В Ярославле собираются продать Центральный рынок. Это следует из пояснительной записки к проекту решения муниципалитета «О внесении изменений в бюджет города Ярославля на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
В частности, в тексе документа указано, что в городскую казну планируется поступление средств от продажи АО «Центральный рынок», находящихся сейчас в собственности Ярославля.
«В соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества города Ярославля планируется поступление 150 миллионов рубле», — говорится в документе.
17 сентября вопрос вынесут на обсуждение депутатов муниципалитета.
Напомним, Центральный рынок работает в Ярославле с 1980 года. Его предшественником был Мытный рынок, который возник еще в начале XIX века и располагался на месте, где сейчас находится фонтан на улице Андропова. В структуре Центрального рынка две зоны — вещевая ярмарка и крытый продовольственный павильон. В 2017 году власти города анонсировали масштабное преображение рынка — здесь обещали сделать фуд-корт, торгово-развлекательную зону, фермерские лавки и сувенирные ряды. Даже начали работы — изменили внешний облик некоторых торговых рядов со стороны улицы Андропова. После этого работа в данном направлении остановилась.
А в 2021 году появилась информация, что рынок хотят продать. Однако против этого выступили депутаты муниципалитета и жители города. Власти отказались от планов, но небольшую часть помещений рынка на улице Нахимсона все-таки продали фирме «Галерея».
В апреле 2024 года мы публиковали репортаж с Центрального рынка. Тогда нам в мэрии сообщили, что вместе с реконструкцией центральной части Ярославля планируется проведение благоустройства и внутренней территории рынка, а также ремонт здания крытого павильона. Работы были запланированы до конца 2026 года.
Юридически Центральный рынок в последнее время находился под управлением АО «Центр», образованного в 2016 году. Учредителем АО «Центр» выступал комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля. Однако согласно данным сервиса «Контур. Фокус», 3 сентября 2025 года отдельно было создано АО «Центральный рынок», единственным акционером которого выступает тот же комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля. Директором АО «Центральный рынок» указан Андрей Беренев, который также является директором АО «Центр».