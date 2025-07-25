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Город На набережной в Ярославле пришвартовался стеклянный причал-ресторан. Фото

На набережной в Ярославле пришвартовался стеклянный причал-ресторан. Фото

Когда он откроется

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12 комментариев
В Ярославле пришвартовался стеклянный причал-ресторан | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле пришвартовался стеклянный причал-ресторан | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле пришвартовался стеклянный причал-ресторан

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Утром 25 июля на набережной в Ярославле пришвартовался стеклянный ресторан-причал. Внутри разместится заведение с традиционной русской кухней на 180 посадочных мест. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, оно откроется через несколько недель.

«К причалу смогут швартоваться как круизные, так и прогулочные суда. В дальнейшем инвестор — компания „Меркурий“ — планирует разработать зарядные устройства для электросудов», — написал у себя в соцсетях глава региона.

В Ярославле и области это первый причал подобного типа. По словам Михаила Евраева, проект могут повторить в других местах.

Стеклянный причал-ресторан находится на Волжской набережной в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтеклянный причал-ресторан находится на Волжской набережной в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Заведение начнет работать в августе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗаведение начнет работать в августе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Ресторан называется «Лотос» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРесторан называется «Лотос» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Он вмещает в себя до 180 гостей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОн вмещает в себя до 180 гостей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Сейчас заведение готовится к открытию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСейчас заведение готовится к открытию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Установкой стеклянного причала-ресторана на Волжской набережной занимается ярославская компания ООО «СК Меркурий». Она была образована в июле 2005 года. Гендиректором выступает Вячеслав Малахов. Это единственный его бизнес.

По данным «Контур.Фокуса», на конец 2024 год фирма заработала 8,7 млн рублей, выйдя в плюс 3,9 млн.

Глава региона отметил, что также большой дебаркадер строится в Рыбинске. Кроме того, в Тутаеве, Брейтове и Пошехонье появятся причалы.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Причал Ресторан
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Комментарии
12
Гость
48 минут
А я подумал что это теплица-помидоры выращивать...
Гость
1 час
нам зарплаты не хватит покушать там
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