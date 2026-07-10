От здания МГУ до небоскреба в Нью-Йорке. История руферов, которые покорили планету — и ждут тюрьмы

В 2024 году о паре вышел документальный фильм на Netflix Источник: Netflix

В начале июля весь мир облетели имена Ангелы Николау и Ивана Биркуса — москвичей-руферов, которые без страховки забираются на небоскребы. Они покорили «Эмпайр Стейт Билдинг», и на его вершине Иван сделал Ангеле предложение.

Их помолвку теперь называют самой романтичной и экстремальной в мире — а самой паре грозит тюремный срок в США. MSK1.RU cобрал в одном тексте историю руферов и их предыдущие рекорды.

Жизнь в России

Настоящая фамилия Ангелы Николау — Николаева. Она родилась в Москве, в семье цирковых артистов. Среди ее родных есть дрессировщики и гимнасты.

Ангела получила схожие увлечения: она мастер спорта по художественной гимнастике. В 16 лет она начала лазать по высоткам Москвы. Однако не забывала девушка и об образовании, она училась в Академии художеств.

Ангела с детства привыкла к экстриму Источник: angela_nikolau / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Русское имя Ивана Биркуса — Иван Кузнецов. Он тоже родился в Москве, и, еще будучи подростком, увлекся паркуром с высотными трюками. По его собственным воспоминаниям, уже в 18 лет Иван лазал по крышам небоскребов. Причины — желание «стереть из памяти» разочарования юности и поймать адреналин.

Будущие звезды познакомились в 2014 году, во время фотосъемки. Тогда Иван предложил девушке отправиться в Китай и вместе подняться на строящийся небоскреб Goldin Finance 117. Небоскреб расположен в Тяньцзине, а восхождение предполагалось как часть рекламной кампании.

В итоге оно оказалось сложным — стояла крайне жаркая погода, а шпиль небоскреба был опасно узким. Однако пара покорила здание высотой 597 м. Тогда их фото впервые завирусились в интернете. В то же время Иван и Ангела стали парой — и с тех пор уже не расставались.

«Я знала, что смогу выжить и сама, но с ним мне лучше. Я сдалась этому чувству и выбрала этот путь», — говорила Ангела про их отношения.

Видео об истории пары Источник: Городские медиа

Всемирная слава

Руферы поняли, что впечатляющие кадры на опасной высоте отлично расходятся по интернету. Они быстро начали фокусироваться именно на самых высоких и сложных объектах. Главный итог восхождений — фотографии, один взгляд на которые может вызывать всплеск адреналина.

Экстремалы на строительном кране в Гонконге Источник: Netflix

Пара предпочитает совершать свои рискованные восхождения без страховок и согласований — нелегально. Самые известные вехи их карьеры:

В 2016 году — уже упомянутый небоскреб в Китае. Видео с этой акцией собрало сотни тысяч просмотров в соцсетях и сделало Ангелу и Ивана известными во всем мире. В 2022 году — недостроенный «Мердека 118» в Куала-Лумпуре, Малайзия. Это второе по высоте здание мира, его высота — почти 679 метров. Пара тайно проникла на него и добралась до шпиля. Наконец, в 2026 году — Empire State Building в Нью-Йорке. На высоте в 443 метра Иван опустился на одно колено и сделал Ангеле предложение. Пара успела поцеловаться и сделать фото, прежде чем их задержала полиция.

Фото сделано на еще одном небоскребе в Китае, в городе Шэньчжэнь Источник: Netflix

Также в послужном списке руферов — небоскребы Шанхая, Гонконга, Дубая, главное здание МГУ и башня «Меркурий» в Москва-Сити. Не всегда всё шло по плану.

«Мы планировали подняться на высоту за семь-восемь часов, но вместо этого нам потребовалось 36 часов! И вода закончилась уже в первые пять часов, так что это было довольно экстремально»», — так Ангела говорила о восхождении на «Мердека 118».

Восхождения они выбирают считать не спортом, а искусством. Впрочем, сами экстремалы используют не слово «руферство», а слово skywalk — в буквальном переводе, «небесная прогулка». Поэтому фильм, который снял о паре Netflix, называется Skywalkers: A Love Story («Любовная история». — Прим. ред.)

На фото Иван делает Ангеле предложение Источник: angela_nikolau / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

В фильме пара призналась, что переживала «конфликты» и «кризисы доверия». Но, по словам Ангелы, в итоге они живут «душа в душу уже много лет». Руферство для них стало способом чувствовать себя единым целым.

Критика

Руферство — опасная практика. Без страховки и разрешений она становится смертельно опасной. Пару часто обвиняют в том, что они рекламируют рискованные вещи — и кто-то может покалечиться в попытке повторить их пример.

Экстремалы и сами признавалась, что многие их друзья из московского сообщества руферов уже умерли.

«Трудно об этом говорить, потому что мы знали их много лет», — говорила Николау. — «Но мы чувствуем, что наш подход немного отличается. Многие из погибших стремились к выполнению определенных физических трюков, например, висели на одной руке или занимались паркуром. Мы бы никогда так не поступили. Мы не рискуем ради самого риска. Мы хотим создавать красивые и необычные кадры».

Восхождение в Нью-Йорке снимали с вертолета Источник: Fox News / X

Восхождения вызывают и проблемы с законом. Так, забравшись на Эмпайр-стейт-билдинг, руферы нарушили административный кодекс Нью-Йорка, запрещающий подъем на высотные сооружения выше 15 метров. По статье 167.10, за такие действия теперь им грозит тюремный срок до года, штраф в 1000 долларов либо оба наказания одновременно.

Иногда руферы думают о том, чтобы бросить опасное занятие. Но пока всё-таки продолжают.

«Мы обсуждали возможность ухода на пенсию или завершения карьеры, в основном потому, что больше некуда лезть, — поделился Биркус в одном из интервью. — Мы пытаемся заняться чем-то другим. Но на данный момент это наша страсть; это то, чем мы зарабатываем на жизнь, и сейчас, возможно, это еще не конец».