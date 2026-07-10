Пассажира затянуло в иллюминатор во время взлета самолета в Греции — кадры

Инцидент произошел через несколько минут после взлета Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Греции при взлете самолета пострадал пассажир. По неизвестной причине внезапно разбился иллюминатор, туда наполовину втянуло сидевшего рядом мужчину.

Рейс Ryanair из салоникского международного аэропорта «Македония» направлялся в аэропорт германского города Мемминген. Как отмечают пассажиры, всё случилось через несколько минут после взлета, когда самолет уже находился в воздухе, сообщает телеканал ERT-news.

По неизвестным причинам раздался сильный шум и разбился иллюминатор. Пассажир, сидевший прямо у него, оказался почти наполовину вне лайнера. Его удалось удержать благодаря помощи соседей по креслу. Также помогли ремни безопасности.

После этого на борту началась паника, автоматически выпали кислородные маски Источник: Rthess. gr / X

В это время на борту началась паника, автоматически выпали кислородные маски. Пилоты успокоили пассажиров и вернули самолет в салоникский аэропорт.

У 60-летнего мужчины, которого чуть не выкинуло из самолета, диагностировали травмы. Его госпитализировали, сейчас он находится в шоковом состоянии.

У пострадавшего проблемы с шеей, ссадины и ожоги от трения о разбитый иллюминатор. Остальные пассажиры, большинство из которых не пострадали, уже вылетели в Германию другим рейсом.