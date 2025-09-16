Центральный рынок в Ярославле могут отдать в частные руки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле собираются продать Центральный рынок. Это следует из пояснительной записки к проекту решения муниципалитета «О внесении изменений в бюджет города Ярославля на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

В частности, в тексе документа указано, что в городскую казну планируется поступление средств от продажи АО «Центральный рынок», находящихся сейчас в собственности Ярославля.

«В соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества города Ярославля планируется поступление 150 миллионов рубле», — говорится в документе.

17 сентября вопрос вынесут на обсуждение депутатов муниципалитета.

Напомним, Центральный рынок работает в Ярославле с 1980 года. Его предшественником был Мытный рынок, который возник еще в начале XIX века и располагался на месте, где сейчас находится фонтан на улице Андропова. В структуре Центрального рынка две зоны — вещевая ярмарка и крытый продовольственный павильон. В 2017 году власти города анонсировали масштабное преображение рынка — здесь обещали сделать фуд-корт, торгово-развлекательную зону, фермерские лавки и сувенирные ряды. Даже начали работы — изменили внешний облик некоторых торговых рядов со стороны улицы Андропова. После этого работа в данном направлении остановилась.

А в 2021 году появилась информация, что рынок хотят продать. Однако против этого выступили депутаты муниципалитета и жители города. Власти отказались от планов, но небольшую часть помещений рынка на улице Нахимсона все-таки продали фирме «Галерея».

В апреле 2024 года мы публиковали репортаж с Центрального рынка. Тогда нам в мэрии сообщили, что вместе с реконструкцией центральной части Ярославля планируется проведение благоустройства и внутренней территории рынка, а также ремонт здания крытого павильона. Работы были запланированы до конца 2026 года.