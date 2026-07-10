Трое — и у каждого по сотке: учительница из глубинки рассказала, в чем секрет успеха на ЕГЭ

Эльмира Ишкулова живет в Аскарово, но это не мешает ей и ее ученикам бить рекорды на ЕГЭ Источник: личный архив Эльмиры Ишкуловой

В этом году под наставничеством учительницы физики из села Аскарово в Башкирии Эльмиры Ишкуловой вышли трое стобалльников по физике. Нашим коллегам из UFA1.RU педагог рассказала, что очень любит свою работу.

Окончив БГПУ в разгар кризиса 2009 года, Эльмира Ишкулова сразу устроиться в школу не смогла: в Уфе требовали прописку, а в ближайших городах и сёлах вакантных мест просто не было. Тогда она уехала в Италию к родственнице и подрабатывала там нянечкой. Но уже через полтора года она вернулась в Аскарово, наконец получив работу в средней школе № 1.

Сейчас Эльмире Ишкуловой 39 лет, вот уже 14 лет она учит физике, а также готовит школьников к ОГЭ и ЕГЭ.

«ЕГЭ дает возможность простым детям из деревень поступать в топовые вузы страны. Это же здорово? В наше время такого не было», — говорит учительница.

Как готовят стобалльников

Главный секрет успеха на ЕГЭ, по мнению учителя, — это время и повторение.

Времени на подготовку должно быть достаточно — стобалльники из Аскарово готовились практически с 7-го класса, сдавали ОГЭ по физике и планомерно двигались к ЕГЭ.

«В 10–11-х классах у нас было три-четыре урока в неделю плюс внеурочные занятия по подготовке к ЕГЭ. Они не ходили к репетиторам, но я всегда говорила им смотреть дополнительные бесплатные материалы в интернете», — рассказывает Эльмира Ишкулова.

А повторение — это про бесперебойное решение типовых задач, которые встретятся на экзамене. Иными словами, классическая зубрежка.

«Я стараюсь качественно давать урок, делать упор на решение задач. Постоянно спрашиваю формулы наизусть, провожу короткие письменные проверочные работы на 5–10 минут», — рассказывает учительница.

Еще одна интересная методика — ставить ограниченный тайминг на выполнение каждого задания, это тренирует концентрацию в условиях стресса.

Одним из постулатов успеха на ЕГЭ становится все-таки сам учитель. Как рассказывает наша героиня, она любит преподносить физику как науку о природе: цеплять ассоциациями, а не голыми формулами, объяснять физику философски.

«Физика — это наука о природе, всё вокруг нас. Примеров из жизни — масса», — считает учительница.

Стобалльники из Аскарово были высоко мотивированы изначально: они отличники и медалисты. А сила духа и умение ставить намерения в этом вопросе сильно влияют на результат.

«Если ребенок поставит цель и будет к ней идти, не будет давать себе слабину, не будет раскисать (ведь от морального духа очень многое зависит), то всё получится. Но к этому прибавляется математическая база, потому что в физике без математики делать нечего. Еще играет роль семья. Если у ребенка проблемы в семье, ему будет сложнее. А вот если родители поддерживают, это огромный плюс. В общем, всё должно сойтись», — говорит учитель.

Вот и рецепт заветных 100 баллов.

Реально ли подготовиться к ЕГЭ без репетиторов?

Да, реально, считает наша героиня. Но с условием, что ребенок самостоятельно занимается во внеурочное время, анализирует свои ошибки и тестирует себя.

«Сто баллов — это не просто уроки в школе, это титанический труд самого ученика».

В этом году, как считает Эльмира Ишкулова, задания на ЕГЭ по физике чуть конкретизировали: было точно известно, какие типы заданий будут в каждой части, а еще они сильно совпадали с пособиями ФИПИ.

«Этот год отличается большим количеством умных ребят. Мы ездили с моей стобалльницей на республиканские олимпиады и видели, что дети получают очень высокие баллы. Наверное, это такой урожайный год на умных детей. Но многие говорят: „Поколение потерянное“. Поколение не потерянное, поколение отличное, умное», — считает наставница.

А стобалльники из Аскарово уже рассматривают для поступления Москву, Санкт-Петербург и Уфу. Все хотят стать нефтяниками.