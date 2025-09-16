НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

2 м/c,

южн.

 759мм 67%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,07
EUR 97,45
Открыли «Ваксман-центр»
Ярославцы выбрали лучшие пекарни
Чем сейчас болеют
Ярославский бренд покорил Россию
Изменят трамвайный маршрут
Разглядываем старейший район Ярославля
Что сейчас с рыбинским маньяком
Погибла 5-летняя девочка
Самые красивые деревни России
Что с бизнесами Блиновской
Город В Ярославле собираются продать Центральный рынок

В Ярославле собираются продать Центральный рынок

Что об этом известно

175
Центральный рынок в Ярославле могут отдать в частные руки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦентральный рынок в Ярославле могут отдать в частные руки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Центральный рынок в Ярославле могут отдать в частные руки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле собираются продать Центральный рынок. Это следует из пояснительной записки к проекту решения муниципалитета «О внесении изменений в бюджет города Ярославля на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

В частности, в тексе документа указано, что в городскую казну планируется поступление средств от продажи АО «Центральный рынок», находящихся сейчас в собственности Ярославля.

«В соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества города Ярославля планируется поступление 150 миллионов рубле», — говорится в документе.

17 сентября вопрос вынесут на обсуждение депутатов муниципалитета.

Напомним, Центральный рынок работает в Ярославле с 1980 года. Его предшественником был Мытный рынок, который возник еще в начале XIX века и располагался на месте, где сейчас находится фонтан на улице Андропова. В структуре Центрального рынка две зоны — вещевая ярмарка и крытый продовольственный павильон. В 2017 году власти города анонсировали масштабное преображение рынка — здесь обещали сделать фуд-корт, торгово-развлекательную зону, фермерские лавки и сувенирные ряды. Даже начали работы — изменили внешний облик некоторых торговых рядов со стороны улицы Андропова. После этого работа в данном направлении остановилась.

А в 2021 году появилась информация, что рынок хотят продать. Однако против этого выступили депутаты муниципалитета и жители города. Власти отказались от планов, но небольшую часть помещений рынка на улице Нахимсона все-таки продали фирме «Галерея».

В апреле 2024 года мы публиковали репортаж с Центрального рынка. Тогда нам в мэрии сообщили, что вместе с реконструкцией центральной части Ярославля планируется проведение благоустройства и внутренней территории рынка, а также ремонт здания крытого павильона. Работы были запланированы до конца 2026 года.

Юридически Центральный рынок в последнее время находился под управлением АО «Центр», образованного в 2016 году. Учредителем АО «Центр» выступал комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля. Однако согласно данным сервиса «Контур. Фокус», 3 сентября 2025 года отдельно было создано АО «Центральный рынок», единственным акционером которого выступает тот же комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля. Директором АО «Центральный рынок» указан Андрей Беренев, который также является директором АО «Центр».

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Центральный рынок Продажа Мэрия Ярославля Муниципалитет Ярославля
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
4 минуты
Наверно парк с деревьями на месте рынка будет.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Лучше отдать пару тысяч и забыть»: председатель родительского комитета — о том, как и зачем собирают деньги в садах и школах
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики
Павел Кошкин
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление