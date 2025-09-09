НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Зима близко: готов ли Ярославль к отопительному сезону

Зима близко: готов ли Ярославль к отопительному сезону

В мэрии сообщили о ситуации

395
Власти оценили готовность Ярославля к отопительному сезону | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Власти оценили готовность Ярославля к отопительному сезону

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

9 сентября на общегородском совещании в мэрии Ярославля власти оценили готовность города к отопительному сезону. Из 4,4 тысяч многоквартирных домов акты оценки готовности получили около 2,5 тысяч (это примерно 60%). Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов.

«Есть ряд небольших управляющих компаний, которые документы ни по одному дому еще не сдали. С ними проводится работа», — отметил Степанов.

При этом в мэрии добавили, что физическая готовность домов высокая, проблемы зафиксированы в основном с оформлением необходимых документов. По установленному графику это нужно сделать до 15 сентября.

«В тех случаях, когда жители окажутся заложниками в ситуации, что их управляющая компания не подготовилась, мы будем принимать меры. Виновный — тот, кто не готовился, — будет возмещать полную стоимость всех работ, которые там проведут», — прокомментировал мэр Артем Молчанов.

По учреждениям социальной сферы готовность, по информации властей, составляет 100%.

Также прозвучала информация о готовности коммунальных сетей к холодам.

«Из плановых 7,7 километров тепловых сетей заменено 5,295 — это 75% У теплоснабжающей компании „АДС“ план выполнен, у „Ярославских энергетических систем“ осталось 3%. По тепловым сетям ТГК-2 из 3,042 км отремонтировано только 45%. Это 1,364 км. Работы продолжаются. Из выявленных при гидравлических испытаниях 1349 дефектов устранено 1158. Для обеспечения горячего водоснабжения надлежащего качества сетевым организациям поручено устранение дефектов в максимально сжатые сроки», — рассказал Николай Степанов.

План подготовки сетей холодного водоснабжения и электроснабжения выполнен полностью, по канализационным сетям на 93,3%. Из 34 трансформаторных подстанций готовы 32.

Напомним, по данным конец 2024 года самыми изношенными в Ярославе были признаны тепловые сети. Было озвучено, что 91% теплотруб в Ярославле старше 25 лет (это максимальный срок их службы). А ремонтов проводится в 4–5 раз меньше, чем необходимо. По расчетам властей и коммунальщиков, чтобы остановить процесс старения тепловых сетей и оставить рост их среднего возраста, на существующем сейчас уровне, надо ежегодно перекладывать не менее 4% трубопроводов, что составляет около 9,2 км сетей. В 2025 году, как видим, данная цифра не была достигнута.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
