«Рыжая вонючая жидкость»: у жителей спального района Ярославля из кранов полилась ржавая вода

Подготовка к отопительному сезону Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославцы в соцсетях пожаловались на грязную водопроводную воду. Судя по соцсетям, проблема коснулась жителей Дзержинского района 14 сентября.

«Это просто какой-то кошмар… Сегодня вечером случился апокалипсис по улице Труфанова в доме 6, корпус 3. Из крана ГВС льется рыжая вонючая жидкость», — написал житель Дзержинского района в сообществе «Жесть Ярославль».

Жители Брагина жалуются на ржавую воду Источник: «Жесть Ярославль» / vk.com

«Мы уже неделю живем на бойлере. Горячей водой пользоваться вообще невозможно. Заявки поданы везде. Проблема не решается от слова совсем», — добавили в комментариях к посту жители Ленинградского проспекта.

Жители Ленинградского проспекта также сообщили о плохом качестве горячей воды Источник: Ксения Коротина / vk.com

В снабжающей компании уточнили, что грязная вода потекла из-за подготовки к отопительному сезону, на некоторых участках сейчас проводится ремонт.

«В прошлые выходные в результате включения в работу участков трубопроводов после устранения дефектов в связи с изменением направления течения воды, увеличения параметров давления, температуры и скорости движения в адрес компании поступили жалобы от жителей о кратковременных ухудшениях качества горячей воды. Чтобы избежать подобной ситуации, ресурсоснабжающая организация рекомендует управляющим компаниям непосредственно перед пуском теплоносителя осуществлять промывку внутренних систем со сбросом воды до чистого состояния», — рассказали в ТГК-2.

Как делать перерасчет

Чтобы вернуть деньги за некачественную воду, необходимо:

проинформировать свою управляющую компанию о нарушении качества коммунальной услуги (нужно указать точный адрес, где обнаружена проблема);

по обращению жилищная организация инициирует проверку с представителем ТГК-2 и собственником жилья;

после проверки составляется акт о некачественной услуге, который подписывает представитель УК или ТСЖ, ресурсоснабжающей организации и обратившийся с жалобой житель;

данный акт является основанием для перерасчета размера платы за коммунальные услуги. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги ПАО «ТГК-2» производит в текущем месяце или месяце, следующем за расчетным.

Напомним, 9 сентября на общегородском совещании в мэрии Ярославля власти оценили готовность города к отопительному сезону. Из 4,4 тысячи многоквартирных домов акты оценки готовности получили около 2,5 тысячи (это примерно 60%).