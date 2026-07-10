Киеву поставили срок для начала переговоров: конфликт оказался на грани нового обострения. Главное об СВО за неделю

Спецоперацию способны продлить действия Киева, если он продолжит эскалацию в будущем Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Переговоры между Россией и Украиной до сих пор не стартовали, несмотря на уверенность США в готовности обеих сторон к мирному урегулированию. Страны продолжают атаковать друг друга и выводить из строя важные предприятия, отвечающие за поставку газа и топлива. В то же время глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к НАТО с просьбой предоставить новые ракеты, чтобы продолжить удары вглубь России. Европа, в свою очередь, поставила Украине крайний срок для начала переговоров. О главных событиях вокруг СВО за семь дней рассказываем в нашем материале.

Взаимные атаки России и Украины

На этой неделе Украина усилила количество ударов по предприятиям и гражданской инфраструктуре. Большинство налетов совершили на нефтеперерабатывающие предприятия.

Дроны били по территории нефтяного терминала в Кировском районе Санкт-Петербурга. Крупнейшая же атака была по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу. Два человека получили ранения, их госпитализировали, сообщил глава региона Михаил Евраев. Все подробности об ударах на регион наши коллеги из 76.RU рассказали в онлайн-репортаже.

Также ВСУ стали наносить удары вглубь России. Несколько дронов ударили по территории промзоны Омской области. Это был первый налет по региону с начала СВО.

Пожар произошел на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове Ростовской области. Аналогичная ситуация произошла в Краснодарском крае. Там на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) упали фрагменты дронов и произошло возгорание. Пострадали предприятия и Тверской области.

Налеты были и на Курскую область. Один из беспилотников ударил по строящемуся второму энергоблоку АЭС.

Помимо этого беспилотники целились на танкеры и морские порты. В Таганрогском заливе снаряды повредили четыре судна. Во время одной из атак два человека получили легкие ранения.

Удары были не только дронами, а также ракетами. Один из таких снарядов сбили в небе над Удмуртией. Ракета пыталась атаковать завод.

Помимо того, что атаки были по регионам, ВСУ также пытались нарушить поставки газа в Турцию. Удар совершили по компрессорной станцией «Краснодарская», задействованной в поставках газа по газопроводу «Голубой поток». Последствия устраняют. Нарушения поставок удалось избежать.

«Голубой поток» — это газопровод, который напрямую связывает Россию и Турцию. По нему российский природный газ идет в Турцию через акваторию Черного моря, минуя третьи страны. Компрессорная станция «Краснодарская» — ключевой объект газотранспортной системы «Газпрома» в Краснодарском крае, обеспечивающий подготовку и транспортировку газа по газопроводу «Голубой поток» из России в Турцию. Она оснащена пятью газоперекачивающими агрегатами и двумя установками подготовки газа (очистка и осушка).

В Минобороны России пришли к выводу, что ВСУ пытаются нарушить и поставки топлива, атакуя российские нефтеперерабатывающие предприятия. В ответ на это Россия нанесла массированный и шесть групповых ударов по украинским заводам, которые выпускают военную технику и предприятиям ВПК. Также налет совершили на энергетические объекты и военные аэродромы.

После этого эвакуацию объявили в городе Вишневое в Киевской области. Об этом на странице в социальной сети Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) сообщил городской совет.

В правительстве России уже признали, что НПЗ выходят из строя. Там согласны с тем, что атаки привели к дефициту топлива и очередям на заправках.

«Мы должны признавать, что [на топливном рынке] есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит [возник] по понятным причинам, из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов [беспилотников]», — сказал вице-премьер Александр Новак.

Сейчас власти делают все возможное для обеспечения загрузки мощностей и производства бензина в достаточном объеме. Вместе с этим в стране намерены обеспечить дополнительный завоз топлива в регионы.

Украина просит ракеты у Европы

Украина снова просит помощи. Зеленский обратился к Парламентской ассамблее ОБСЕ. На этот раз он потребовал от западных стран ракет для систем ЗРК Patriot.

«Украина критически нуждается в ракетах-перехватчиках для систем Patriot. И все мы знаем, что у наших партнеров они есть. <…> Пожалуйста, помогите сделать это возможным», — приводит его слова «Укринформ».

К просьбе присоединился глава МИД Украины Андрей Сибига и призвал страны НАТО передать стране все ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Он заявил, что средства противовоздушной обороны нужны Киеву «уже сейчас».

«Тысячи таких ракет хранятся в хранилищах по всему миру на случай потенциальных угроз. Но угрозы в Украине не являются потенциальными», — заявил Сибига на своей странице в X.

