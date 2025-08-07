В Ярославле может появиться еще один ресторан-дебаркадер: когда и где

Сваи, о которых идет речь, находятся сразу за новым причалом-рестораном Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле может появиться еще один ресторан-дебаркадер. Об этом 6 августа порталу 76.RU сообщили в ярославском речном порту.

Ранее ярославцы поинтересовались в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева, уберут ли трубы, торчащие из воды у речного вокзала.

На этот вопрос ответила мэрия Ярославля, ссылаясь на информацию, полученную от речного порта.

«Указанные конструкции являются свайным причалом для стоянки судов. Соответствующий проект строительства причала и разрешения имеются», — пояснили власти.

В самом речном порту порталу 76.RU эту информацию подтвердили. Сообщили, что сваи — это и есть свайный причал.

«Он делался в свое время для ресторана, полностью сдан в эксплуатацию. После истории с потоплением, нам пришлось взять его к себе на баланс», — пояснил руководитель бизнес-направления «Пассажирские перевозки и КОФ» и службы ремонта ярославского речного порта Андрей Жальнин.

В планах речного порта поставить в этом месте еще один дебаркадер с функцией причала и кафе. Новое заведение может появиться в 2026 году.

Напомним, эти сваи в 2018 году вбили для нового ресторана-дебаркадера, который должен был пришвартоваться в Ярославле. По слухам, раньше он стоял в Москве. Но когда реку в столице решили очистить от подобных сооружений, его владельцы решили передислоцироваться в Ярославль. Однако в столице Золотого кольца дебаркадер встретили не радушно. Градозащитники тут же раскритиковали его внешний облик. Архитектор Ольга Мазанова назвала это кичем в арабском (мавританском) стиле, который не вписывается в облик ярославской набережной. Писали, что ресторан не понравился и работавшему в то время на посту губернатора Дмитрию Миронову. В итоге дебаркадер отогнали от центрального участка набережной, а в 2019 году плавучее заведение и вовсе затонуло.