Из колонии в Ярославской области сбежали двое иностранцев — что об этом известно

В Ярославской области двое осужденных пытались сбежать из колонии Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В ночь на 9 июля из колонии в Ярославской области пытались сбежать двое заключенных. Об этом сообщили в УФСИН по региону.

«Двое иностранцев, осужденных за незаконный оборот наркотиков, совершили побег из исправительного учреждения Ярославской области. Благодаря слаженному взаимодействию с региональными управлениями МВД России и Росгвардии иностранные граждане были незамедлительно задержаны и возвращены в исправительное учреждение», — прокомментировали 76.RU в УФСИН.

По данным источника 76.RU, все случилось в рыбинской колонии. Теперь по данному факту назначена служебная проверка.