На безвозмездную передачу вооружения Украине согласна Польша. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш

«Мы предоставляем помощь и дальше. Конечно, значительно меньше. Поскольку то, что можно было отдать, уже отдано», — написал он на своей странице в соцсети X.

Предоставить военную помощь Киеву после просьбы Зеленского, обязалось и НАТО. Сумма составит 70 миллиардов евро в 2026-м, и как минимум на таком же уровне в 2027-м.

Передать Украине лицензии на производство Patriot, могут Штаты. Такой сценарий допустил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Мы дадим им право производить системы Patriot. Мы покажем им, как это делать. Это очень сложно», — сказал он в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре.

Свои возможности по оказанию военной помощи Украине уже исчерпали Нидерланды. Они будут призывать другие страны помогать Киеву, заявила во глава минобороны королевства Дилан Йешилгез-Зегериус.

«У нас, Нидерландов, больше нет возможностей, потому что мы сделали так много», — сказала она в интервью агентству Bloomberg.

Ситуацией с дальнейшим финансированием Киева оказались недовольны во Франции и призывают прекратить этот процесс. С такой просьбой выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Это значит миллиарды и миллиарды, которые оплатит французский народ. А потом нам скажут, что нужно сокращать компенсации за лекарства, замораживать пенсии и повышать налоги, потому что „денег нет“! Хватит», — написал Филиппо в соцсети X.

В Кремле заявили, что постоянные требования Украины о новых видах вооружений не могут помешать достижению целей России. Украина постоянно просит новые виды вооружений — и оборонительного, и наступательного характера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что все может завершиться мирно, если Киев проявит добрую волю и примет важные решения., однако пока на Украине к этому не готовы.

«Мы видим, что киевский режим не склонен сейчас к мирному процессу абсолютно. Значит, Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путём мирных политико-дипломатических переговоров. И президент Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию», — отметил Песков.

Он добавил, что по мере того как киевская сторона пытается эскалировать, Россия продолжает создавать более более широкую зону безопасности. Об этом говорил уже неоднократно президент Путин.

СВО превратилась в войну, но есть надежда на мирные переговоры

На фоне того, что за Украиной стоят западные страны, спецоперация превратилась в настоящую войну. Так считает Песков.

«Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось всё как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон», — рассказал Песков в интервью «Вести».

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что страны Запада помогают Украине наводить зарубежное вооружение на российские цели с использованием спутниковой инфраструктуры. Он отметил, что в таких условиях Киев «способен на всё».

В США высказались против того, чтобы Украина вела наступление. Вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс интервью The Times отметил, что Америке надо контролировать, чтобы Киев находился в обороне.

«Администрация Трампа сделала ставку на то, что украинцы, пока мы, разумеется, ведём переговоры, должны максимально сосредоточиться на обороне. Такой подход принёс гораздо больше результатов, потому что обороняться легче, чем наступать. Это позволило украинцам лучше использовать своё тактическое преимущество», — сказал Вэнс.

По его словам, обе стороны сейчас находятся в таком положении, которое создает пространство для дипломатии. Вэнс подчеркнул, что это способно довести конфликт до мирного завершения.

Как раз об этом урегулировании на этой неделе по телефону поговорили президент Росии и глава Белого дома Дональд Трамп. Путин обрисовал американскому коллеге текущую обстановку на фронте. Он заявил о том, что российские войска на данный момент ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения. При этом Путин подчеркнул необходимость политического и дипломатического урегулирования конфликта, указав на принципиальные подходы России к возможному мирному процессу.

В ответ на это Трамп признал, что конфликт на Украине «значительно ближе к завершению, чем принято считать». Он уверен, что мира на Украине хотят и Москва, и Киев. По его информации, переговоры между странами продолжаются.

В Москве назвали ошибку, которая затянет СВО

Президент Чехии Петр Павел и вовсе заявил, что у Украины и ее партнеров есть около двух месяцев, чтобы возобновить мирный саммит с Россией. В противном случае конфликт рискует перейти в масштабную эскалацию. Он добавил, что сторонам нужно сесть за стол переговоров до запланированных на 20 сентября выборов в Госдуму РФ, передает The Telegraph.

С этим согласны в Кремле. Там заявили, что если Киев продолжит эскалацию в будущем, то это вынудит Россию расширять буферную зону на границе с Украиной. Все это продлит спецоперацию еще на неопределенный срок.

«Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени — не можем точно сказать в какой», — сказал Песков на брифинге.

Представитель Кремля отметил, что чем больше киевский режим будет бить по российской инфраструктуре, тем шире придется делать зоны безопасности. Песков подчеркнул, что спецоперация будет продолжаться до полного достижения целей России.