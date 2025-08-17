НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город В Ярославской области семьи с детьми получат выплаты к 1 сентября. Кому полагаются деньги

В Ярославской области семьи с детьми получат выплаты к 1 сентября. Кому полагаются деньги

Публикуем данные от губернатора Михаила Евраева

671
3 комментария
Для школьником ввели выплаты к 1 сентября

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для школьником ввели выплаты к 1 сентября

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области многодетные семьи к началу учебного года получат выплату в размере 5255 рублей. Деньги дадут на каждого ребенка для покупки школьной и спортивной формы. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«В этом году направили более 36 млн рублей на приобретение формы для детей из многодетных малоимущих семей. Выплаты могут получить родители 6720 школьников. Это хорошее подспорье в преддверии учебного года», — отметил глава региона.

Михаил Евраев

Поддержка семей с детьми — один из приоритетов региональной политики. Наша задача — создать все условия для того, чтобы юные жители области росли здоровыми, счастливыми и могли реализовать свои таланты и способности.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

Кроме того, выплату ввели для малоимущих семей с детьми. Размер поддержки составил 1649 рублей на каждого ребенка-школьника. Всего в Ярославской области 6944 таких ребенка. В общей сложности из бюджета будет выделено на выплату более 11 млн рублей.

Поддержку могут получить семьи Ярославской области, среднедушевой доход в которых менее 17 733 рублей. Сведения о доходах не требуется подтверждать заключившим в 2025 году социальный контракт, а также имеющим справку о признании семьи малоимущей, выданную органами социальной защиты.

Каждый первоклассник в 1 сентября получит подарочный набор, в который входят канцтовары и школьные принадлежности.

«Проект реализуется в регионе с 2022 года. Каждый комплект включает тетради, ручки, карандаши, альбомы, краски, пеналы и многое другое», — отметили в региональном правительстве.

Для получения выплат необходимо до 1 ноября обратиться в МФЦ или Единый центр социальных выплат Ярославской области в любом муниципальном образовании, для заявления на предоставление единовременной выплаты в размере 1649 рублей — также и через портал государственных и муниципальных услуг по ссылке​.

Ранее в нашем Telegram мы проводили опрос среди родителей с детьми школьного возраста, сколько у них выходит собрать ребенка к новому учебному году. Ярославцы поделились своим опытом. У некоторых траты доходят до десятков тысяч рублей, а кому удается сэкономить и уложиться в весьма скромную сумму.

Кристина Геворкян
корреспондент
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
3
Гость
1 час
Всё только для малоимущмх!!! Просто многодетным не полагается ни чего. И почему считают детские выплаты в доход на это пособие? Очень мало кто проходит,ну или не работать ,чтоб пройти)))
Читать все комментарии
