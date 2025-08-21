Более 90 тысяч рублей: студентки Ярославской области получат повышенное пособие по беременности и родам

В Ярославской области беременным студенткам будут платить повышенное пособие Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

С 1 сентября в Ярославской области студентки будут получать повышенное пособие по беременности и родам. Ранее деньги выплачивало учебное заведение, теперь этим занимается Соцфонд России. Их размер увеличится в несколько раз.

Если раньше размер пособия за 140 дней декрета составлял от 10,7 до 24 тысяч рублей (в зависимости от стипендии), то после 1 сентября он будет привязан к прожиточному минимуму трудоспособного населения региона. В Ярославской области эта сумма составляет 19 329 рублей, что означает выплаты более 90 тысяч рублей за весь период отпуска.

«Пособие будет выплачиваться женщинам, которые обучаются по очной форме в профессиональных учебных заведениях, вузах, организациях дополнительного образования и научных учреждениях за весь период отпуска», — уточнили в отделении социального фонда России.

Для получения пособия необходимо подать заявление в клиентской службе Отделения СФР по Ярославской области или через портал «Госуслуг». Сделать это можно в течение шести месяцев после окончания отпуска по беременности и родам.