«Приезжают серьезные дяди»: после жалобы ресторатора благоустройство в центре Ярославля ускорилось

Площадь Труда благоустраивают с начала весны 2025 года Источник: АО «Ярдормост» / Telegram, Дмитрий Левченко / Vk.com

После видеообращения ярославского ресторатора к губернатору Михаилу Евраеву благоустройство на площади Труда стало двигаться активнее. Уже вторую неделю владелец Izi Kitchen Дмитрий Левченко ежедневно публикует кадры с отчетом о проделанных работах на объекте.

3 сентября бизнесмен опубликовал у себя в соцсетях ролик с площади Труда: рабочие укладывают плитку, на месте строительная техника.

«Давайте покажу, что у нас сегодня происходит на площади. Вот, отлично работают, приходит большое количество строителей. Вижу, что каждый день приезжают серьезные дяди в пиджаках и контролируют процесс. Сегодня большое количество строителей на объекте, работы ведутся», — сообщил Дмитрий Левченко.

Дмитрий Левченко ежедневно публикует отчет о проведенных работах на площади Труда Источник: Дмитрий Левченко / Vk.com

Напомним, что 20 августа владелец Izi Kitchen обратился к губернатору Ярославской области с просьбой разобраться с затянувшимся ремонтом на площади Труда. Завершить благоустройство должны были к концу лета 2025 года, но срок сдачи работ перенесли на 30 сентября.

Как рассказал в беседе с 76.RU Дмитрий Левченко, из-за стройки и разрухи прямо рядом с его заведением люди отменяют бронь торжеств, которые планировали там провести. Бизнес несет убытки.

Складываются очень тяжелые времена: у нас отменяются свадебные мероприятия, дни рождения на весну, это лето и уже даже осень. Гости не хотят видеть вот эту стройку, пыль, которая постоянно летит. Дмитрий Левченко основатель и владелец ресторана Izi Kitchen

Кто выполняет работы по благоустройству

Благоустройством площади Труда занимается ярославская скандальная компания «Ярдормост». По контракту она получит 65,8 миллиона рублей.

В июле 2025 года задержали экс-главу компании — Дмитрия Дранного. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Что известно о подрядчике? Узнать «Ярдормост» — ярославская компания, работающая с 26 декабря 2018 года. Она зарегистрирована в деревне Кузнечиха. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем фирмы является Министерство имущественных отношений Ярославской области. На конец 2024 года чистая прибыль организации составила 5,2 миллиона рублей. Ранее компания также занималась ремонтом улицы Победы.

Подрядчик 2 сентября отчитался о ходе выполнения благоустройства. На площади Труда уложили 160 квадратных метров нового плиточного покрытия. Ранее специалисты выполнили выравнивание щебеночного основания, а также завершили демонтаж старой плитки.