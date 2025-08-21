НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 747мм 52%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,10
EUR 93,48
Начали ремонтировать центр за 118 млн
Перекроют центр из-за «Пира на Волге»
Новый спорткомплекс
Сокращения на крупном заводе
Ярославский бренд покорил Россию
Свежий хлеб будут продавать из окошка в центре
Новый водный маршрут
Отменили маршрутку
Буланова даст концерт в Ярославле
Расписание школьных каникул
Город Более 90 тысяч рублей: студентки Ярославской области получат повышенное пособие по беременности и родам

Более 90 тысяч рублей: студентки Ярославской области получат повышенное пособие по беременности и родам

Как оформить выплату

459
11 комментариев
В Ярославской области беременным студенткам будут платить повышенное пособие | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUВ Ярославской области беременным студенткам будут платить повышенное пособие | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В Ярославской области беременным студенткам будут платить повышенное пособие

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

С 1 сентября в Ярославской области студентки будут получать повышенное пособие по беременности и родам. Ранее деньги выплачивало учебное заведение, теперь этим занимается Соцфонд России. Их размер увеличится в несколько раз.

Если раньше размер пособия за 140 дней декрета составлял от 10,7 до 24 тысяч рублей (в зависимости от стипендии), то после 1 сентября он будет привязан к прожиточному минимуму трудоспособного населения региона. В Ярославской области эта сумма составляет 19 329 рублей, что означает выплаты более 90 тысяч рублей за весь период отпуска.

«Пособие будет выплачиваться женщинам, которые обучаются по очной форме в профессиональных учебных заведениях, вузах, организациях дополнительного образования и научных учреждениях за весь период отпуска», — уточнили в отделении социального фонда России.

Для получения пособия необходимо подать заявление в клиентской службе Отделения СФР по Ярославской области или через портал «Госуслуг». Сделать это можно в течение шести месяцев после окончания отпуска по беременности и родам.

Ранее власти рассказали о выплатах семьям с детьми к 1 сентября. Но получить их смогут не все. Узнайте, кто именно имеет право на эти деньги, по ссылке.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Выплата Студентка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
2 часа
Эксперименты идут по всей стране!
Гость
5 минут
дети заочников не приветствуются денежной премией значит..интересный критерий стимулирования рождаемости...кому хоть в голову такое пришло. Хотя глядя на ежедневные нововведения неудивительно. Здравый смысл потерян.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление