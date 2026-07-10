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Происшествия Из колонии в Ярославской области сбежали двое иностранцев — что об этом известно

Из колонии в Ярославской области сбежали двое иностранцев — что об этом известно

Они отбывают срок по статье о наркотиках

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В Ярославской области двое осужденных пытались сбежать из колонии | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ Ярославской области двое осужденных пытались сбежать из колонии | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Ярославской области двое осужденных пытались сбежать из колонии

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В ночь на 9 июля из колонии в Ярославской области пытались сбежать двое заключенных. Об этом сообщили в УФСИН по региону.

«Двое иностранцев, осужденных за незаконный оборот наркотиков, совершили побег из исправительного учреждения Ярославской области. Благодаря слаженному взаимодействию с региональными управлениями МВД России и Росгвардии иностранные граждане были незамедлительно задержаны и возвращены в исправительное учреждение», — прокомментировали 76.RU в УФСИН.

По данным источника 76.RU, все случилось в рыбинской колонии. Теперь по данному факту назначена служебная проверка.

В эту же ночь в Ярославле случилось двойное убийство. В одном из дворов на Нефтестрое нашли зарезанными двоих парней. Что известно о трагедии в Красноперекопском районе, мы рассказали в этом материале.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
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Японцы опять что ли
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