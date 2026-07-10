Почему отказываются от коричневых? Имеет ли значение цвет яиц и нужно ли отдавать предпочтение белым

А у нас, кажется, чаще покупают коричневые Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Для большинства из нас нет разницы, какого цвета скорлупа яиц. Исключение — предпасхальная неделя, когда все скупают белые яйца для окрашивания.

Однако на днях вторая по величине сеть супермаркетов в Великобритании заявила, что снимает с продажи коричневые яйца и будет продавать исключительно белые. После этого многие задались вопросом: чем же белая скорлупа лучше коричневой? Подробности — в материале «Доктора Питера».

Как оказалось, дело не в особой пользе белых яиц, а во влиянии птицефабрик на экологию. И здесь коричневые яйца заметно проигрывают.

Представители сети супермаркетов заявили: переход на породы, которые несут белые яйца (как правило, это куры с белым оперением), сократит выбросы углекислого газа примерно на 12,7%.

Почему такая разница? Дело в том, что коричневые куры, которые несут коричневые яйца, крупнее, оттого они потребляют больше корма. В то же время белые несушки куда скромнее по питанию, зато несутся дольше.

Отказавшись от коричневых яиц, британские супермаркеты надеются снизить расход воды, которую используют для выращивания кормовых культур, а также сократить количество помета, который производят менее прожорливые птицы.

Чем не угодил предпринимателям куриный помет? Бизнесмены объясняют: фекалии куриц выделяют парниковые газы, метан и закись азота, а также аммиак, которые «могут оказывать пагубное воздействие на окружающую среду, а также на здоровье животных и человека».

Кроме того, в компании утверждают, что породы, несущие коричневые яйца, более агрессивны. Они чаще выщипывают перья у других птиц, а это создает весьма стрессовую обстановку в курятниках.

Что любопытно, в последние десятилетия покупатели стали отдавать предпочтение именно коричневым яйцам. Многие уверены, что яйца с такой скорлупой натуральнее, полезнее и крепче. В той же Британии даже ходил слух, что белые яйца отбеливают, из-за чего одно время их продажи резко сократились.

На самом же деле по пользе, пищевой ценности и прочности скорлупы коричневые яйца ничем не отличаются от белых. Более того, некоторые породы кур несут розовые, голубые и даже зеленоватые яйца. Изначально же вся яичная скорлупа имеет белый цвет. Уже потом, в течение последних нескольких часов процесса формирования яйца, организм курицы естественным образом откладывает на внешней стороне скорлупы пигмент, называемый протопорфирином.

Однако бывает, что коричневые яйца дороже белых. Причина опять же в том, что крупные коричневые несушки требуют больше затрат на свое содержание.

Польза же яиц зависит не от цвета скорлупы, а от рациона кур, а также свежести продукции.

Почему куриное яйцо круглое с одного конца и острое с другого и как это влияет на срок хранения

Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Куриное яйцо не круглое и не овальное, оно яйцевидное. В геометрии такую форму называют овоид (от латинского слова «овум» — яйцо). Но зачем природа так задумала? Почему яйцо с одного конца круглое, а с другого — острое?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо для начала понять, как формируется яйцо. В яичнике курицы находится множество фолликулов, которые созревают, превращаясь в желтки. А далее желток попадает в яйцевод, где вокруг желтка сначала образуется белок, потом тонкая пленка — оболочка яйца.

Продвигаясь всё дальше по яйцеводу, яйцо накапливает кальций вокруг желтка, белка и оболочки — так формируется скорлупа. При этом яйцо постоянно вращается, и это движение, а также давление стенок яйцевода создают обтекаемый острый конец.

К тому же с такой формой яйцо легче проходит по яйцеводу, не повреждая его. Но вот что удивительно, достигая конечной точки своего пути, яйцо разворачивается и вылетает из курицы тупым концом вперед. Почему?

«В архитектуре купол считается одной из самых прочных конструкций. Он равномерно распределяет вес крыши, так что ни одна точка купола не принимает на себя всю нагрузку и не разрушается под нагрузкой», — рассказывают в своем блоге владельцы одной семейной фермы.

Концы яйца похожи на купол, и в этом месте скорлупа прочнее всего. Но тупой конец шире, потому лучше распределяет давление по всей скорлупе. Кроме того, под его поверхностью находится воздушная камера — этакий баллон с кислородом, который необходим цыпленку до того, как он вылупится. Эта воздушная камера служит своего рода амортизатором, сглаживая удар. Так что благодаря более широкой поверхности и воздушной камере у яйца, которое вылетает из курицы тупым концом вперед, меньше шансов разбиться.

Есть и еще одно преимущество яйцевидной формы. Асимметрия яйца, а также его жидкое наполнение не дают ему далеко откатиться от места откладки.

А теперь особенно важная информация. Оказывается, хранить яйца нужно всегда острым концом вниз. Во-первых, как уже было сказано, острый конец более прочный, а значит, яйцо не разобьется. Во-вторых, при таком способе хранения яйца дольше остаются свежими.

«Если хранить тупой стороной вниз, воздушный мешок окажется внизу и будет давить на белок и желток, пытаясь подняться наверх. Со временем воздушная камера разорвется, и все бактерии попадут в желток и белок, яйцо быстро испортится», — объясняют фермеры.