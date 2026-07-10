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Происшествия Пассажира затянуло в иллюминатор во время взлета самолета в Греции — кадры

Пассажира затянуло в иллюминатор во время взлета самолета в Греции — кадры

На борту началась паника

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Инцидент произошел через несколько минут после взлета | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUИнцидент произошел через несколько минут после взлета | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Инцидент произошел через несколько минут после взлета

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Греции при взлете самолета пострадал пассажир. По неизвестной причине внезапно разбился иллюминатор, туда наполовину втянуло сидевшего рядом мужчину.

Рейс Ryanair из салоникского международного аэропорта «Македония» направлялся в аэропорт германского города Мемминген. Как отмечают пассажиры, всё случилось через несколько минут после взлета, когда самолет уже находился в воздухе, сообщает телеканал ERT-news.

По неизвестным причинам раздался сильный шум и разбился иллюминатор. Пассажир, сидевший прямо у него, оказался почти наполовину вне лайнера. Его удалось удержать благодаря помощи соседей по креслу. Также помогли ремни безопасности.

После этого на борту началась паника, автоматически выпали кислородные маски

Источник:

Rthess. gr / X

В это время на борту началась паника, автоматически выпали кислородные маски. Пилоты успокоили пассажиров и вернули самолет в салоникский аэропорт.

У 60-летнего мужчины, которого чуть не выкинуло из самолета, диагностировали травмы. Его госпитализировали, сейчас он находится в шоковом состоянии.

У пострадавшего проблемы с шеей, ссадины и ожоги от трения о разбитый иллюминатор. Остальные пассажиры, большинство из которых не пострадали, уже вылетели в Германию другим рейсом.

По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать отколовшийся от двигателя во время взлета кусок, который и разбил иллюминатор. Проводится расследование инцидента.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Самолет Авиакатастрофа Происшествие Греция
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Комментарии
1
Гость
29 минут
Иллюминатор был разбит тупым предметом, возможно головой, из заключения следствия.
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Гость
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