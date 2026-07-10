Клубника на зиму: три способа заготовки — от варенья до сушки

В клубнике много витаминов, которые зимой очень пригодятся! Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Клубника радует дачников урожаем и самое время задуматься, как заготовить ее на зиму. Есть три простых способа: варенье, заморозка, сушка. Объясняем подробно, как заготовить клубнику на зиму и сохранить ее полезные свойства.

Варенье из клубники

Агроном Людмила Шубина советует готовить варенье из клубники ближе к середине июля. Тогда ягода становится более сладкой. Для заготовки нужна не только спелая, но и целая клубника. Подгнившие ягодки для варенья не подойдут.

Вам потребуется: 1 килограмм клубники, 1 килограмм сахара, таз для варки и банки.

Клубнику помыть, перебрать, очистить. Пересыпать в таз, засыпать сахаром, оставить на сутки дать сок. Поставить таз на медленный огонь, довести до кипения, варить пять минут на слабом огне, снимая пенку. Снять с огня, дать полностью остыть. Повторить процедуру варки еще два раза. Каждый раз нужно давать варенью полностью остыть. На четвертый раз довести до кипения, поварить 5 минут, разлить по чистым стерилизованным банкам. Закатать.

В приготовлении варенья нет ничего сложного Источник: Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

Заморозка клубники на зиму

Заморозить клубнику можно одним из трех способов: целыми ягодами, пюре с сахаром и без.

В первом случае ягоды нужно перебрать, хорошо промыть, оторвать зеленые хвостики и разложить до полного просыхания. Если вода останется, то будет лед. Разложить ягоду на подносе или специальном контейнере и отправить в морозилку. После замораживания разложить в пакеты.

Можно сделать пюре из ягод. Если есть желание добавить сразу сахар, то на 1 килограмм клубники потребуется 200-500 грамм сахара. Его нужно добавлять по вкусу. Пюре переложить в пакеты для замораживания или контейнеры.

Сушка клубники

Высушенная клубника хороша в десертах! Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Часто в морозилке и кладовке место быстро заканчивается, поэтому часть ягод можно высушить. Для этого понадобится специальная сушилка.

Нужно взять только плотные ягоды, убрать зеленые хвостики, промыть и просушить. Нарезать половинками или пластинками. Разложить ягоды в один слой с небольшими промежутками на поддонах.