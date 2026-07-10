Двое друзей убиты, один в больнице: суд огласил меру пресечения обвиняемому в резне на Нефтестрое

Вопрос о мере заключения в отношении обвиняемого в убийствах поступило в военный гарнизонный суд Источник: Александр Куренной / 76.RU

10 июля 2026 года Ярославский гарнизонный военный суд вынес меру пресечения 27-летнему жителю области. Его задержали после резни, которая произошла в ночь на 9 июля на пересечении улиц Нефтяников и Гагарина.

Обвинение запросило для него содержание в СИЗО.

«Два месяца в СИЗО», — сообщила корреспондент 76.RU из здания Ярославского гарнизонного военного суда.

Обвинение задержанному предъявили по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух и более лиц. По ней грозит срок от 8 до 20 лет в колонии.

Жуткая бойня произошла в жилом дворе, где поздним вечером засиделись двое друзей — Сергей и Николай. Обоим около 25 лет, потягивали пиво, общались. Чуть позже к ним присоединился сосед. Когда собирались уходить, к троице подошли двое — одни из них обвиняемый 27-летний Антон. Что именно случилось между ними, будет выяснять следствие. Но Антон достал нож и пырнул одного из парней. Затем начал охоту еще за двумя. Порезал обоих.

Сергей позже найдут мертвым на дворовой парковке, Николай, уже раненный в живот, пытался уйти и перелезть через дорожное ограждение. Здесь силы покинули его, и он повис вниз головой. В таком виде его через несколько часов найдет случайный прохожий — окровавленного, на заборе, с порезами на спине.

Редакция не публикует кадры в связи чрезмерной жестокостью.

Антона задержали в тот же день в районе Московского проспекта — он так и остался в окровавленной одежде.

Что известно о погибших — публиковали тут. Родители и семьи умерших хотят добиться максимального наказания для убийцы их детей.