Чаще всего происходит это из-за жары».

Нужно хорошо проветривать теплицу, чтобы температура не превышала показатель в +35 градусов. Все поврежденные плоды придется снять и выбросить.

Что делать

Поддержать кусты может подкормка кальциевой селитрой. В зависимости от степени поражения потребуется 10-20 грамм на 10 литров воды.

«Сначала развести в литре теплой воды, хорошо перемешать, чтобы все растворилось и потом маточный раствор разбавить до 10 литров. Подкормливать после основного полива через 20-30 минут. Достаточно 1-2 литров под куст», — подчеркнула специалист.

На следующий день после подкормки землю нужно подрыхлить. Обычно достаточно одного внесения удобрения, чтобы исправить ситуацию.