Из колонии в Ярославской области сбежали двое иностранцев — что об этом известно

В ночь на 9 июля из колонии в Ярославской области пытались сбежать двое заключенных. Об этом сообщили в УФСИН по региону.
«Двое иностранцев, осужденных за незаконный оборот наркотиков, совершили побег из исправительного учреждения Ярославской области. Благодаря слаженному взаимодействию с региональными управлениями МВД России и Росгвардии иностранные граждане были незамедлительно задержаны и возвращены в исправительное учреждение», — прокомментировали 76.RU в УФСИН.
По данным источника 76.RU, все случилось в рыбинской колонии. Теперь по данному факту назначена служебная проверка.
В эту же ночь в Ярославле случилось двойное убийство. В одном из дворов на Нефтестрое нашли зарезанными двоих парней. Что известно о трагедии в Красноперекопском районе, мы рассказали в этом материале.