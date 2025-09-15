НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Рыжая вонючая жидкость»: у жителей спального района Ярославля из кранов полилась ржавая вода

«Рыжая вонючая жидкость»: у жителей спального района Ярославля из кранов полилась ржавая вода

Коммунальщики объяснили, в чём проблема

149
Подготовка к отопительному сезону | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПодготовка к отопительному сезону | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Подготовка к отопительному сезону

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославцы в соцсетях пожаловались на грязную водопроводную воду. Судя по соцсетям, проблема коснулась жителей Дзержинского района 14 сентября.

«Это просто какой-то кошмар… Сегодня вечером случился апокалипсис по улице Труфанова в доме 6, корпус 3. Из крана ГВС льется рыжая вонючая жидкость», — написал житель Дзержинского района в сообществе «Жесть Ярославль».

Жители Брагина жалуются на ржавую воду | Источник: «Жесть Ярославль» / vk.comЖители Брагина жалуются на ржавую воду | Источник: «Жесть Ярославль» / vk.com

Жители Брагина жалуются на ржавую воду

Источник:

«Жесть Ярославль» / vk.com

«Мы уже неделю живем на бойлере. Горячей водой пользоваться вообще невозможно. Заявки поданы везде. Проблема не решается от слова совсем», — добавили в комментариях к посту жители Ленинградского проспекта.

Жители Ленинградского проспекта также сообщили о плохом качестве горячей воды | Источник: Ксения Коротина / vk.comЖители Ленинградского проспекта также сообщили о плохом качестве горячей воды | Источник: Ксения Коротина / vk.com

Жители Ленинградского проспекта также сообщили о плохом качестве горячей воды

Источник:

Ксения Коротина / vk.com

В снабжающей компании уточнили, что грязная вода потекла из-за подготовки к отопительному сезону, на некоторых участках сейчас проводится ремонт.

«В прошлые выходные в результате включения в работу участков трубопроводов после устранения дефектов в связи с изменением направления течения воды, увеличения параметров давления, температуры и скорости движения в адрес компании поступили жалобы от жителей о кратковременных ухудшениях качества горячей воды. Чтобы избежать подобной ситуации, ресурсоснабжающая организация рекомендует управляющим компаниям непосредственно перед пуском теплоносителя осуществлять промывку внутренних систем со сбросом воды до чистого состояния», — рассказали в ТГК-2.

Как делать перерасчет

Чтобы вернуть деньги за некачественную воду, необходимо:

  • проинформировать свою управляющую компанию о нарушении качества коммунальной услуги (нужно указать точный адрес, где обнаружена проблема);

  • по обращению жилищная организация инициирует проверку с представителем ТГК-2 и собственником жилья;

  • после проверки составляется акт о некачественной услуге, который подписывает представитель УК или ТСЖ, ресурсоснабжающей организации и обратившийся с жалобой житель;

  • данный акт является основанием для перерасчета размера платы за коммунальные услуги. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги ПАО «ТГК-2» производит в текущем месяце или месяце, следующем за расчетным.

Напомним, 9 сентября на общегородском совещании в мэрии Ярославля власти оценили готовность города к отопительному сезону. Из 4,4 тысячи многоквартирных домов акты оценки готовности получили около 2,5 тысячи (это примерно 60%).

В начале осени следователи начали проверку из-за отсутствия горячей воды в Красноперекопском районе.

Алексей КамкиновАлексей Камкинов
Алексей Камкинов
Корреспондент
ТГК-2 Горячая вода
Комментарии
1
Гость
4 минуты
в Ленинском по Чкалова 64б две недели идет ржавчина ни кому дела нет
Читать все комментарии
