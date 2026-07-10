«Обидно, что с ней был такой человек»: чем Дмитрий Шепелев разозлил подруг Жанны Фриске

Жанна Фриске ушла из жизни 11 лет назад, но споры вокруг имени не утихают до сих пор. То ее бывший муж Дмитрий Шепелев начнет рассказывать, почему не дает сыну видеться с родственниками певицы, то отец артистки решает лишить внука наследства. Теперь к шоу на костях присоединилась близкая подруга Жанны Екатерина Штерн. Несмотря на то что она когда-то давала слово хранить молчание, женщина нарушила давний обет и откровенно рассказала о том, какими были последние месяцы жизни звезды и что на самом деле происходило между Жанной и Дмитрием Шепелевым.
Первым делом Екатерина развенчала миф о том, что онкологию у Фриске спровоцировало ЭКО. Женщина заверила: Жанна забеременела сама, без медицинского вмешательства.
— У нас с Жанной был один врач-гинеколог ЦКБ в Москве. Я ее с ней познакомила, и она вела Жанну. А рожала она уже в Майами. Без ЭКО, — отметила Штерн.
Также в окружении певицы не утихают споры о том, какую роль Дмитрий Шепелев сыграл в судьбе Жанны и ее лечении. Близкие Фриске в один голос твердят, что шоумен полностью подмял под себя весь процесс и наотрез отказывался от любой помощи со стороны. По словам Екатерины, был даже влиятельный человек, готовый полностью оплатить клинику в Лос-Анджелесе, но Шепелев встал в позу.
— Шепелев, конечно, ограничивал нас в общении. Он забирал телефон, не давал нам возможности предложить другие виды лечения, — говорит Екатерина. — Он отвез Жанну в Германию. Когда девочки туда приехали, говорили: «Наша Жанна лежит так, будто всем селом собирали деньги на лечение».
Наблюдая за происходящим, одна из подруг Жанны Фриске, предпринимательница Алла Вербер, настаивала в беседе с Екатериной, что певицу нужно везти на лечение в Нью-Йорк, но Шепелев, по словам Штерн, разрушил эти планы, заявив, что ему «далеко будет летать».
— Она тогда произнесла фразу, которую я никогда не забуду: «Катя, скажи ему, что скоро летать не к кому будет», — рассказала Екатерина.
Штерн также рассказала, что сама Жанна до последнего верила любимому и мечтала о свадьбе, хотя женская интуиция иногда и подавала тревожные сигналы. А когда ей пришлось выбирать между Шепелевым и собственным отцом, Фриске выбрала отца своего ребенка.
— Шепелев — великий манипулятор. Обидно, что с Жанной был такой человек. Многие ему верят. Но самое интересное, что она ему верила. Он говорил всё, что она хотела слышать. Где-то она понимала, что не всё правда, но женщины хотят верить, — рассказала подруга певицы.
Отношения в семье Жанны Фриске после ее смерти окончательно разрушились и превратились в многолетнюю публичную войну между Дмитрием Шепелевым и родителями певицы (Владимиром и Ольгой), а также ее сестрой Натальей. Главным камнем преткновения стал единственный сын Жанны. Шоумен забрал ребенка и полностью оградил его от общения с родственниками по материнской линии.
Дмитрий утверждает, что защищает психику сына. По его словам, за все годы он получал от семьи Фриске предложения встретиться с мальчиком исключительно в рамках телевизионных ток-шоу, под прицелом камер. Шепелев уверяет, что родственники сами упустили детство внука ради публичных скандалов.
Отец Жанны категорически отрицает эти слова. Он заявляет, что Шепелев заблокировал все контакты, сменил номера телефонов и скрывает место жительства внука, из-за чего у них физически нет возможности организовать простую встречу. Даже крестная мама ребенка Ольга Орлова публично просила Шепелева разрешить ей увидеться с мальчиком без камер, но встреча так и не состоялась.
Помимо борьбы за ребенка, стороны годами судились из-за наследства и благотворительных денег. Из-за долгов перед фондом «Русфонд» (часть собранных на лечение Жанны миллионов не была подтверждена чеками) семье пришлось продавать имущество. Позже начались споры за долю в московской квартире Жанны на Красной Пресне, которая принадлежит сыну и родителям певицы. Отец Владимир Фриске даже заявлял, что готов переписать недвижимость на свою вторую внучку (дочь Натальи), чтобы имущество не досталось Шепелеву.
Сын Жанны Фриске сейчас живет в новой семье Дмитрия Шепелева, с его избранницей Екатериной Тулуповой и другими детьми, увлекается музыкой и за все годы так ни разу и не пообщался с бабушкой, дедушкой и тетей. Родственники Жанны жалуются, что мальчик даже не знает, где находится могила его матери.
Семья практически оставила попытки судиться, признав, что Шепелев обходит любые постановления судов о порядке встреч. Родственники Жанны лишь поздравляют подростка через социальные сети и надеются, что когда он станет совершеннолетним, то сам захочет узнать правду и выйдет с ними на связь.
А конфликт между родителями и бывшим гражданским мужем певицы дошел до того, что отец Жанны Фриске в день ее рождения пришел на могилу дочери и сорвался на Шепелева.