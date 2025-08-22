НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Бизнес «Пережить не сможем»: ярославский ресторатор обратился к губернатору из-за проблем с бизнесом — видео

«Пережить не сможем»: ярославский ресторатор обратился к губернатору из-за проблем с бизнесом — видео

Бизнесмен попросил разобраться с ремонтом на площади Труда

Площадь Труда благоустраивают с начала весны 2025 года | Источник: Кирилл Поверенов / 76.RUПлощадь Труда благоустраивают с начала весны 2025 года | Источник: Кирилл Поверенов / 76.RU

Площадь Труда благоустраивают с начала весны 2025 года

Источник:

Кирилл Поверенов / 76.RU

Владелец популярного ресторана в центре Ярославля — Izi Kitchen — записал видеообращение к губернатору Михаилу Евраеву. Дмитрий Левченко попросил главу региона разобраться с затянувшимся благоустройством на площади Труда. Из-за стройки и разрухи прямо рядом с заведением люди отменяют бронь торжеств, которые планировали там провести. Бизнес несет убытки.

«Площадь Труда уже больше полугода выглядит таким образом: на стройке никого, только двое грустных товарищей, которые делают нашу площадь. Здесь находится один из хороших ресторанов города, но который чувствует себя отвратительно, потому что отсутствуют гости, потому что сюда летит пыль», — рассказал ресторатор Дмитрий Левченко.

Работы на площади Труда начались в марте 2025 года. В мае там установили большой телеэкран, на котором запустили демонстрацию разных рекламных роликов. Завершить благоустройство обещали к концу лета.

Видеообращение ресторатора к Михаилу Евраеву

Источник:

Дмитрий Левченко / Vk.com

«На самом деле работа здесь ведется только тогда, когда приезжают какие-то сотрудники, ваши коллеги, которые контролируют всё, что здесь происходит. Вот во время контроля кто-то работает, кто-то что-то делает. А потом неделю может ничего не происходить», — отметил Дмитрий Левченко в обращении к губернатору.

Как рассказал 76.RU владелец Izi Kitchen, с весны в заведении наблюдается резкий спад потока гостей. В заведении связывают это с работами на площади Труда.

<p>Дмитрий Левченко</p><p>Дмитрий Левченко</p>

У нас складываются очень тяжелые времена. У нас отменяются свадебные мероприятия, дни рождения на весну, это лето и уже даже осень. Просто люди говорят: «Мы не хотим видеть на своих свадебных фотографиях стройку, мы хотим видеть красоту». Поэтому люди, к сожалению, уходят в другие рестораны. Гости не хотят видеть вот эту стройку, пыль, которая постоянно летит.

Дмитрий Левченко

основатель и владелец ресторана Izi Kitchen

По его словам, за годы работы ресторану уже пришлось пройти через серьезные испытания.

«Мы открывались в пандемию, пережили карантин, работали в начале СВО. Мы выдержали достаточно серьезные испытания в нашей стране и в мире, но, видимо, какую-то банальную стройку пережить, возможно, не сможем», — подчеркнул бизнесмен.

Тем не менее сотрудники ресторана стараются не отчаиваться и находить общий язык со строителями.

«Мы по специфике нашей работы даже помогали и до сих пор помогаем строителям. Если они начинают работать на площади, мы подкармливаем их сэндвичами и лимонадами. Когда им привозят плитку, они начинают ее пилить и делают это, как назло, прямо перед нашей верандой. Мы просим их, чтобы они пилили где-то за уголком или хотя бы выполняли работу немного быстрее», — поделился Дмитрий Левченко.

Что известно про подрядчика

Работами по благоустройству площади Труда занимается ярославская компания «Ярдормост». По контракту организация получит 65,8 миллиона рублей.

В июле 2025 года задержали экс-главу компании — Дмитрия Дранного. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

«Ярдормост» — ярославская компания, работающая с 26 декабря 2018 года. Она зарегистрирована в деревне Кузнечиха. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем фирмы является Министерство имущественных отношений Ярославской области.

На конец 2024 года чистая прибыль организации составила 5,2 миллиона рублей. Ранее компания также занималась ремонтом улицы Победы.

Территорию на площади Труда выровняли щебнем | Источник: АО «Ярдормост» / Vk.comТерриторию на площади Труда выровняли щебнем | Источник: АО «Ярдормост» / Vk.com

Территорию на площади Труда выровняли щебнем

Источник:

АО «Ярдормост» / Vk.com

На месте работает строительная техника | Источник: АО «Ярдормост» / Vk.comНа месте работает строительная техника | Источник: АО «Ярдормост» / Vk.com

На месте работает строительная техника

Источник:

АО «Ярдормост» / Vk.com

Вечером 21 августа подрядчик у себя в соцсетях отчитался о выполнении работ на объекте.

«На сегодня уже проложены инженерные коммуникации, включая электросети медиаэкрана. Идет демонтаж старой тротуарной плитки, обустройство дренажной системы и постепенная укладка нового покрытия», — сообщают в компании «Ярдормост».

Подрядчик уточнил, что рабочие сняли тротуарную плитку на площади 90 кв. м и уложили выравнивающий слой из щебня на площади 400 кв. м.

Про этот и другие проекты «Ярдормоста» мы рассказывали в этом материале.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
