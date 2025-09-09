НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Все лето без горячей воды: в федеральном СК заинтересовались коммунальной ситуацией в Ярославле

Все лето без горячей воды: в федеральном СК заинтересовались коммунальной ситуацией в Ярославле

Бастрыкин поручил провести проверку

530
Жители двух ярославских домов больше трех месяцев сидят без горячей воды | Источник: Народный фронт | Ярославская область / TelegramЖители двух ярославских домов больше трех месяцев сидят без горячей воды | Источник: Народный фронт | Ярославская область / Telegram

Жители двух ярославских домов больше трех месяцев сидят без горячей воды

Источник:

Народный фронт | Ярославская область / Telegram

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за отсутствия горячей воды в домах Ярославля. Внимание федеральных следователей привлекла проблема жителей двух многоквартирных домов на улице Титова в Красноперекопском районе. Люди с мая сидят без горячей воды.

О ситуации в начале сентября сообщал ярославский Народный фронт. Как удалось выяснить активистам ОНФ, проблема с водоснабжением корпусов 2 и 3 дома № 6 возникла из-за того, что застройщик в период сдачи жилья в эксплуатацию в 2007 году не передал внешние тепловые сети ни городу, ни ресурсоснабжающим компаниям. В итоге жители долгое время обслуживали их сами, выкладывая после каждой аварии сотни тысяч рублей за ремонты.

В конце 2024 года управлять домами вместо ТСЖ начала управляющая компания, но обслуживать конкретно тепловые сети она отказалась. Во время майских гидравлических испытаний произошла очередная авария.

«С тех пор у нас нет горячей воды», — жалуются жильцы.

ОНФ подключился к решению проблемы

Источник:

Народный фронт | Ярославская область / Telegram

Без горячей воды осталась 51 квартира. Кого-то выручают бойлеры, кто-то ездит мыться на дачу. Впереди холода — жители боятся ещё и замерзнуть.

Народный фронт оборатился в мэрию с предложением взять бесхозные сети в городскую собственность.

«Там рассказали, что, пока формируется пакет документов, попросили теплоэнергетическую компанию помочь с ремонтом бесхозяйных сетей. Подготовка домов к отопительному сезону, заверили власти, на контроле у профильной комиссии. Народный фронт вместе с прокуратурой проследит, чтобы формальности не мешали людям жить в нормальных условиях», — сообщили в ОНФ.

Теплосети у домов являются бесхозными | Источник: Народный фронт | Ярославская область / TelegramТеплосети у домов являются бесхозными | Источник: Народный фронт | Ярославская область / Telegram

Теплосети у домов являются бесхозными

Источник:

Народный фронт | Ярославская область / Telegram

Сейчас СУ СК России по Ярославской области организовало процессуальную проверку по ситуации. Доклад о ее ходе и результатах ждут в СК России.

Напомним, в мэрии Ярославля обсудили готовность коммунальной сферы к отопительному сезону.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Горячая вода Отключение Общероссийский народный фронт Александр Бастрыкин
Комментарии
5
Гость
1 час
Все лето без воды, осенью заинтересовались. Хоть так
Гость
41 минута
Почему тепловые сети оказались бесхозными??? Четыре месяца нет горячей воды в квартирах города Ярославля!!!
