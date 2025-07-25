На набережной в Ярославле пришвартовался стеклянный причал-ресторан. Фото

Утром 25 июля на набережной в Ярославле пришвартовался стеклянный ресторан-причал. Внутри разместится заведение с традиционной русской кухней на 180 посадочных мест. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, оно откроется через несколько недель.

«К причалу смогут швартоваться как круизные, так и прогулочные суда. В дальнейшем инвестор — компания „Меркурий“ — планирует разработать зарядные устройства для электросудов», — написал у себя в соцсетях глава региона.

В Ярославле и области это первый причал подобного типа. По словам Михаила Евраева, проект могут повторить в других местах.

Установкой стеклянного причала-ресторана на Волжской набережной занимается ярославская компания ООО «СК Меркурий». Она была образована в июле 2005 года. Гендиректором выступает Вячеслав Малахов. Это единственный его бизнес.

По данным «Контур.Фокуса», на конец 2024 год фирма заработала 8,7 млн рублей, выйдя в плюс 3,9 млн.